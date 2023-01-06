中國深夜突宣布軍演 57架軍機擾台

（德國之聲中文網）中國解放軍東部戰區週日（1月8日）深夜宣布在台海周邊進行實戰化演練。其後，台灣國防部至週一（1月9日）上午6時止，共偵獲57架中國軍機在台海周邊活動，台灣方面則對此表示嚴正譴責。

中國東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅8日宣布，中國人民解放軍東部戰區為檢驗部隊聯合作戰能力，並堅決反擊外部勢力與台獨分裂勢力之勾連、挑釁，於台島周邊海空域，組織多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊。

隨後，台灣國防部即在8日上午6時至9日上午6時之間，偵獲57架中國軍機及4艘軍艦在台灣海峽周邊活動，其中更有​​​​28架軍機逾越台海中線，並侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），這是中國兩週內第2次對台進行實戰化演練。

台灣總統府發言人張惇涵對此除表達嚴厲譴責，批評中國藉莫須有的各種指控在台海周邊持續進行軍事活動之外，並嚴正強調台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任、亦是國際社會的共同期待。

中國對台軍演常態化

自美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2021年8月訪台，中國即對台展開一連串針對性軍事演練，多次越過台海中線。

美國總統拜登12月授權軍援台灣100億美元

12月23日，美國總統拜登（Joe Biden）簽署2023年度國防授權法案（NDAA）、授權未來5年提供台灣100億美元軍援後，中國解放軍東部戰區隨即在台灣周邊海空域進行軍演，台灣國防部於12月26日偵獲71架次中國軍機，創下擾台架次新高。

對此，美國白宮稱中國在台灣週遭的軍事活動為「挑釁」和「破壞穩定」。白宮國家安全委員會聲明：「我們將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力，這符合我們的長期承諾和『一個中國』政策。」

（中央社、路透社）

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