中國海軍闖入鹿兒島附近領海 日本強烈抗議

（德國之聲中文網）日本防衛省週四（6月8日）公佈，一艘中國海軍測量船同日進入日本領海，日方已向中國表達「嚴正關切」並提出抗議，控訴北京經常在日本水域從事軍事活動。

據日方說法，日本海上自衛隊當日上午約7時30分，發現一艘中國海軍測量船在鹿兒島縣的屋久島東南沿著領海外側的毗連區向西航行，並在約莫上午10時進入屋久島西南方的水域，航行了大約3小時後，於下午1時左右往東海方向駛離。

日本時事通訊社指出，這是自2021年11月以來中國軍艦第11次闖入日本海域。這些測量船經常被用來進行研究，比如確定水下地形以利潛艇航行。

同日，日本內閣官房長官松野博一也告訴路透社，還有2艘中國海警隊的船隻也進入了尖閣列島（中國稱之為釣魚島）附近的日本領海，並試圖接近一艘日本漁船。

日本共同社指出，有關這些列嶼的主權爭議是日中關係持續緊張的根源。

日本所稱之尖閣列島，在中國稱為釣魚島，兩國及台灣皆聲稱擁有該島主權。

6月初，在新加坡香格里拉對話安全峰會期間，中國國防部長李尚福向日本防衛大臣濱田靖一表示，中日關係不全是釣魚島問題。他說：「雙方都應該從長期和大局的角度來看待這個問題」，並稱希望日本能與中國緊密合作，「避免任何摩擦或碰撞」。

濱田靖一當時則對東海的局勢「深表關切」，控訴中國船隻幾乎每天都會行經日本管理的尖閣列島附近水域。他表示，「兩國應該透過雙方國防官員之間的坦誠討論，努力建立一個建設性的穩定關係」，在雙方互信的基礎下，才得以避免誤解和消息誤傳。

在8日發生的最新海上爭端之前，《日經亞洲》曾報導，根據日本海上保安廳網站上公佈的數據，日方自5月30日起都沒有發現任何中國船隻進入，似乎反映出中國試圖表達友善，以成功與濱田靖一能在香格里拉會議期間會晤。

（共同社、時事通訊社、路透社、《日經亞洲》）

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