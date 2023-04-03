中國氣球能實時回傳信號？美：無法證實

（德國之聲中文網）今年2月初的「間諜氣球」引發中美關係緊張，如今事件又有新進展。有匿名官員向美國媒體表示，美國曾努力阻止間諜氣球搜集情報，但美國國防部和白宮官員都不願意證實這項說法，中方也沒有回應。

美國NBC電視台週一（4月3日）報導，2位現任的美國高級官員和1位前政府高級官員表示，儘管拜登政府曾努力阻止，但飛越美國的中國間諜氣球，確實能夠從幾個美國敏感的軍事基地收集情報。

這3位官員說，中國能夠控制氣球，使其可以多次飛越某些地點（有時飛行採取數字8字形的編隊），並將收集到的信息實時傳回北京。他們說，中國收集的情報主要來自電子信號，不是搜集圖像；這些信號可以從武器系統中獲取，並包括來自基地人員的通信。

官員稱，中國本來可以從敏感地點收集到更多情報，但美國政府努力移動潛在目標，並阻止這些目標放送或發射信號，以避免氣球接收到它們的電子信號。

美政府不願證實

路透社報導，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）週一說：「我現在無法確認氣球是否有實時傳輸信號回去（中國）」，她補充說，「這是我們目前正在分析的事情」。

週一下午，美國國安會發言人柯比（John Kirby）也拒絕回答有關氣球可能獲取了何種電子信號或通信的問題。

「知道它要進入美國領空後，我們採取了行動來限制這個氣球收集任何資訊或特別有用的內容的能力」，柯比說。

共和黨蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）說：「政府說氣球帶來的附加價值有限，這種解釋對蒙大拿州人民和美國人民來說並沒有什麼安慰，無力地顯示政府自始至終都處理不當。」

美國參議院軍事委員會高級成員、參議員威克（Roger Wicker）說：「我們從媒體報導中了解到的有關中國監視氣球的信息，一直比從政府官員那裡了解到的多。……我打算讓本屆執政政府負起責任。」

成為中美關係障礙

據路透社2月初報導，當時美國官員認為該高空氣球由北京控制，在飛越美國上空時能機動、有時會向左或向右轉向。

不過，當時美國官員淡化了氣球對國家安全的影響，稱已採取措施，限制其在美國敏感場所收集信息的能力。美國一方面淡化氣球比中國間諜衛星更能收集信息的想法，一方面也承認該氣球在美國各場所上空盤旋的時間，比衛星更長。

中國一再表示該氣球是一艘民用無人駕駛飛艇，意外偏離航線，美國反應過度，將其擊落。儘管NBC新聞多次請求置評，但官員們並未說明氣球屬於哪個公司、部門或組織。

中國外交部和中國駐華盛頓大使館也沒有立即回應路透社的置評請求。

氣球事件導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲了原定的北京訪問，進一步加劇了華盛頓與北京之間的緊張關係。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



（美國NBC電視台、路透社）

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