中國氣球能實時回傳信號？美：無法證實

據美國NBC報導，2月飄至美國上空的中國氣球具有蒐集情資並實時回傳信號的能力。對此，美國政府稱無法證實。究竟怎麼回事？
（德國之聲中文網）今年2月初的「間諜氣球」引發中美關係緊張，如今事件又有新進展。有匿名官員向美國媒體表示，美國曾努力阻止間諜氣球搜集情報，但美國國防部和白宮官員都不願意證實這項說法，中方也沒有回應。
美國NBC電視台週一（4月3日）報導，2位現任的美國高級官員和1位前政府高級官員表示，儘管拜登政府曾努力阻止，但飛越美國的中國間諜氣球，確實能夠從幾個美國敏感的軍事基地收集情報。
這3位官員說，中國能夠控制氣球，使其可以多次飛越某些地點（有時飛行採取數字8字形的編隊），並將收集到的信息實時傳回北京。他們說，中國收集的情報主要來自電子信號，不是搜集圖像；這些信號可以從武器系統中獲取，並包括來自基地人員的通信。
官員稱，中國本來可以從敏感地點收集到更多情報，但美國政府努力移動潛在目標，並阻止這些目標放送或發射信號，以避免氣球接收到它們的電子信號。
路透社報導，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）週一說：「我現在無法確認氣球是否有實時傳輸信號回去（中國）」，她補充說，「這是我們目前正在分析的事情」。
週一下午，美國國安會發言人柯比（John Kirby）也拒絕回答有關氣球可能獲取了何種電子信號或通信的問題。
「知道它要進入美國領空後，我們採取了行動來限制這個氣球收集任何資訊或特別有用的內容的能力」，柯比說。
共和黨蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）說：「政府說氣球帶來的附加價值有限，這種解釋對蒙大拿州人民和美國人民來說並沒有什麼安慰，無力地顯示政府自始至終都處理不當。」
美國參議院軍事委員會高級成員、參議員威克（Roger Wicker）說：「我們從媒體報導中了解到的有關中國監視氣球的信息，一直比從政府官員那裡了解到的多。……我打算讓本屆執政政府負起責任。」
據路透社2月初報導，當時美國官員認為該高空氣球由北京控制，在飛越美國上空時能機動、有時會向左或向右轉向。
不過，當時美國官員淡化了氣球對國家安全的影響，稱已採取措施，限制其在美國敏感場所收集信息的能力。美國一方面淡化氣球比中國間諜衛星更能收集信息的想法，一方面也承認該氣球在美國各場所上空盤旋的時間，比衛星更長。
中國一再表示該氣球是一艘民用無人駕駛飛艇，意外偏離航線，美國反應過度，將其擊落。儘管NBC新聞多次請求置評，但官員們並未說明氣球屬於哪個公司、部門或組織。
中國外交部和中國駐華盛頓大使館也沒有立即回應路透社的置評請求。
氣球事件導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲了原定的北京訪問，進一步加劇了華盛頓與北京之間的緊張關係。
（美國NBC電視台、路透社）
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