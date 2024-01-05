中國氣球穿越台灣本島到底是不是「介選」？

（德國之聲中文網）台灣軍方本週連日通報偵獲中國空飄氣球飛越台灣本島上空，美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）週四（1月4日）被問及此事。雖然柯比稱無法證實相關報告，但隨著1月13日的台灣總統大選將近，他也說美國確實留意到「外部勢力可能試圖介入」，並呼籲「台灣以外的各方不要干預」台灣的民主選舉。

柯比表示，氣球相關說法要由台灣和北京的官員來發表立場。至於各界對台灣可能遭「介選」的憂慮，柯比說美國「當然支持台灣的民主與民主體制，且希望見到台灣舉辦自由、公平、公開且透明的選舉」。

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根據台灣國防部發布的軌跡圖，本週一到週三，每天各有1枚至3枚不等的中國空飄氣球直接越過台灣本島。其中，2日發現的3枚中國氣球，是在「清泉崗西南方」被發現；該地位於台中，設有機場和空軍基地。

這些中國空飄氣球皆朝東北方飄行，有的從台灣海峽飛到台灣中部後消失不見，有的一路飛到台灣東部外海並消失。台灣國防部曾指出，所謂「消失」指的是氣球可能在高空中解體，或脫離台灣監控範圍。

對於進入台灣空域的不明空飄物，台灣軍方稱「會運用聯合情監偵手段綿密掌握，通報民航單位」，並且「視目標性質、高度、可能危害性等，採取適切相對性應處手段」。若評估之後發現氣球是用於監控，台灣將再對外公布評估的內容。

去年2月，1枚闖入美國上空的中國氣球遭美國擊落。當時美方稱這是中國用來監控的氣球，中國則否認它跟間諜行為有關，堅稱是「民用無人飛艇」。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



學者：中國不想對台過度施壓

自去年底，台灣軍方開始頻繁公布中國氣球逾越台海中線的消息。據悉，此前雖也曾有中國氣球接近台灣，但台灣國防部並未定期公開相關資訊。今年1月以來，中國氣球不只跨越台海中線，更直接飛到台灣本島上方，進一步掀起中國可能試圖「介選」的討論。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑4日向DW表示，中國「會想要持續地對台灣施加一些壓力」，但又不希望過度刺激台灣、造成輿論強烈反彈。因此，中國不會用過去那樣「大量機群飛行」或展現軍事力量的方式，而會透過一些「灰色地帶」行動傳達訊息。

「你說它（中國）會不會用氣球要來介選，我個人會認為，這個可能會不會⋯⋯未免太小兒科了。」林穎佑認為，中國可能是「用氣球去表達一個持續對台灣的關注，持續對台灣有一些互動」。

台灣國防部12月曾指出，受東北季風影響，每年10月到3月期間更常監測到中國氣球。台方初步研判，這些氣球是氣象用途，雖然來自中國，但未必來自解放軍，且現階段難以確定它們是否跟大選有關。

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民進黨多次批評氣球是中國「文攻武嚇」的一部分，試圖在台灣選前影響輿情。該黨總統候選人賴清德的競總國政召集人鄭麗君2日表示，相信台灣人面對威脅，仍會「選對的人」。北京政府多次否認「介選」指控，並反批民進黨「騙取選票」。

據台灣中央社報導，中國國台辦發言人陳斌華4日發聲明重申中方一貫立場，主張「大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂的海峽中線」。陳斌華批評，氣球相關報導是民進黨政府在臨近選舉之際，「炒作大陸威脅，煽動兩岸對立對抗」。

須關注資訊操弄

關於氣球是否對台灣帶來實質軍事威脅，台灣學者林穎佑認為這是其次，更大的問題在於「輿論戰介入的空間」，能對「人心」造成影響。

林穎佑分析道，對中國來說氣球成本很低，卻很容易引發話題炒作空間，甚至掀起台灣政府與民間之間的矛盾。但從台灣角度來看，若用導彈擊落氣球，成本可能相當高。

在這種情況下，容易產生不實資訊，主張台灣政府對中國氣球「無能為力」；林穎佑說，台灣政府對此能不能有效回應，會是關鍵所在。

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（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

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