中國查富士康兩敗俱傷？ 學者估：輕輕放下

鴻海旗下的富士康集團在中國遭查稅，被外界視為中國藉此向正在力拼獨立參選台灣總統的郭台銘發出警告。台灣學者分析，中方這次對富士康出手有別於以往針對「綠色台商」的行為，但也提到背後確實有不少政治考量。
（德國之聲中文網）鴻海創辦人郭台銘正在進行獨立參選台灣總統連署活動，22日中國官媒《環球時報》卻指出，富士康在中國多地遭到調查，但並未提供原因。根據報導，中國稅務部門近期對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地進行現場調查。鴻海也發出聲明證實此事，表示將配合作業。
消息傳出後也衝擊鴻海股票，23日開盤便走低，跌幅逼近3％，面臨百元保衛戰。郭台銘辦公室則重申，郭台銘已於4年前交出經營權，相關問題應詢問鴻海公司方。
台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受DW採訪時表示，雖然過去就發生過多次親民進黨的「綠色台商」被調查的案件，但此次富士康事件「相當不同」。
張五岳認為，此次富士康被稽查稅務一事相當不同，除了因為鴻海顯然不是「綠色台商」之外，另一項差異為，早前被調查的大多為著眼於中國「內需型」的產業，但富士康則是以出口為導向。
此外，富士康所聘用就業人口佔外資人數第一、出口及投資金額也雙雙領先各家外企。不僅不是「綠色台商」，還是幫中國創造就業和出口的公司，這次突然成為中方的調查對象，可能還是涉及政治原因。
張五岳以2021年遠東集團事件為例，當初遠東正是因為被中方直指為「綠色金主」為由遭調查。如今，台灣總統大選及立委選舉進入到熱身階段，連以往不可能被視為「綠色企業」的鴻海都被查稅跟土地使用，張五岳分析：「某種程度上也會讓所有的台商在2024年大選，有關於對總統跟立委的捐贈產生一定的作用。」
另外，富士康事件也會讓各界聯想到跟郭台銘堅持參選有很大的關係。張五岳向DW說，「（中國）希望『非綠』能有效整合，如果郭台銘堅持參選到底，顯然會加大非綠整合的難度」。
除了上述的政治原因之外，張五岳提及也不排除是跟中國經濟有關。他分析，中國近期的房地產不振導致地方政府稅收欠佳、財政困窘，或許是讓地方單位著手查稅的動機之一。
值得注意的是，官方調查富士康的行為，卻又和北京早前提出「優化外資24條」，以及習近平在「一帶一路」高峰論壇上，提出「全面取消製造業外資准入限制」等，一系列爭取外資的政策不一致。
張五岳說，中國在近幾年持續扶植「立訊精密」公司蠶吞蘋果供應鏈，因此北京認為，對富士康的查稅行動，實際上不會造成重大損失和傷害，否則不會在積極爭取外資的情況下，又針對鴻海這種以出口為導向的企業來進行查稅和土地使用調查。
對於富士康查稅事件接下來的發展，張五岳則認為，可以預期中方的做法最後會「最後應該就是所謂輕輕放下」，因為此舉主要目的為「嚇阻」，防止企業不當使用土地跟企業逃漏稅，「我倒不覺得會對鴻海採取大規模制裁，開罰等等應該不至於。」
在接受DW訪問時，張五岳提及，富士康被調查一定會引發所有的台資跟外資高度關注，「企業裡面最關心的不單是今年的問題，而是來自於非經濟因素，特別是政治因素的考量跟制約」。
張五岳分析，特別是有關ICT（資訊與通訊技術）的產業，「配合美中貿易戰加大，企業本來就要進行『多角化』經營，或者叫『China+1』的佈局」，這種政治制約的做法會促使企業放眼中國之外，而且難以避免這個趨勢。
一名台商不具名向DW表示，確實台人在中國經商「破壞團結的言論最好不要說」，但他也認為各界對富士康被查稅一事「太大驚小怪」，「我有一些客戶也很常被查（稅）」，表示相關部門只要看到公司的稅務資料有異常，就會進行調查，並非針對特定情況，「如果你都是正派操作，那他（稅務機關）查那個也沒用。」
台灣企業因政治表態在中國遭遇「懲罰式」調查早有前例。早在2005年，政治立場長期傾向民進黨的奇美集團創辦人許文龍無預警宣告退休，並強調「不搞台獨」。事後有台媒報導，中國當時以「查帳」為由，扣押多名台籍高階幹部，藉此施壓許文龍表態。
台灣海霸王集團在2016年也因為被中國認為與台灣總統蔡英文家族有往來，位於中國多地的工廠被以「標示不符」為由抽查。同年底，海霸王登報表態「堅定支持九二共識，兩岸同屬一個中國。」
最近一起發生在2021年，台灣遠東集團被揭露在2020年的立委選舉期間，提供多達5800萬的政治獻金給民進黨，被中國5省市執法單位調查違法行為，遭重罰4.74億人民幣。當時國台辦發言人回應稱，「絶不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹『吃飯砸鍋』的事。」
遠東集團董事長徐旭東事後則投書媒體，明確表態「反台獨」，希望中國及台灣維持現狀，支持九二共識、一中原則。
如今富士康成為中國查稅目標，雖然創辦人郭台銘已經於4年前退出經營層，並在今年9月辭去董事職位，但他在8月底宣示參選的記者會上，公開表態自己從來不受中國控制，還說中方如果因為他「不聽話」，要沒收鴻海財產，那他的回應是「Yes, please do it.」，「你來打我，沒收我財產，我不受威脅」。這番言論或許多少也踩到了北京紅線。
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