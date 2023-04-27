中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？

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在上月對俄羅斯的訪問中，中國領導人習近平同意加強與俄羅斯的能源合作，西方減少與莫斯科貿易後的缺口能由北京來彌補嗎？能源將以何種方式運往中國？誰又是這種夥伴關係中的老大？
習近平26日同澤倫斯基通話後，美國、歐盟紛紛做出回應，他們分別說了什麼？為何有專家表示，這場中烏對談很可能「無望成功」，對促和的效果「貢獻不大」？
中國駐法大使盧沙野否定前蘇聯國家獨立主權地位的言論，引發歐洲近80名議員要求法國將其驅逐。北京在24日澄清，中国尊重所有苏联解体后成立的共和国的主权地位。與此同時，法國參院副議長24日率團訪台展現支持台灣態度，與法國總統馬克宏的立場形成鮮明對比。
中國國防部長李尚福說，中俄關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係，雙方關係已經「邁入新時代」。近期中國持續展現與俄國的友好，卻未曾譴責俄國侵略烏克蘭，北京真能促成俄烏停戰嗎？
尼加拉瓜2021年與中國重新建交，17日跟中國共同展開尼國住房建設項目，規模達數千萬美元。尼加拉瓜認為這將使當地人受益，但近來中國在中南美洲的擴張引起美國擔憂。中資在尼加拉瓜曾有什麼爭議？
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