 中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？ | 经济纵横 | DW | 26.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？

在上月對俄羅斯的訪問中，中國領導人習近平同意加強與俄羅斯的能源合作，西方減少與莫斯科貿易後的缺口能由北京來彌補嗎？能源將以何種方式運往中國？誰又是這種夥伴關係中的老大？

相关文章

In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt und auf Facebook gepostet wurde, spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew, Ukraine. Selenskyj sagte am frühen Mittwoch, dass die Forderungen Russlands während der Verhandlungen nach fast drei Wochen Krieg realistischer werden. Er sagte, die Gespräche, die per Videokonferenz geführt werden, bräuchten mehr Zeit. Wir müssen uns noch anstrengen, wir müssen Geduld haben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Jeder Krieg endet mit einer Einigung. +++ dpa-Bildfunk +++ ++++++ (211210) -- BEIJING, Dec. 10, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, speaks during the annual Central Economic Work Conference in Beijing, capital of China. The conference was held from Wednesday to Friday. (Xinhua/Wang Ye) +++++ FILE - In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin addressees the nation in Moscow, Russia, on Feb. 24, 2022. Putin is raising fears that he has become more reckless, more committed to restoring the USSR, perhaps more likely to set off a world-altering war. There's no way to determine from a distance whether the Russian president is becoming unstable or if he is simply preying on the West's fears. (Russian Presidential Press Service via AP)

中烏領袖通話 美國：促和效果有待觀察 27.04.2023

習近平26日同澤倫斯基通話後，美國、歐盟紛紛做出回應，他們分別說了什麼？為何有專家表示，這場中烏對談很可能「無望成功」，對促和的效果「貢獻不大」？

(190817) -- PARIS, Aug. 17, 2019 (Xinhua) -- Chinese ambassador to France Lu Shaye speaks to Chinese press in Paris, France, on Aug. 14, 2019. China and France should consolidate political mutual trust, strengthen mutually beneficial cooperation, work together to uphold multilateralism, improve global governance and inject more positive energy into this world plagued by unilateralism and protectionism, said Lu Shaye. (Xinhua/Gao Jing)

馬克宏批盧沙野言詞不當 中國澄清立場 25.04.2023

中國駐法大使盧沙野否定前蘇聯國家獨立主權地位的言論，引發歐洲近80名議員要求法國將其驅逐。北京在24日澄清，中国尊重所有苏联解体后成立的共和国的主权地位。與此同時，法國參院副議長24日率團訪台展現支持台灣態度，與法國總統馬克宏的立場形成鮮明對比。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, MOSCOW - APRIL 16, 2023: Russia's President Vladimir Putin, Russia's Defence Minister Sergei Shoigu and China's Defence Minister Li Shangfu (R-L) meet at Moscow's Kremlin. Pavel Bednyakov/POOL/TASS]

普京會中國防長 罕見在克宮接見非國家元首 17.04.2023

中國國防部長李尚福說，中俄關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係，雙方關係已經「邁入新時代」。近期中國持續展現與俄國的友好，卻未曾譴責俄國侵略烏克蘭，北京真能促成俄烏停戰嗎？

16.12.2021 211216 -- MEXICO CITY, Dec. 16, 2021 -- China and Nicaragua sign the joint communique on the resumption of diplomatic relations between the People s Republic of China and the Republic of Nicaragua in north China s Tianjin, Dec. 10, 2021. Xinhua Headlines: Important opportunity for deeper Nicaragua-China cooperation as ties resume YuexYuewei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

金援外交？中國斥資助尼加拉瓜建社宅 17.04.2023

尼加拉瓜2021年與中國重新建交，17日跟中國共同展開尼國住房建設項目，規模達數千萬美元。尼加拉瓜認為這將使當地人受益，但近來中國在中南美洲的擴張引起美國擔憂。中資在尼加拉瓜曾有什麼爭議？