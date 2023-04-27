经济纵横

中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？

在上月對俄羅斯的訪問中，中國領導人習近平同意加強與俄羅斯的能源合作，西方減少與莫斯科貿易後的缺口能由北京來彌補嗎？能源將以何種方式運往中國？誰又是這種夥伴關係中的老大？