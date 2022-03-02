 中國早知俄入侵計畫?  北京:抹黑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

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中國早知俄入侵計畫?  北京:抹黑

美媒《紐約時報》引述歐美官員表示，北京曾要求俄羅斯把入侵烏克蘭的時間延到北京冬奧結束後。中國駐美使館第一時間出面否認。相關報導也讓北京對戰爭曖昧不明的態度再添上一層陰影。

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

圖為2022年2月4日中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普丁在北京的會談前合影。普丁4日抵達北京，參加冬奧會開幕式並與中國國家主席習近平會談，兩位領導人希望將自己塑造成美國及其盟友的制衡力量

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俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体也全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，最新的例子是著名舞蹈家金星在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。

乌克兰总统泽连斯基向欧洲议会发表视频讲话，强调了他认为乌克兰理应成为欧盟一部分的信念。与此同时，乌克兰外长库列巴和中国王毅通电话，呼吁北京通过与莫斯科的联系让俄罗斯停止对乌克兰的军事侵略。

从“在明显处贴上中国国旗”到“不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识”，俄罗斯攻打乌克兰以来，中国驻乌克兰大使馆先后发出了自相矛盾的两则安全提醒。

中俄关系可能没有外界想象的那么紧密？有德语媒体似乎从近日双方的互动中发现了一些端倪 。

(德國之聲中文網) 《紐約時報》週四 (3月3日)引述西方官員說法報導，一份西方情報報告顯示，中國官員在某種程度上早就知道俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭的戰爭計劃或意圖。

拜登政府高級官員和一名歐洲官員稱，這份西方情報透露，中國高級官員在2月初就告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。

根據紐時，該報告表明，在上週俄羅斯入侵開始之前，中國高級官員對俄羅斯的戰爭計劃或意圖有一定程度的直接了解。

報導提到，關於中國和俄羅斯官員之間交流情報為機密性質，由一個西方情報機構收集的，並被官員認為是可信的。美國和盟國政府的高級官員在討論普丁何時可能攻擊烏克蘭時曾經傳閱。然而，不同的情報部門有不同的解釋，目前還不清楚這些資訊被分享的有多廣泛。

紐時引用一位熟悉情報的官員說，這些情報不一定代表有關談話是發生在中國國家主席習近平先生和普丁這個層級。

報導說其他了解情報的官員拒絕透露更多細節。由於情報的敏感性，這些官員在談到該報告時不願透露姓名。

報導也引用中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇的回應，表示「這些說法是沒有任何依據的猜測，目的是為了推卸責任和抹黑中國。」

Chinesischer Außenminister Wang Yi trifft Nikos Dendias in Athen

中國外長王毅在與烏克蘭外長庫列巴通在通話後表示:「烏方願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。」

時機巧合

北京冬奧的閉幕式在2月20日舉行了奧運會的閉幕式，21日，俄羅斯就宣布承認親俄武裝分子在烏克蘭東部成立的頓內次克和盧干斯克人民為「獨立國家」。晚間，俄羅官媒還播放了普丁和國家安全委員會的會議內容以及他的憤怒談話。普丁說「烏克蘭是俄羅斯神聖不可分割的一部分」。

22日與俄羅斯宣布這兩個政權建交。隨後普丁就以派遣「維和部隊」的名義將俄軍送入頓巴斯地區。到了2月24日，俄羅斯軍隊就開始全面入侵烏克蘭，包括使用彈道導彈、大砲和坦克對城市進行攻擊。

根據紐時，美國和歐洲官員表示，他們很難相信普京的入侵會等到北京冬奧運會結束後才開始完全是巧合。報導也說，2008年8月，俄羅斯在北京夏季奧運會期間入侵格魯吉亞，在當時就讓一些中國官員感到不安。

紐時也提到，俄羅斯在今冬將軍事單位從其與中國和東部其他地區的邊境轉移到烏克蘭附近和白俄羅斯，為入侵做準備。這些調動表明俄羅斯和中國官員之間存在著高度的信任。

北京至俄羅斯入侵烏克蘭以來仍拒絕使用「侵略」二字表述俄羅斯軍事行動，且也未發出譴責。但中烏兩國外長通話後，北京表示烏方希望中國在停戰上扮演相關角色。

(紐約時報等)

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停止战争！乌克兰小伙用中文求救


 

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