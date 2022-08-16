 中國於台海军演 專家：促使澳洲強化區域安全合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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中國於台海军演 專家：促使澳洲強化區域安全合作

中國近期在台灣周圍的持續軍演，不僅升高台海的緊張情勢，也使印太地區的國家開始重新檢視如何應對新的局面。部分專家認為，中國的軍事侵略性將使澳大利亞與區域盟國強化相關的安全合作機制。

China | Taiwan | Militärische Übungen Chinas vor Taiwans Küste

中國近來在台灣周圍持續性的軍演與升級的軍事行動使不少印太地區的國家都憂心台海緊張情勢會進一步升級。

（德國之聲中文網）在中國本月初在台灣周圍舉行持續性的大規模軍演後，周圍國家對於北京可能藉此改變台海現狀都感到憂慮。澳大利亞、日本與美國曾發布聯合聲明，呼籲中國停止在台灣周圍的軍演。不過，澳大利亞政府本週也再次重申其「一中政策」，希望能在過去幾年澳中關係急速惡化之後，重建穩定的雙邊關係。

澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）14日接受天空電視台訪問時表示，澳大利亞不希望看到任何行動去單方面改變台海現狀，但也重申澳大利亞的「一中政策」一直是其政策的現狀。他說他不認為澳大利亞在台灣議題上的立場會阻礙堪培拉與北京之間的雙邊關係，但也希望雙方的關係能在一個「更好的位置」。

部分澳大利亞專家認為，雖然澳大利亞對中國近期在台灣周圍強勢的軍事動作表達憂慮，但他們不認為堪培拉會在政府層級的互動上，改變與台灣交涉的方式。澳大利亞斯威本科技大學榮譽教授費約翰（John Fitzgerald）在接受德國之聲訪問時表示，澳大利亞政府不太可能在對台關係上採取任何新舉措，因為堪培拉目前希望能緩和情勢，而不是透過推動與台灣在政府層級更進一步的交流來使台海緊張情勢升級。

不過他也補充道：「雖然針對台灣議題的部分，澳大利亞主要會想促進緩和台海緊張局勢，但在整個區域面對中國強勢的軍事動作的部分，我認為澳大利亞會展現更堅定的決心，因為澳大利亞長期見證中國在鄰近地區所製造的廣泛挑戰，以及中國脅迫式的外交手段。」

其他專家則認為，澳大利亞並不希望被牽扯進區域內的衝突，而很明顯地，堪培拉對於中國若武力攻台可能升級為區域內的重大戰爭仍十分擔憂。澳大利亞國立大學國家安全學院院長麥加夫（Rory Medcalf）告訴德國之聲：「澳大利亞政府不希望改變現狀，但他們也希望在不承認台灣獨立的情況下，看到台灣擁有的民主制度得到保護，且台灣人民有權選擇自己的命運。」

中國的軍事升級是否強化區域安全機制的連結

另一方面，中國試圖以軍事升級來改變台海以及周圍海域的現狀，各界也關注在美國與其盟友是否會進一步強化在印太地區內的區域安全機制。曾任澳大利亞國家評估辦公室資深戰略分析師的麥加夫告訴德國之聲，中國採取的每一個侵略性步驟都只會更強化印太地區的聯盟和伙伴之間的平衡關係。他說：「無論是中國在中印邊境的侵略性行為，還是在南海的挑釁行為，或是在東海對日本軍隊的騷擾，甚至是對澳大利亞的經濟脅迫，每次發生這種情況，都會進一步強化鞏固QUAD、Aukus或美澳雙邊聯盟的決心。」

麥加夫說，中國軍事行動升級的發展趨勢，也會迫使澳大利亞思考提高其防禦能力，不論為了自我保護，或是為了協助以美國為首的各個安全機制來維護區域局勢。不過他也提到，目前最大的未知數，是這些區域安全機制在危機中能發揮多大的作用。他指出，在區域危機中，美國與其盟國都需要以非常原則性的方式來平衡他們在印太地區的焦點。

Australien Verteidigungsminister Richard Marles

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）14日接受天空電視台訪問時表示，澳大利亞不希望看到任何行動去單方面改變台海現狀，但也重申澳大利亞的「一中政策」一直是其政策的現狀。

麥加夫告訴德國之聲：「我不認為澳大利亞或印太地區的其他國家會急於做任何事情，因為這樣可能會強化中國所謂民主國家在改變區域現狀的主張。我們需要避免被錯誤地指控在嘗試改變區域現狀。不過，這場危機也可能強化澳大利亞與其他區域國家對台灣的看法，他們會認知到台灣是區域秩序和全球經濟的一部份，所以台灣周圍的情勢穩定與他們相關。」

澳大利亞戰略政策研究所的防衛策略與國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）在接受德國之聲訪問時表示，澳大利亞的貿易都必須通過台灣海峽，而台灣的安全也會為澳大利亞帶來許多利益，所以他認為澳大利亞應該針對台灣議題，以及該議題與其自身跟盟友利益重疊之處，做出重要決定。他說：「美國肯定會持續加強對台灣的支持，也會透過不同的多邊機制或小型的雙邊集團去做不同的嘗試。除此之外，近來台海局勢的發展，也會讓日本更積極的參與跟台灣安全相關的問題。」

休布瑞吉指出，中國極具侵略性的軍事行動，將加速日本與包含澳大利亞在內的區域國家之間的戰略關係。他表示：「中國的行為創造了一個他們沒預期到的結果。」

澳大利亞該如何應對新的台海局勢？

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休布瑞吉認為，若中國武力征服了台灣，將會嚴重影響到區域的戰略環境以及澳大利亞與其他區域國家的經濟利益。他表示，澳大利亞、日本與歐盟國家應該做出的適當回應是深化在經濟與政治上與台灣的接觸，但確保雙方互動的模式，符合民主國家之間應有的風格。

他告訴德國之聲：「這些互動應該以民主國家實際運作的模式進行，不該受到北京的限制或干涉。在澳大利亞的一中政策框架內，澳大利亞可以且應該與台灣進行政治、經濟或安全上的接觸。即便是中國的一中原則也不該阻止澳大利亞以其一中政策與台灣互動。」

澳大利亞國立大學的專家麥加夫認為，澳大利亞與其他印太地區的國家應該盡其所能的協助台灣建立經濟與社會韌性，讓台灣有能力抵抗北京的威脅。他向德國之聲表示：「我希望印太地區或歐洲會透過更多創意來思考如何幫助台灣有能力保護自己。」

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