 中國新版地圖惹眾怒 菲馬越台拒不接受 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2023

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中國新版地圖惹眾怒 菲馬越台拒不接受

中國政府本週發布「2023年版標準地圖」，將南海的「九段線」範圍延長至包含台灣的「十段線」，引發眾多鄰近國家的抗議。究竟這張地圖引發什麼爭議，中國又為何在此時推出新版地圖？

中國本週公布包含南海十段線的新地圖，引發諸多鄰近國家抗議，圖為2016年時，南京一個博物館展示的南海地圖（資料照）

中國本週公布包含南海十段線的新地圖，引發諸多鄰近國家抗議，圖為2016年時，南京一個博物館展示的南海地圖（資料照）

（德國之聲中文網）中國自然資源部本週發布了新版的中國地圖，其中納入了南海和中國邊界的所有爭議性地區，遭到印度率先抗議，而如今菲律賓、馬來西亞、越南等國也表示拒絕接受。此外，由於新地圖將南海的U形線延伸至台灣海域，也引發台灣抗議。

中國週一（8月28日）公佈了其著名的包含南海U形線的新地圖，覆蓋了南海約90%的面積，而菲律賓、馬來西亞、台灣和越南拒絕承認中國發布的地圖，並認為其毫無根據。

南海是世界上爭議最激烈的水道之一，每年有超過3兆美元的貿易通過該水道，是許多爭端的根源。該地圖顯示了中國對包括南海在內的主權主張。

中國的U形線一直延伸至海南島以南1500公里，並切入越南、菲律賓、馬來西亞、文萊和印尼的專屬經濟區（EEZ）。但中國表示，這條線是根據其歷史地圖繪製的。目前尚不清楚最新地圖，是否表明中國任何新的領土主張。

菲律賓政府週四（8月31日）呼籲中國，應根據國際法和2016年的南海仲裁裁決，「採取負責任的行動並遵守其義務」，該裁決宣布中國的九段線沒有法律依據。

菲律賓外交部表示：「中國最近試圖使其對菲律賓島礁和海域的主權與管轄權合法化，這種行為沒有國際法依據」。

馬來西亞政府也表示，已就該地圖提出外交抗議。

馬來西亞外交部在一份聲明中指出，新地圖對馬來西亞沒有約束力，馬來西亞「也將南中國海視為一個複雜而敏感的問題」。

越南外交部週四也表示，中國根據該地圖提出的主張沒有任何價值，並且違反了越南法律和國際法。

越南外交部發言人范秋姮在一份聲明中提到南海時表示，越南「堅決拒絕中國基於虛線對東海（即中國所稱的南海），所提出的任何主張」。

中國與菲律賓8月5日才在南海發生衝突，當時中國海警以水泡攻擊菲方船隻（資料照）

中國與菲律賓8月5日才在南海發生衝突，當時中國海警以水泡攻擊菲方船隻（資料照）

中國呼籲各界理性看待

路透社報導，本次公布的地圖，與中國在2009年向聯合國提交的南海地圖有所不同。 此外，最新的地圖還涵蓋了更廣泛的地理區域，並有一條由10條虛線組成的線，其中包括台灣海域，版圖類似於1948年出版的中國地圖。

而當被問及中國最新版地圖時，台灣外交部發言人劉永健表示，台灣「絕對不是中華人民共和國的一部分」。

他在新聞發布會上說：「無論中國政府在台灣主權問題上如何扭曲立場，都無法改變我國存在的客觀事實」。

當被問及為什麼中國發布的最新地圖「十段線」，而不是一張有「九段線」的地圖時，中國外交部發言人汪文斌週四則回應，北京對其領土問題一直毫不含糊。

汪文斌說：「中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發佈各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識。希望有關方面客觀理性看待」。

台灣外交部也抗議中國新版地圖，強調台灣不屬於中華人民共和國，圖為2022年11月的台灣外交部花卉與標誌（資料照）

台灣外交部也抗議中國新版地圖，強調台灣不屬於中華人民共和國，圖為2022年11月的台灣外交部花卉與標誌（資料照）

專家：發出明確訊號

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，澳大利亞研究所（The Australian Institute）國際及安全事務項目主任貝姆（Allan Behm）表示，中國此時發布地圖的意圖無異於「攪局」，同時讓其領土主張問題繼續「發燒」。

東協（ASEAN）峰會將於9月5日至7日在印尼雅加達舉行，二十國集團（G20）領導人峰會將於9月9日至10日在印度新德里舉行。預計中國將派員出席參加這兩項會議。

貝姆認為：「隨著一些重要的地區會議即將召開，中國似乎希望通過再次推進其（領土）主張，來向峰會參與者重新施加壓力」。

澳大利亞塔斯馬尼亞大學的亞洲研究中心主任詹運豪（James Chin）告訴CNA，中國在峰會前推動這一議程的舉動，是「典型的中國外交」。

「時機非常重要。中國人希望這成為峰會上的一個話題，並希望表明他們在聲稱這些領土屬於他們方面是一致的」，他說。 

詹運豪還指出，2016年常設仲裁法院裁定「九段線」沒有法律依據，中國出版帶有「十段線」的新地圖，同時也是向國際社會發出了一個信號，即中國不承認南海仲裁的裁決，並繼續堅持其主張。 

2022年7月，菲律賓民眾和團體上街抗議中國對南海的主張（資料照）

2022年7月，菲律賓民眾和團體上街抗議中國對南海的主張（資料照）

印度已表示抗議

二十國集團（G20）峰會下週將在印度新德里召開，而印度外交部在此前也針對這張中國新地圖提出抗議。

「我們拒絕這些說法，因為它們毫無根據。中方的此類舉措只會使邊界問題的解決變得更加複雜。」印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）週二（8月29日）在一份聲明中表示。

他說，印度週二通過外交渠道正式向中方提出對所謂2023年中國「標準地圖」對印度領土提出主權要求的異議。

印度外交部長蘇傑生（Jaishankar Subhramanyam）也在週二晚上的電視採訪中，駁斥了中國的領土主張。

蘇傑生說：「對印度領土提出荒謬的主張，並不意味著它就是中國的領土。」

而針對印度方面的抗議，汪文斌在週三（8月30日）的中國外交部例行記者會上回應，（發布地圖）是中方依法行使主權的例行性做法，「希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。

（路透社、CNA、中國外交部等）

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