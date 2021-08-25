中國教科書插畫是如何引發爭議？

（德國之聲中文網）中國日前爆出教科書爭議，中國教育部轄下「人民教育出版社」（人教社）出版的小學教材遭批「醜化中國人」，還出現男童性器官圖畫、毆打女性文字以及五星旗倒掛等圖畫，相關討論在百度及微博熱搜排行榜持續多日。

主要爭議為何？

5月26日「人教版數學教材」相關話題突然登上熱搜榜。眾多網友吐槽，人教版小學四年級數學課本插圖因人物存在眼距過寬、雙眼無神、塌鼻樑、髮際線高，還有「吐舌頭」等怪異動作引發輿論批評。被中國部分網友認為這有「醜化中國人」的疑慮。

另外，圖片中還包含暴露個人隱私的部分，像是有男孩掀女孩的裙子，或是露出內褲。網友還發現，有些插圖男性的褲子鼓鼓的，特別凸顯性器官。

不僅如此，部分插圖內容還涉及辱華，像是一面倒掛的中國國旗，還有一些美國國旗顏色的童裝描繪，很多人認為這不僅醜，而且帶有惡意。

缺乏性平觀念

中國教科書的內容在兩岸都引發討論，台灣醫師作家蔡依橙在臉書上評論指出，不止插畫，就連教材內容也有問題。他點出教材裡面提到打老婆、男子氣概、理直氣壯的婚外性行為和責怪受害者。這也凸顯教科書內容缺乏「性別平等」的概念。

據了解，具有爭議的人教版教科書在2012年、2013年審定獲中國教育部批准，因此該教科書已使用近10年。英國《衛報》稱，從東北部的山東省到南部的雲南省，​​全國各地的小學都在使用這些教材。

但負責繪製插圖的北京吳勇設計工作室，經中國媒體調查，未能找到工商註冊記錄。

輿論抨擊

教科書插圖爭議事件引發中國網友熱論，還一度登上中國「微博」熱搜榜。擁有百萬粉絲的親子博主「杜拉拉育兒記」，抨擊這已經不是美醜的問題。作者談到過去出版過兩本書，出版前經過嚴格審查，甚至必須刪改敏感字詞，她質疑「作為給孩子看的教材，我們是否有一個科學嚴謹的教材審核標準？」

《澎湃新聞》訪問廈門一名自由式插畫師「皇小小」，擁有15年插畫經驗的他，認為「低稿費、高密度的工作在這個行業裡頭以前是非常普遍的。」他說，「創作好的插畫作品是非常需要時間的，很多時候決策者沒有意識到，漠視一些規律性的東西，他們就會很草率地做一些決策。」

除了網路上的討論，教科書插畫引發的爭議也受到中國官媒重視，中共中央政法委員會機關報《法治日報》29日發出評論稱，提到百年大計教育為本，如果只是大張旗鼓地道歉整改，而沒有深挖根源、沒有人因此擔責，那麼「毒教材」、「毒繪本」事件恐還會發生。

前《環球時報》前總編輯胡錫進28日也發文批評，人社版小學數學教材插圖的事，任誰看了都會憤慨，那些插圖明顯突破了「風格」範疇，無論從道德還是文化正確性上都完全不可接受，「支持嚴肅查處這件事」。甚至呼籲創作者把動機和想法公諸於世。

官方徹查

面對排山倒海的批判聲浪，人民教育出版社28日於官網發出道歉聲明，表示已經成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作。另將重新遴選團隊，對小學數學全套教材所有插圖進行繪製更換。

中國教育部在5月27日於網站上宣布，要求人民教育出版社立即修正，重新繪製教材插圖，確保在2022年秋季學期開始能夠有新的教材可用。另外，也會組成專家團隊審核把關。

此外，教育部將針對全國中小學教材進行全面排查，舉凡是教材內容、插圖等，發現問題立即修改，確保其內容符合正確政治方向，及符合大眾審美。

中國教育部現已成立調查組全面徹查，而調查處理結果也會向社會公布。

（綜合報導）

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