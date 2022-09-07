 中國收緊管控 中秋至二十大嚴防本土疫情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2022

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中國收緊管控 中秋至二十大嚴防本土疫情

中國最近每天都測得上千例新冠本土病例，隨著長假期和中共黨代表大會臨近，官方再收緊防控措施，以期在未來一個多月壓制大規模本土疫情。

中國官方要求自中秋節起，需加強防疫措施至10月31日為止，圖為北京一個辦公室的保安，正在確認員工的健康碼（資料照）

中國官方要求自中秋節起，需加強防疫措施至10月31日為止，圖為北京一個辦公室的保安，正在確認員工的健康碼（資料照）

（德國之聲中文網）中國國家衛健委週四（9月8日）宣佈，自今年中秋節（9月10日）開始，至10月31日為止，將實施五項「強化優化」防控措施，包括：呼籲民眾於中國國慶七天連假期間就地過節，減少跨市出行，停止舉辦非必要會展和文藝演出等大型聚集性活動，也建議民眾從簡舉辦婚喪嫁娶等儀式。

另外，中國國內航班、高鐵、跨省客運等大眾運輸，旅客須持48小時內檢酸檢測陰性證明。民眾在跨省抵達目的地後，須進行「落地檢」採樣，進入酒店和旅遊區等人流密集場所，須查核健康碼及72小時內檢酸陰性證明。

中共將於10月16日起，於北京舉行第20屆全國代表大會，簡稱二十大。傳統上，中共黨代會的議期為7天，因此強化版的防控措施亦會橫跨整個二十大的會期。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良有在週四（9月8日）公佈新政策，說是要確保中秋及中國國慶前後不發生本土規模性疫情，「最大限度減少對生產生活的影響，讓人民群眾度過一個健康、平安、祥和的假期」。

吳良有表示，新冠疫情仍於全球肆虐，中國持續面對輸入個案帶來的壓力，未來兩個長假期導致防疫態勢「嚴峻和複雜」。他強調，中國仍然堅持「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，以科學精準地從嚴從緊防控疫情。

中國北京的一個新冠病毒檢測點（資料照）

中國北京的一個新冠病毒檢測點（資料照）

自本月以來，中國共有29個省市和自治區發現本土傳播病例，中國國家衛健委稱部分地區仍未切斷社區傳播。週五（9月9日）的官方最新數字顯示，中國新增1292例本地病例，當中259例為確診案例，其餘是無症狀感染。在確診案例中，以四川最多有59例，其次是內蒙古和廣東，分別有42例和36例。

環球時報報導，中國衛生專家表示，近期中國的疫情反彈源於人員流動增加，導致海南、西藏等地的個案上升。深圳第三人民醫院院長盧洪洲也指出，病毒會不斷演化和變種，長期目標應該是要研發噴鼻式疫苗和抗病毒藥物。

中國於9月4日核准全球首款吸入式新冠疫苗，是由中國唐希諾生物公司研發。媒體Medical Xpress在週三（9月7日）報導，世界衛生組織（WHO）表示噴鼻式疫苗疫苗有助控制新冠病毒。但中國專家也坦言，有關疫苗的產量目前有限，以及仍然需時研究增強它的功效。

（綜合報導）

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