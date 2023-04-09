 中國擾台軍機數創新高 專家解析北京戰術 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2023

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时政风云

中國擾台軍機數創新高 專家解析北京戰術

中國對台實施三天軍演剛剛結束，蔡英文10日深夜在臉書上批評中國此舉不負責任，此事也引發美日俄三國的關注。DW訪問的專家則表示，中國在此次軍演「立下了令人不安的先例」。

圖為此次軍演中，自中國山東艦起飛的中國軍機，攝於日本沖繩

圖為此次軍演中，自中國山東艦起飛的中國軍機，攝於日本沖繩

（德國之聲中文網）台灣國防部週一（4月10日）晚間宣布，當日上午6時起至下午6時止，共偵獲91架中國軍機，其中54架逾越台海中線並侵入台灣西南、東南空域，雖然中國宣布演習結束，但台灣軍方的戰備工作不會鬆懈。

據台灣中央社報導，若以偵獲數計算，此次中國軍機擾台的架次創下新高，但台灣國防部軍事發言人室上校新聞官陳俊仁卻對記者表示，「無法證實是否是最高的紀錄」。

軍事專家認為，中國解放軍希望透過這次演習，展現出他們有能力摧毀關鍵的目標。儘管如此，相較於去年時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後的中國軍演，此次演習持續時間更短。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲向DW表示，去年的模式是在一週內，將火力、軍力集中於台灣周圍展示，卻因影響國際航線而引發他國不滿；這一次，中國改將軍演實施期間調降為3天，並將兵力跟火力分散在不同地區展示，是希望降低對周邊情勢的影響，避免造成日韓等國反彈。

國際危機組織中國問題專家蕭嫣然（Amanda Hsiao）告訴DW，北京認為展示軍事力量是有必要的，目的是阻止美台之間更多的高層級交流。除了這個目的，一些專家也認為，中國是試圖展示解放軍有能力幾乎每天、用各種方式對台發動攻擊。

獨立安全分析師劉易斯（Ben Lewis）向DW指出，中國一開始採取的是較不那麼挑釁的方式來反制「蔡麥會」，例如在台海攔查船隻，但在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪中行程結束後，中國便對台灣展開包圍式的軍演。劉易斯說：「這清楚顯示，北京向台灣施壓有許多選項。」

蕭嫣然則表示，隨著大量中國軍機越過台海中線，中國與台灣軍隊之間的相遇機會增加，這可能會提高「意外衝突」的風險。蕭嫣然說：「海峽兩岸瀰漫不信任的氛圍，又缺乏處理軍事意外的溝通渠道，因此意外發生後拉高衝突層級的可能性是存在的。」

圖為蔡英文本月7日訪美返台後發表演說

圖為蔡英文本月7日訪美返台後發表演說

蔡英文：造成區域不穩定

台灣總統蔡英文訪美會晤美國眾院議長麥卡錫後，中國在本月8日至10日期間，對台灣實施了「聯合利劍」軍演。中共解放軍東部戰區發言人施毅10日傍晚宣布，此次為期3天的軍演「圓滿完成」。

蔡英文10日在臉書上批評，她「出訪友邦、過境美國」是行之有年、台灣人民共同期待的正常行程，「中國卻藉此發動軍事演習⋯⋯這不是一個區域內大國的負責任態度」。

 

中國外交部發言人汪文斌則在10日的例行記者會上，雖未直接回應「此次軍演是不是中方對蔡麥會的反制措施」的問題，僅重述「台灣問題純屬中國內政」的「一個中國原則」，並再次強調「聯合利劍」軍演是「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動」。

日本軍方拍攝到中國軍機自山東艦起飛

日本軍方拍攝到中國軍機自山東艦起飛

中國軍演效應外擴

中國政府重申反對台美之間任何形式的官方往來，對此，一些專家表示，中國越來越傾向於利用不斷增長的軍事能力，以實現政治目標，此舉可能為印太地區樹立危險的先例。

獨立安全分析師劉易斯說：「習近平向台灣展示出一個非常黑白分明的選擇，那就是他們要不希望台灣與中國和平統一，要不就是北京發動侵略，併吞台灣。」

劉易斯補充說，每當台灣總統會見美國高級官員時，中國都可能決定在台灣附近啟動大型軍習。 他告訴DW：「我認為他們此舉立下了非常令人不安的先例。」

蘇紫雲則表示，中國對蔡麥會的挑釁性回應，反應出北京的「戰狼」態度。他說，若美國政府、民間對中國的印象因此惡化，將使美國對中國的軍事、貿易、科技圍堵更升級，讓北京面對複合式的反彈。此外，印太地區的日本和菲律賓都已明顯成為美國的重要戰略夥伴，北京此次軍演，可能在戰略上進一步自我孤立。

獨立安全分析師劉易斯主張，美國國會可以協助促進美國公眾對台灣的支持，並確保美台會談具有成效。「國會應該確立台灣的需求是什麼，運用2023年國防授權法案中已撥出的資金，協助把台灣的需求告訴美國的行政部門。」劉易斯說，如此一來將為台灣和美國帶來重大利益。

軍演引美、日、俄關注

此次軍演吸引了世界各國的關注。路透社報導，日本4月10日在一場與中國高級官員的會晤中，「表達了對東海和南海局勢的深切關注、重申了台灣海峽和平與穩定的重要性」，日本內閣官房長官松野博一也表示，台海的和平與穩定對日本的安全、整個國際社會的穩定，都很重要。

對此，中國外交部10日則回應，北京要求東京停止「一切侵犯中國領土主權、損害中國海洋權益的言行」，不要插手台灣問題。

除日本外，美國日前也強調高度關切此事，並於10日派出驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）在南沙群島附近航行，執行維護自由航行權的任務。

俄羅斯10日也發表評論，稱北京完全有權回應台灣對中國的反覆「挑釁」，對中國在台灣周圍進的軍事演習表示認同。

（綜合報導）

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