中國擬限制兒少使用手機：每天最多2小時

（德國之聲中文網）中國國家互聯網信息辦公室（簡稱：網信辦）週三（8月2日）公布一份草擬指南，內容規定應將16歲至18歲未成年人使用智慧型手機的時間，限制在每天2小時內；8歲至16歲每天則限制在1小時內。消息一出，有多家科技公司股價暴跌。

中國網信辦公布的《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》稱，為「幫助未成年人減少網絡沉迷和不良信息影響」，將把各網站平台自2019年起陸續推行的「青少年模式」建設，擴大為智能設備供應商、應用程序商店均須配合推出的「未成年人模式」，規範3至18歲的未成年網路使用行為，並要求也加入配合行列。

這份草案要求智能設備提供商推出「未成年人模式」程序，禁止18歲以下用戶於晚上10點到早上6點間上網，另針對不同年齡段的未成年人，設下每日使用總時長的限制。此外，也將允許父母管理、審核、豁免未成年兒女觀看的內容。

這些規範並不包含保障人身安全的應急類、提供網課的教育類、或計算測量等適合未成年人使用的工具類應用程序。

中國網信辦在9月2日之前向公眾徵求相關意見，但並未公布相關規定後續時間表。。

路透社報導指，這項指導方針草案公布後，中國多家科技公司的股價在香港午後交易中下跌——中國影音平台「嗶哩嗶哩」、快手分別下跌了6.98%、3.53%，社交網絡應用程序「微信」背後的騰訊控股則收盤下跌了2.99%。

英國《金融時報》報導，位於北京、專注研究電商產業的「海豚智庫」負責人李成東表示，中國網信辦之所以推出這份草案，可能是因為「以前的措施可能沒有達到預期的效果，所以他們做了更詳細、更徹底的規定」。但他表示，「現在的孩子太聰明了」，因此相關規定或將很難執行。

1位短視頻集團的產品經理也告訴《金融時報》，中國網信辦的規範「過於理想化，很難實施」，若嚴格執行，可能導致影片博主、遊戲解說博主等相關從業者失業。

上海申倫律師事務所律師夏海龍告訴路透社，相關規範將令中國各大互聯網公司十分頭疼，並為配合這些新規定，付出許多額外的成本。然而即使如此，這些公司「不合規的風險也會很大，所以我相信很多互聯網公司可能會考慮直接禁止未成年人使用他們的服務。」

中國當局近年愈發關注年輕人的近視率和網絡成癮問題。2021年，中國政府對18歲以下的電玩玩家實施了限制，將未成年玩家的上線時間限縮在每週3天、1天1小時之內，中國官方媒體更以「精神鴉片」比喻電玩遊戲，對騰訊等遊戲巨頭造成了巨大打擊。

中國網信辦提出這份草案前不久，北京才發出信號，表示已結束對中國科技行業長達數年的監管打壓，並將支持科技巨頭的發展。

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（綜合報導）

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