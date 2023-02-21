 中國擬提俄烏和平計劃 未與烏克蘭協商 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2023

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中國擬提俄烏和平計劃 未與烏克蘭協商

俄烏戰爭滿一年之際，中國將公布一項和平計劃，闡述如何「政治解決烏克蘭危機」。但一位烏克蘭高官指出，中國並沒有就文本內容徵求烏方意見。而烏克蘭外長則表示，他已知關鍵內容，但「魔鬼藏在細節裡」。

中國外交部22日重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，「我們將繼續堅定站在和平一邊。」

中國外交部22日重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，「我們將繼續堅定站在和平一邊。」

（德國之聲中文網）中國預計週五（2月24日）發布「烏克蘭和平計劃」，意在闡明中方「政治解決烏克蘭危機的立場」，但一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員22日告訴法新社，中國政府在準備該文件期間，並沒有與基輔磋商或徵求烏方的意見。

這位匿名的烏克蘭官員警告，任何和平計劃都不應該越過基輔列出的「紅線」，而「紅線是聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭的領土完整」。

目前俄羅斯控制烏克蘭東部和南部的大片領土，還有遭到俄方吞併的克里米亞半島。

「（我們）將不會就任何與割讓烏克蘭領土有關的事討價還價。」該官員說，烏克蘭總統澤連斯基也已經明確表達了這一點。

22日，在紐約的聯合國大會上，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴記者，他知道中國和平計劃的關鍵內容，但在形成意見之前需要看到整個文件。

「魔鬼藏在細節裡」，庫列巴說：「（我們）期待收到文本，因為這不是一件你可以在聽聞消息後就做出結論的事情。」

2月22日，烏克蘭外長庫列巴在紐約聯合國大會舉行的第十一屆烏克蘭問題緊急特別會議上發言。

2月22日，烏克蘭外長庫列巴在紐約聯合國大會舉行的第十一屆烏克蘭問題緊急特別會議上發言。

庫列巴也表示，烏方對與中國對話、討論和平計劃內容持開放態度。 他說，「我們準備與那些有想法的人交談，那些有助於我們實現此一（和平）目標的想法」。但那位匿名的烏克蘭官員向法新社強調：「中國並沒有與我們協商。」

至於在該立場文件中，中國會否以尊重他國領土完整為原則，協助勸說俄軍撤離烏克蘭？中國外交部長汪文斌22日在記者會上表示，詳情請以24日公佈的文件內容為準，並重申中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，「我們將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊。」

中國疑似亦未與俄國協商

中共中央外辦主任王毅近日出訪俄羅斯，分別會見了俄羅斯總統普京和其外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），外界猜測雙方將討論烏克蘭和平計劃的內容。

但根據路透社報導，莫斯科22日表示，王毅與拉夫羅夫會面時，並沒有針對該計劃進行任何討論。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在一份聲明寫道：「我們注意到一些西方政客的聲明，和西方媒體關於中國『烏克蘭和平計劃』的報導。像往常一樣，他們扭曲了真實情況。 」

「中國合作夥伴向我們介紹了他們對烏克蘭危機根源的看法，以及政治解決危機的方法。但沒有談及任何單獨的計劃」，扎哈羅娃補充說。

2月22日，普京和王毅在莫斯科克里姆林宮舉行的會議上握手。

2月22日，普京和王毅在莫斯科克里姆林宮舉行的會議上握手。

俄羅斯22日表示，它歡迎中國在俄烏戰爭中發揮「更積極的作用」，並表示對中國「平衡（俄烏雙邊）方法」的重視。同時，中國也表明將在烏克蘭問題上發揮「建設性作用」。

在俄烏衝突之間，北京一直試圖將自己定位為「中立方」，同時與戰略盟友俄羅斯保持密切聯繫。然而，中國在批評西方對俄羅斯的制裁之際，也沒有對戰爭表達贊同。

（法新社、路透社、德新社、中國外交部）

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