中國據報將開金融工作會議 新監管山雨欲來？

（德國之聲中文網）彭博社日前引述消息人士的說法報導，中國國家領導人、監管機構和銀行業高層計劃本週一（10月30日）至週二（10月31日）在北京召開「全國金融工作會議」。

這項消息至截稿前，尚未得中國官方證實。若屬實，將是1997年以來的第6次，以及2017年以來的首次召開。外界預料，本次會議將決定中國未來的金融工作方向。

一位知情人士向彭博社透露，中國國家主席習近平領導的中國官員們，正準備集中精力化解金融風險，包括中國的房地產危機和地方政府融資平台債務不斷攀升的問題。

慣例為5年一次的「全國金融工作會議」通常由中國的最高領導人主持。香港《南華早報》報導，會議從2022年推遲了一年，原因包括為了確保政策由今年3月才形成的新領導層制定，並監督政策的實施。

以黨領政 料再收緊控制

今年3月，習近平宣布組建中共中央金融工作委員會。英國《金融時報》報導，該委員會接受中共最高決策機構的直接監督，並擔任中國金融體系的主要監督者、規劃者和決策者，可以採取比以往更快的監管行動，削弱了中國人民銀行和中國證監會等現有國家機構的權力。而這個「超級監管機構」已於9月開始悄然運作。

報導引述多名知情人士稱，該委員會正在從中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局、國家發展和改革委員會、規劃機構和財政部等現有國家金融監理機構中，招募約百名黨員幹部，希望能在這次的工作會議召開前完成招募。

英國牛津大學中國中心研究員馬格努斯（George Magnus）向《金融時報》表示：中共對中國金融體系的監督，將使得中國將變得更加集權和控制。

「無論是由於風險或管理失敗，還是出於政治指示，干預資本和信貸配置的情況都可能會增加」馬格努斯認為： 「這些特徵對於中國的金融穩定、或經濟前景來說，並不是好兆頭」。

美國加州大學聖地牙哥分校的中國政治經濟學教授史宗瀚（Victor Shih）則稱，企業應該預料到會受到該委員會的影響，該委員會將對包括重大合併和合資企業在內的重要交易，擁有最終的決定權。

金融高管：監管目前沒有明顯變化

今年3月，中國高層曾表示計劃在2023年底前完成金融監管改革。10月中下旬，中國政府在罕見通過了增發人民幣1兆元國債的決議，並修改了財政預算，中國國家主席習近平更首次視察中國央行，都被外界視為一方面更加支持金融市場，但二方面也意味著中共的黨機器，正在收緊對金融業的監管。

然而，對於中國政府是否持續試圖收緊金融業監管的問題，兩位接受DW訪問的中國金融業主管都表示，目前沒有明顯的變化。但對於新冠疫情結束後，中國經濟復甦緩慢，表現不如預期連帶影響金融業，卻深有所感。

上海金融圈一位投資經理周先生向DW表示，在官方監管政策的部分，以他個人和身邊同業的經驗，「銀行業沒有感覺到特別變化」。但對於目前中國房地產、地方融資平台財務問題造成的困境，周先生卻很有感受。

周先生告訴DW，在經濟成長不佳的大背景下，「各級金融機構的不良資產比例已經開始上升」。因此，今年底中國各家銀行的目標，是優先確保年度業績和其所持有的資產價值不會下降。控制金融業不良資產率的問題，「就等明年過年後再說」。

上海另一位不願具名的金融業高管告訴DW，他沒有被通知參與這次的全國金融工作會議。不過，中國官方近期與金融業者多了很多溝通性的工作會議，「我也被找過很多次，為了新法規（訂定）」，但他認為這些都是「挺正常」的工作會議，會中並沒有涉及到收緊金融監管。

這位高管還表示，自中國於2022年底結束新冠疫情「清零」政策後，中國政府與金融業者終於可以恢復實體交流，因此官方近期陸續召開了多次調研會議，以聆聽業者的意見。

（綜合報導）

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