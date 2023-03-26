 中國推AI管理法 人工智慧需符北京價值觀 | 科技环境 | DW | 11.04.2023

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科技环境

中國推AI管理法 人工智慧需符北京價值觀

人工智慧風潮席捲全球，阿里巴巴週二（11日）宣布將推出類似ChatGPT的語言模型「通義千問」；同日，中國互聯網信息辦公室也公佈《生成式人工智能服務管理辦法》草案，規定生成內容需體現社會主義價值觀，對企業算法、用戶實名等，也做出相關規範。

阿里巴巴宣布將推出類似ChatGPT的語言模型「通義千問」

阿里巴巴宣布將推出類似ChatGPT的語言模型「通義千問」

（德國之聲中文網）週二（4月11日），中國國家互聯網信息辦公室根據《中華人民共和國網絡安全法》等法，起草了《生成式人工智能服務管理辦法》草案，向社會大眾公開徵求反饋。

國家網信辦11日公布的草案強調，「生成式人工智能產品或服務應當遵守法律法規的要求」，其生成內容應「體現社會主義核心價值觀」，不得顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂或破壞國家統一，也不得宣揚恐怖極端主義、民族仇恨，或包含暴力色情、可能擾亂經濟及社會秩序的內容。

該草案也規定，提供生成式人工智慧服務的企業，除須「承擔該產品生成內容生產者的責任」，依法向國家網信部門申報安全評估、上報算法外，也應採取措施防止出現國族、信仰、性別、年齡、職業等歧視，並「防止生成虛假信息」；用戶方則須依法提供真實身份信息。

此外，若有不符合該法案要求的生成內容，應加以過濾，並在3個月內優化模型，以防再次生成。

ChatGPT在全球掀起「生成式人工智慧」機器人風潮；曾以資訊科技界代表身份、於2012年至2020年擔任香港立法會議員的莫乃光，早前曾向DW表示，中國政府應該很快會出台相關的管理辦法

當時莫乃光告訴DW，相較於歐盟委員會於2021年頒布的《人工智慧管理法草案》，中國版的AI法律會更著重維持「社會秩序及國家安全」。他說：「他們會把相關的責任放在這些企業肩上，這對這些企業來說可能有點難應付，但這大概就是在中國做生意的風險吧。」

AI聊天机器人在操控你吗？

通義千問：阿里巴巴版的ChatGPT

繼百度上月推出「文心一言」後，阿里巴巴的CEO張勇也於11日的「阿里雲峰會」上宣布，將推出名為「通義千問」的類ChatGPT服務。港媒《香港01》指出，阿里巴巴旗下如天貓、淘寶、優酷等所有產品，未來都將接入「通義千問」模型。

阿里雲智慧首席技術官周靖人表示，「通義千問」是一個大規模的語言模型，除能進行多輪對話外，還有非常強的文案創作能力，能夠續寫小說、編寫郵件，甚至寫詩、生成情書。

不過，早前百度「文心一言」發布會上演示的問答測試皆是預錄影片，實際操作情況亦不如預期，導致百度股價一度大跌，後雖因花旗、美國等銀行分析師們的正面反饋，讓百度股價回升，仍讓中國的人工智慧前景蒙上一層陰影。

（綜合報導）

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