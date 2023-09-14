中國推福建與台灣融合發展 官方熱台商冷

（德國之聲中文網）中共中央、中國國務院週二（9月12日）聯名公佈了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（簡稱《意見》），並推出21項措施，希望促進台灣民眾和台商與福建融合發展。但台商多半認為，這些措施都是「舊瓶裝新酒」；專家則指出，這項政策的政治意涵較大。

中國全國政協主席王滬寧6月17日曾在福建廈門舉辦的海峽論壇大會上宣布，中共中央與國務院已制定了這項《意見》。不過，全文時隔約3個月才正式向外公布，共分為6大項、全長約4000字，旨在主打「兩岸一家親」，以及福建和台灣全方位融合的發展理念。

中國官媒新華社12日報導，《意見》工作目標是讓「兩岸融合發展示範區」基本建成，並使福建作為台胞台商登陸「第一家園」的效應充分顯現。

除了傳統的「惠台」措施之外，這次還針對台灣的外島居民，包含讓金門居民在廈門享受當地居民待遇，以打造金門和廈門的「同城生活圈」。此外，政策還將加快推進與金門通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場，並推進福州與馬祖通水、通電、通氣、通橋。

而在外界關注的台灣人才和台商政策方面，《意見》鼓勵台灣人才到福建就業、支持福建企業聘雇台灣人才，讓台灣民眾可以加入福建的行業性、學術性、專業性社會團體，甚至擔任仲裁員、調解員、陪審員、監督員、檢察聯絡員及司法輔助人員等，並讓台灣子女在福建的公立中小學和公立幼兒園就近就讀。

《意見》也決定取消台胞在福建的暫住登記，並擴大台灣居住證使用範圍，讓居住證與大陸身份證享受同等便利，同時鼓勵台灣民眾在福建購房，將台灣人納入中國大陸的社會保障體系中。

官方：歡迎台灣民眾到福建逐夢

中國國家發展改革委副主任叢亮週四（14日）在記者會上表示，下一步，還將結合兩岸關係發展和閩台融合的實際情況，逐步推出一系列的配套文件，釋放更多政策紅利。他強調，未來將推動更多符合條件的福建優質台商在中國大陸上市。此外，北京也鼓勵台灣農漁民參與福建農村的產業融合發展，並將提供更多便利。

中共福建省委副書記羅東川則表示，福建是廣大台胞最主要的祖籍地，80%的台胞祖籍地在福建，而福建也正成為「兩岸同胞最溫馨的家園」。未來，福建將加強海峽兩岸青年就業創業平台建設，「助力台灣青年來閩追夢、逐夢、圓夢」。

台商熱情不高

雖然中國政府和媒體大力宣傳這次的《意見》和相關措施，但DW訪問到的台商，大多都對此冷靜看待，並未有太多到福建發展的熱情。

北京台幹鄭先生告訴DW，他認為這次關於福建涉台的21條意見沒有新意，「基本上還是那些東西再拿來說一次」。

在上海從事科技業的台商陳先生也告訴DW，這些措施對他沒有吸引力，基本上不會讓他改變在中國的投資方向，而且他相信，大部分在中國的台商仍然會以長三角和珠三角為投資目的地，因為福建的發展條件明顯不如上述二地。

「上海有金融和國際資源，深圳有比較好的工廠和貿易資源，但福建什麼都沒有，或是至少比上海跟深圳都要弱一些。」陳先生甚至認為，這些在福建推動的政策，並沒有辦法吸引到比較菁英的台商或是台灣人才，反而可能會造成反效果，找到一些「在台灣混不下去的人」。

陳先生說，這些政策優惠若是對比經營成本，台商當然還是會選擇留在上海或廣東，而不可能為了這些政策就搬到福建。他反而希望福建的這些措施，可以推動到台商雲集的上海、江蘇或廣東，否則就是「最該開的地方不開」。

上海台幹周先生也同意這樣的看法。他說，會去福建投資的台商，基本上都是中小企業，且集中在餐飲等服務業和小型製造商，「分別不大，因為台商要來（中國大陸）的人早就來了」。

一位不願具名的中國媒體人告訴DW，這個措施的效果可能會類似中國先前發展廣東大灣區，吸收到的是香港中低階年輕人才。「這個（政策）針對的，還是在台灣沒什麼發展出路的年輕人」。

但四川台商李先生的看法比較正面。李先生告訴DW，因為福建本來就是中國對台政策的第一個陣地，理應能吸引到一些台商投資，「所以我覺得應該支持力度會很大」。

在《意見》最後一條中，提到中國中央政府會對福建開展涉台經濟合作、人文交流等領域提供資金支持，這點就讓李先生很感興趣：「反正我覺得還是有比沒有好。」

專家：政治意涵強

相較於台商們的看法，在中國工作的兩位台籍學者，都認為這次的《意見》，重點不在經濟層面上的優惠，而在政治意涵上的宣示。

廣西大學梧州學院台籍特聘教授王立本告訴DW，「簡單說，沒有什麼新的措施」，因為台灣民眾可以在中國大陸申請居住證、買房，工作、加入社保體系，這類措施都已經發布過。

王立本分析，這次《意見》唯一比較不一樣的是，過去如果台灣人要中國大陸長期居留，必須向當地的公安機關申請登記，而這點現在要在福建取消了。也就是說，不管任何理由，包括以去福建觀光為名，台灣民眾都可以在福建任意長期居留。

但王立本認為，這樣的舉措政治意涵很強，「這一次的宣示，主要是因應兩岸日漸緊張的戰爭危險，向台灣人做的一次心理上的喊話」。

華東師範大學亞歐商學院台籍教授陳弘信則認為，這項政策在中國對台政策、中國內部輿論和福建當地都有政治意涵。他告訴DW，因為台灣明年要選舉，中國政府希望釋放善意的訊息，回到「和平統一」的統戰基調，以免幫民進黨助選。

在對內輿論方面，陳弘信解讀，這幾年操作下來，中國主流民意開始支持「武統」台灣，但中國政府很怕民意拉不回來。因此，這次也是藉由發布政策來提醒民眾，「現在還不到武力統一台灣的時候」。

此外，福建是中國國家主席習近平擔任過重要職務的地方。但福建在地理上既不屬於長三角，也不屬於珠三角，同時又跟台灣密不可分；若能成功吸引台商和台灣人才到福建發展，就能拉動福建的經濟、甚至是當地的房地產。

不過陳弘信推斷，現階段要中國政府釋放出更多對台政策利多，其實也不太可行，「但目前這樣做仍是必要的」。

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