中國推民營經濟 專家：國進民退不會馬上改變

（德國之聲中文網）中國政府週三（7月19日）公布扶植和推動民營經濟的「31條」意見，意圖挽回市場信心，並優化國內經營環境，部分中國企業家也對政府這樣的舉動表示贊成。但專家認為，中國經濟「國進民退」的趨勢不會在短時間內改變，未來仍要看是否推出具體措施。

中共中央和中國國務院週三公布「中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見」和一系列指導意見，強調中國的私營經濟要「做大、做優、做強」， 努力營造市場化的一流營商環境。

路透社報導，全球第二大經濟體中國的增長疲軟，因此迫切需要重振私營部門，以提供經濟的增長關鍵動力，但因過去新冠疫情的限制措施，和針對科技、房地產等產業的廣泛監管，中國的私營部門已受到損害。

週一（17日）公布的官方數據顯示，中國今年前6個月民間固定資產投資同比下降0.2%，但國有實體投資增長8.1%，顯示私營部門信心疲軟。此外，由於國內外需求疲軟，中國經濟第2季度增長緩慢，可能促使中國的決策階層實施更多刺激措施，以提振經濟活動。

專家：要看是否有具體措施

彭博社報導，有分析師認為，雖然中國官方釋出的最新信號將受中國私營企業的歡迎，但這並不代表在對科技、教育和房地產等各方面進行嚴厲打擊之後，中國的政策會發生重大的轉變。

「我不認為私營部門最近經歷的嚴峻政治和商業環境，會因為一些指導方針而在一夜之間發生改變。」倫敦國王學院中國和東亞商務資深講師孫新（Xin Sun，音譯）表示，這些措施與之前的舉措一樣，都是一般性原則，「缺乏易於執行的具體措施」。

華東師範大學企業管理系副教授陳弘信也同意這個看法，他對DW表示，「民營經濟31條」的成效要看後續是否還有具體措施，因為中國政府強調重視民營經濟，其實也不是第一次。但過去幾輪「放水」的資金都進了國營企業，反而形成國企到處收購民營資產的情況。

此外，底下官員如何解讀政策，更是關鍵。如果政府官員的邏輯仍是「國進民退」的話，那金融機構還是會選擇放款給國營企業，而非民營企業。陳弘信說，「如果沒有具體措施，（對官員）也沒有考核，（對官員來說）扶植國企還是比較安全」。

陳弘信補充道，2013年和2014年時中國政府也曾說國營企業將不再擴張，並鼓勵民營企業發展，甚至還限制了國營企業的人員編制，「這樣才是比較實際的措施」。不過，他認為近期的情況相較於10年前，完全是反過來：中國的國營企業的人員編制還在增加，企業也還在擴張，因此擠壓到民營經濟。

而從金融業的角度，上海一位私募基金經理人周先生告訴DW，他認為這次31條的重點在於金融行業必須合規，而31條中有3項條文提到促進司法訴訟和凍結流程的速度，其他則多半是「官方文章」 。

周先生解讀，未來中國官方應該會對民營企業的信貸和融資流程更加放寬，而且對貸款後的不良資產需要寬容，讓企業有還款彈性，以便最終不需要用訴訟的方式來解決債務問題，「這也是給恆大事件留個空間，（中央政府）不能把話說死」 。

企業主看法不一

路透社報導，中國科技公司騰訊的創始人馬化騰週四（20日）在官方媒體上發表文章，讚揚中國官方對私營部門的新支持政策。他在文章中表示，騰訊對中國政府的指導方針感到興奮和鼓舞，且這些指導方針明確且「針對性很強」。

除了馬化騰之外，包含小米集團董事長雷軍，杭州娃哈哈集團董事長宗慶后等知名中國企業家，都對此表示讚賞，也有分析師認為，這對喚起中國私營企業家對市場的信心，仍有正面幫助。

彭博社報導，美國諮詢公司Teneo Holdings的董事總經理維爾道 ( Gabriel Wildau）表示，「這不會在一夜之間扭轉市場情緒，但私營企業家確實會認真對待這些信號，因此高層領導人的這一聲明和類似聲明會產生影響」。他甚至認為，如果由中國國家主席習近平的名義，直接發表類似聲明，「將會產生更大的影響」。

維爾道說，中國認為私營部門和國有部門發揮不同的作用，因此儘管中國打算加強對企業的法律保護，但待遇總是會有所不同。

但陳弘信向DW指出，他最近遇到的企業家都表示，在中國的事業只要不虧損就好了，「不會再投資任何一分錢進去」，而且萬一企業出現虧損，就會進行裁員。

陳弘信說，他認識的企業主並非沒有資金，「他們銀行裡還有很多錢」，但寧願拿去購買資產，而不是投資在自己的公司，因為資產未來還有人會接盤，「所以像豪宅還是有人在收購，但其他領域就沒有辦法了」 。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。