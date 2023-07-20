 中國推民營經濟 專家：國進民退不會馬上改變 | 经济纵横 | DW | 20.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中國推民營經濟 專家：國進民退不會馬上改變

中國政府近期一改過去基調，開始強調民營經濟的重要性，本週還推出了多項新的指導意見，但專家和分析師認為，中國民營企業的困境應該不會馬上結束。

中國政府再次力推民營經濟發展，但外界看法不一，圖為今年6月夏季達沃斯論壇舉辦期間的天津街頭（資料照）

中國政府再次力推民營經濟發展，但外界看法不一，圖為今年6月夏季達沃斯論壇舉辦期間的天津街頭（資料照）

（德國之聲中文網）中國政府週三（7月19日）公布扶植和推動民營經濟的「31條」意見，意圖挽回市場信心，並優化國內經營環境，部分中國企業家也對政府這樣的舉動表示贊成。但專家認為，中國經濟「國進民退」的趨勢不會在短時間內改變，未來仍要看是否推出具體措施。

中共中央和中國國務院週三公布「中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見」和一系列指導意見，強調中國的私營經濟要「做大、做優、做強」， 努力營造市場化的一流營商環境。

路透社報導，全球第二大經濟體中國的增長疲軟，因此迫切需要重振私營部門，以提供經濟的增長關鍵動力，但因過去新冠疫情的限制措施，和針對科技、房地產等產業的廣泛監管，中國的私營部門已受到損害。

週一（17日）公布的官方數據顯示，中國今年前6個月民間固定資產投資同比下降0.2%，但國有實體投資增長8.1%，顯示私營部門信心疲軟。此外，由於國內外需求疲軟，中國經濟第2季度增長緩慢，可能促使中國的決策階層實施更多刺激措施，以提振經濟活動

中國今年第2季國內生產總值（GDP）成長6.3%，看似表現不差，但有專家認為這是由於去年基數過低而造成的「虛高」。（資料照）

中國今年第2季國內生產總值（GDP）成長6.3%，看似表現不差，但有專家認為這是由於去年基數過低而造成的「虛高」。（資料照）

專家：要看是否有具體措施

彭博社報導，有分析師認為，雖然中國官方釋出的最新信號將受中國私營企業的歡迎，但這並不代表在對科技、教育和房地產等各方面進行嚴厲打擊之後，中國的政策會發生重大的轉變。

「我不認為私營部門最近經歷的嚴峻政治和商業環境，會因為一些指導方針而在一夜之間發生改變。」倫敦國王學院中國和東亞商務資深講師孫新（Xin Sun，音譯）表示，這些措施與之前的舉措一樣，都是一般性原則，「缺乏易於執行的具體措施」。

華東師範大學企業管理系副教授陳弘信也同意這個看法，他對DW表示，「民營經濟31條」的成效要看後續是否還有具體措施，因為中國政府強調重視民營經濟，其實也不是第一次。但過去幾輪「放水」的資金都進了國營企業，反而形成國企到處收購民營資產的情況。

此外，底下官員如何解讀政策，更是關鍵。如果政府官員的邏輯仍是「國進民退」的話，那金融機構還是會選擇放款給國營企業，而非民營企業。陳弘信說，「如果沒有具體措施，（對官員）也沒有考核，（對官員來說）扶植國企還是比較安全」。

陳弘信補充道，2013年和2014年時中國政府也曾說國營企業將不再擴張，並鼓勵民營企業發展，甚至還限制了國營企業的人員編制，「這樣才是比較實際的措施」。不過，他認為近期的情況相較於10年前，完全是反過來：中國的國營企業的人員編制還在增加，企業也還在擴張，因此擠壓到民營經濟。

而從金融業的角度，上海一位私募基金經理人周先生告訴DW，他認為這次31條的重點在於金融行業必須合規，而31條中有3項條文提到促進司法訴訟和凍結流程的速度，其他則多半是「官方文章」 。

周先生解讀，未來中國官方應該會對民營企業的信貸和融資流程更加放寬，而且對貸款後的不良資產需要寬容，讓企業有還款彈性，以便最終不需要用訴訟的方式來解決債務問題，「這也是給恆大事件留個空間，（中央政府）不能把話說死」 。

中國地產商恆大集團的驚人負債，需要有退場機制，圖為香港的恆大中心（資料照）

中國地產商恆大集團的驚人負債，需要有退場機制，圖為香港的恆大中心（資料照）

企業主看法不一

路透社報導，中國科技公司騰訊的創始人馬化騰週四（20日）在官方媒體上發表文章，讚揚中國官方對私營部門的新支持政策。他在文章中表示，騰訊對中國政府的指導方針感到興奮和鼓舞，且這些指導方針明確且「針對性很強」。

除了馬化騰之外，包含小米集團董事長雷軍，杭州娃哈哈集團董事長宗慶后等知名中國企業家，都對此表示讚賞，也有分析師認為，這對喚起中國私營企業家對市場的信心，仍有正面幫助。

彭博社報導，美國諮詢公司Teneo Holdings的董事總經理維爾道 ( Gabriel Wildau）表示，「這不會在一夜之間扭轉市場情緒，但私營企業家確實會認真對待這些信號，因此高層領導人的這一聲明和類似聲明會產生影響」。他甚至認為，如果由中國國家主席習近平的名義，直接發表類似聲明，「將會產生更大的影響」。

維爾道說，中國認為私營部門和國有部門發揮不同的作用，因此儘管中國打算加強對企業的法律保護，但待遇總是會有所不同。

但陳弘信向DW指出，他最近遇到的企業家都表示，在中國的事業只要不虧損就好了，「不會再投資任何一分錢進去」，而且萬一企業出現虧損，就會進行裁員。

陳弘信說，他認識的企業主並非沒有資金，「他們銀行裡還有很多錢」，但寧願拿去購買資產，而不是投資在自己的公司，因為資產未來還有人會接盤，「所以像豪宅還是有人在收購，但其他領域就沒有辦法了」 。

（綜合報導）

圖為2022年北京的一場就業招聘會。（資料照）

圖為2022年北京的一場就業招聘會。（資料照）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

FUYANG, CHINA - NOVEMBER 25, 2022 - Residents count Chinese yuan in Fuyang, Anhui province, China, Nov 25, 2022. The central bank said in a statement that it decided to cut the reserve requirement ratio (RRR) for financial institutions by 0.25 percentage points on December 5, 2022 (excluding financial institutions that have already implemented the RRR of 5%). After this cut, the weighted average deposit reserve ratio of financial institutions is about 7.8 percent.

客座评论：“国进民退”的局面能持续多久？ 01.06.2023

中国经济面临“冰火两重天”，国企利润增长，形势大好，但民间的就业和消费却始终不振。这种“国进民退”的现象如果成为常态，将不利于中国经济的长期增长。

A female customer has her face scanned by a face recognition system added with beauty filters supported by face recognition technology of Alipay, the online payment service of Chinese e-commerce giant Alibaba's Ant Financial, at a bookstore in Hangzhou city, east China's Zhejiang province, 17 July 2019. Alipay added beauty filters to its facial-recognition payment systems all across China, according to reports. Chinese consumers are among the most avid users of beauty filters on messaging apps, and also the third-largest users of plastic surgery. The initiative is called Smile to Pay and Alipay is hoping that it will boost usage among female users. Alipay announced it was adding the filters after a poll in the country showed that 60 percent of people felt ugly when they scanned their faces into facial recognition technology. Less than 10 percent said they think they look the same, and 27 percent said they were more worried about the payment function than how they looked on the screen.

中国经济：这边风景“独自通缩” 10.07.2023

中国经济现正面临一项新的挑战，即日益严重的通缩压力。这与许多西方国家目前克服顽固的高通胀努力形成了鲜明的对比。如何在避免经济过度冷却的同时保持社会稳定，将是中国政府面临的一大挑战。

Treasury Secretary Janet Yellen, left, shakes hands with Chinese Vice Premier He Lifeng during a meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, Saturday, July 8, 2023. (AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

中国军机再越台海中线 耶伦吁美中多沟通 08.07.2023

美国财政部长耶伦访华第三天，她在气候专家圆桌会议表示两国应加强在气候方面的合作；在与中国副总理何立峰会面时也称美中应该直接沟通、减少误解。与此同时，台湾称又发现解放军机越过台海中线。

广告
生成式AI風潮席捲全球，各國紛紛研擬出台相關監管規範（示意圖）。

媒體：歐盟欲推AI監管 亞洲各國意興闌珊

路透社報導，歐盟正在遊說日本、新加坡等亞洲國家跟進，對人工智能進行限制。另一方面，中國也推出了AI監管暫行辦法。亞洲各國政府如何回應歐盟？中國的AI規範又會與西方有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。