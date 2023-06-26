 中國推「就業攻堅」救青年失業率 網民質疑 | 经济纵横 | DW | 26.06.2023

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经济纵横

中國推「就業攻堅」救青年失業率 網民質疑

為挽救居高不下的青年失業率，中國政府推出「青年就業服務攻堅行動」，盼協助失業青年、應屆畢業生求職。然而，許多中國網民對此抱持懷疑態度，他們對此政策有何批評？

中國政府宣布推出「青年就業服務攻堅行動」，挽救青年失業率（資料照）

中國政府宣布推出「青年就業服務攻堅行動」，挽救青年失業率（資料照）

（德國之聲中文網）中國的青年失業率居高不下5月更創下20.8%的歷史新高。為了緩解應屆畢業生「畢業即失業」的窘境，中國人力資源和社會保障部（簡稱人社部）宣布，將於7月至12月實施為期半年的就業輔導計畫，協助尚未找到工作的大專畢業生及失業青年求職。

中國官媒央視25日報導，人社部表示，這項名為「2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」的計劃，將強化政策落實、服務保障、權益維護、困難幫扶，爭取讓「有就業意願的未就業畢業生」和「登記失業青年」，都在今年底前實現就業或參加就業準備活動。

報導指，該計劃將要求中國各地級行政單位、人社部門明列求職指引清單，並在6月底前對登記失業青年進行全面盤點、列出失業青年幫扶名錄；至於未就業畢業生幫扶名錄，則須在7月底前完成。

各地方政府後續亦將為這2類青年展開實名服務，提供職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習機會，並舉辦畢業生專場、線上或面對面等招聘活動，推行「15分鐘就業服務圈」、「家門口」就業服務站等服務，以達成「週週有招聘、時時有崗位」的目標。

微博網友持懷疑態度

然而，對於中國官方推動的這項政策，微博網友卻不買單。DW嘗試在微博上搜尋相關新聞，發現相關報導下方的網友留言，大多是對這項「攻堅行動」的懷疑。

有網友表示，中國青年就業景況低迷已經一段時間，政府直到近日才推出挽救方案，讓他有種「等半天就等來了個這？」的感受；還有中國網友表示：「你也不瞅瞅現在的企業還招人嗎？」並認為中國經濟大環境不樂觀，資方沒有徵才需求，政府辦再多就業媒合活動也於事無補；政府出台政策和現實的差距令網友感嘆：「能不能睜開眼看看我們，還天天在天上飄呢？」

圖為2022年在北京舉辦的一場青年求職活動。

圖為2022年在北京舉辦的一場青年求職活動。

此外，有不少留言指出：「今年的考研人數是多少啊？」也有網民稱：「這麼愛就業，取消今年考研吧。大家都去就業不就得了，還考啥考？」許多留言皆顯示，攻讀研究所已成為應屆畢業生逃避失業的手段。

此前，河南省教育廳5月30日曾印發《河南省2023屆高校畢業生就業「百日沖刺」行動工作方案》，提及「零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零」，亦被微博網民揶揄：「上一個『動態清零』不也清不了嗎？」有留言指：「『動態清零』，把人當成啥了？市場有那麼多的機會嗎？畢業生都想工作嗎？兩週後又失業的，會計入動態清零嗎？」

中國青年就業空前困難

20年來，中國經濟的飛速增長創造了大量的工作機會，但隨著中國從勞力密集的製造業轉向以高科技出口導向的經濟，青年失業率的竄升速度遠超過其他人口群體；中國政府在疫情期間大力打壓科技、教育，造成傾向雇用受過高等教育年輕人的企業大規模裁員，更是讓情況雪上加霜。

對此，《亞洲勞工評論》研究員和執行編輯Kevin Lin日前曾告訴DW：「對於中國的年輕人來說，現在可能是過去20年中，重新就業或找第一份工作最困難的時期。」

部分分析認為，中國就業市場每年迎接大量畢業生，其青年失業率的真實規模幾十年來都被政府掩蓋。90年代末，中國的大學入學率大幅提高、新生人數在一年內增加了40%以上，到2021年，中國的公立學院和大學已有約4400萬本科生。

英國《衛報》報導，這樣的窘境讓中國年輕人做出了許多特殊舉動，比如拍下「躺平」、將文憑塞進垃圾桶等「另類畢業照」；失業率的高漲也讓不少中國民眾湧入寺廟尋求心靈慰藉。報導引述旅遊網站數據指出，部分景區寺廟的來客率較去年同期激增了367%，其中更有約半數都是「90後」的青年。

（綜合報導）

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