中國接待馬英九提升層級 蔡英文訪美轉低調

（德國之聲中文網）有別於最初的規劃，中國國台辦主任宋濤週四（3月30日）晚間與台灣前總統馬英九在武漢會晤，分析認為，對馬英九首次的訪問行程，中方正在「逐漸升溫」，但與此同時，正在美國舉行過境訪問的台灣現任總統蔡英文，行程則轉為低調，雙方一來一往對比明顯。

不同於一開始的預定行程，宋濤於30日晚間6點至7點，在武漢東湖賓館會見馬英九一行，隨後舉行宴請。台灣《聯合報》報導，宋濤將在未來幾天陪同馬英九一行展開湖北、湖南行程，包含馬英九的祭祖、掃墓等行程。國台辦副主任陳元豐也陪同會見及未來幾天旅程。

由於工作要求得十分細膩，中方的工作人員，幾乎每晚都開會到11點，才會給媒體次日上午的行程，「行程一直有變化」。

不願具名的中國學者李教授（化名）告訴DW：「北京很會抓節奏，（對馬英九的接待規格）既不是開低走低，也不是開高走低，而是呼應祭祖這個主題，主要由官員陪同。」

李教授把馬英九的訪中行程表態分成3段：分別是首段南京和武漢的政治宣示，中段到湖南的慎終追遠，以及包含上海在內的最後一段行程，應該會是展望兩岸雙方的未來，「活動剛到一半，後續值得觀察，（行程）一切皆有可能」。

至於後半段的行程是否會有更高層級的人出來接待，他認為，各界在意中方對馬英九的接待層級，其實不是重點，接待和行程本身的設計對中共來說更為重要，「馬該說的、該做的，都有做就好了，後面就好好enjoy（享受旅程）就好了」。

學者對馬看法不一

隨馬英九出訪的台灣政治大學法律系副教授廖元豪告訴DW，從宋濤的發言來看，中方退回到了讓台灣或是馬英九強調「一中各表」的立場，「他們（指中國）是可以忍受、接受，『92共識』的彈性是看得到的」。

廖元豪認為，宋濤在會談中並未提到「一國兩制」或中華人民共和國，馬英九也在他面前多次提到「九二共識」，並且確認了台灣方面所說的「九二共識」就是「一中各表」，中方對此表明願意給予空間，而且不違反中方的立場。

廖元豪解讀，馬英九的文化認同非常重要，而且他有很強烈的中華情懷，因此中方覺得他的發言是可以信賴的，「民進黨的其他人，如果沒有文化上的情感優勢跟認同，就算講了同樣的口號 ，（在中國）不見得那麼有公信力」，他說。

而對於馬英九在中國多次提及中華民國和前總統身份，中方未有抗議，甚至還逐漸提升了接待規格，李教授認：「既然來了（中國）就是客人，豈有羞辱之理，這絕非待客之道。」對於宋濤的發言，他認為，這應該是轉達中國國家主席習近平的原話，「反正（中國官方對馬英九的）評價非常高」，幾乎可以說「已經類似彪炳史冊」了，他說。

但有也學者採取不同看法。台灣《自由時報》報導，台灣教授協會會長陳俐甫說，中國支持俄羅斯、破壞東亞安定、在新疆西藏破壞人權，在國際上被認為是壞國，馬英九卻去呼應中國，欺侮、傷害台灣，裂解台灣在國際上的團結形象。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也分析，馬英九強調國共一家親、附和習近平，迎合中國史觀、成為中國統戰棋子。

蔡英文訪美轉低調

美國《華爾街日報》報導，儘管週三開始的紐約之行，是台灣總統蔡英文2019年的年中以來首次官方出國旅行，但儘管如此，蔡英文總統基本上遠離公眾視線。

美國與中國的外交協議規定，台灣領導人的任何訪問都將是低調的。蔡英文兩晚紐約之行的氣氛非常謹慎。週四為她舉行主題晚宴的邀請，最初並沒有提到她的名字或活動地點，只提到「一位非常特別的客人」 。

週四晚上蔡英文將在哈德遜研究所舉辦的盛會上獲得全球領袖獎。但這個保守派智庫未公開宣布該活動或在邀請中提及她，稱該活動是私人活動。這與其往年的做法格格不入，這獎項曾授予前美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）和特朗普政府時期的駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。

週四，蔡英文在紐約的第一站是布魯克林一家偏僻的麵包店，她也在此處告訴《華爾街日報》記者，她本不該接受採訪。

波士頓學院政治學者陸伯彬（Robert Ross）說：「蔡總統的訪問是在一個與過去截然不同的政治環境中進行的。」

據參與該計劃的人士稱，蔡英文不會會見拜登政府的任何高級官員。北京已經警告說，如果蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國將採取回擊措施。外界預料，麥卡錫下週將帶領其他國會議員在加州迎接蔡英文。

與此同時，中國駐華盛頓和紐約的外交官安排了記者會，譴責蔡英文的訪問，時間也跟她的訪問時間重疊。而跟著蔡英文繞著城市的是三輛巴士，載著示威者揮舞著中國國旗，並在關鍵站點用擴音器高呼口號，人數超過了那些舉著台灣國旗為蔡英文歡呼的人。

「華人社區不希望這裡有麻煩製造者」，中國駐紐約總領事館副領事錢進說。他重申了北京方面的觀點，即蔡英文在美國的訪問違反了中美外交協議。

台灣總統停留美國一向是精心安排的事情。歷屆美國總統政府都試圖在表達對台灣支持的願望，與加劇與北京的緊張關係的風險之間，取得平衡。因此，在華府的停留從未出現在行程中。相反，台灣總統在美國期間只能給高級官員打電話，有時是從停在停機坪上的飛機上打電話。

前AIT台北辦事處副處長王曉岷（Robert Wang）說：「最重要的是，這種過境的性質各不相同，而且仍然是靈活的，這取決於每個美國政府及其在特定時間，如何看待我們在台灣和北京方面的利益。」

（綜合報導）

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