中國接待巴勒斯坦總統 深化中東外交

本周二（6月13日），巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯抵达北京，开启对中国为期四天的国事访问。巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯访华期间将与中国国家主席习近平以及国务院总理李强举行会晤。
（德国之声中文网）巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）週二（6月13日）抵達北京，展開為期4天的國事訪問，隨同政要還包括該國外交部長马立基（Riyad al-Maliki），後者在抵達當日已與中國外長秦剛舉行會談。
據巴勒斯坦通訊社（WAFA）報導，阿巴斯訪華期間將與中國國家主席習近平就「巴拉斯坦最新局勢以及雙方都感興趣的國際議題」交換意見。
上周，中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示，「阿巴斯總統是中國人民的老朋友、好朋友。他是今年中方接待的首位阿拉伯國家元首，充分體現了中巴友好關係的高水準」。
他還說：「中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。」
根據中國外交部的聲明，秦剛在马立基的會談中表示，「中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量。」
馬立基則表示，「中國是值得信賴、可以依靠的好朋友」，並讚賞習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，在政治、發展領域為巴方提供重要支持。
彭博社指出，中國近期不斷加强其在中东地区的外交影响力，試圖削弱美國在該地區的影響力；隨著以巴暴力事件不断恶化，北京也盼能在國際社會中試圖扮演和平調解人的角色。
今年4月17日，秦剛分別同巴勒斯坦和以色列外長通話，強調中國願為以巴雙方盡快恢復和談發揮積極作用。
去年12月，習近平在沙烏地首都利雅德出席首屆中國－阿拉伯國家峰會、首屆中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會期間會見了阿巴斯。習近平在會見中表示，中方將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力。
今年3月，在中國的外交斡旋之下，長期對立的伊朗和沙烏地實現歷史性和解，重新恢復了邦交。上周，美國國務卿布林肯對沙烏地進行訪問之後對外表示，沙烏地沒有被強迫在華盛頓和北京之間選邊站。
日前，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長阿巴斯‧扎基（Abbas Zaki）接受新華社採訪時說，中國和巴勒斯坦是「比兄弟還要親近的朋友」。他還說，總統阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待中國今後在巴以問題上繼續發揮更大作用。
商務經貿方面，中國也不斷加強與中東的合作。
路透社報導，阿巴斯的經濟顧問穆罕默德-穆斯塔法（Mohammed Mustafa）表示，中國似乎正在增加其與巴勒斯坦的經貿往來，兩國已就中國將資助的4個項目達成原則性協議。這些項目位於由以色列占領的西岸地區，包括太陽能發電裝置、太陽能電池板生產廠、鋼鐵廠和道路基礎設施。
穆斯塔法說，希望在兩國總統會面時能初步簽署此項協議。
此前在沙烏地阿拉伯11日舉辦的「阿拉伯-中國合作論壇第十屆企業家大會」上，中阿也宣布了數十億美元的投資合作。
（法新社、彭博社、路透社）
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