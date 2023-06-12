中國接待巴勒斯坦總統 深化中東外交

（德国之声中文网）巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）週二（6月13日）抵達北京，展開為期4天的國事訪問，隨同政要還包括該國外交部長马立基（Riyad al-Maliki），後者在抵達當日已與中國外長秦剛舉行會談。

據巴勒斯坦通訊社（WAFA）報導，阿巴斯訪華期間將與中國國家主席習近平就「巴拉斯坦最新局勢以及雙方都感興趣的國際議題」交換意見。

上周，中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示，「阿巴斯總統是中國人民的老朋友、好朋友。他是今年中方接待的首位阿拉伯國家元首，充分體現了中巴友好關係的高水準」。

他還說：「中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。」

根據中國外交部的聲明，秦剛在马立基的會談中表示，「中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量。」

馬立基則表示，「中國是值得信賴、可以依靠的好朋友」，並讚賞習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，在政治、發展領域為巴方提供重要支持。

深化中東外交

彭博社指出，中國近期不斷加强其在中东地区的外交影响力，試圖削弱美國在該地區的影響力；隨著以巴暴力事件不断恶化，北京也盼能在國際社會中試圖扮演和平調解人的角色。

今年4月17日，秦剛分別同巴勒斯坦和以色列外長通話，強調中國願為以巴雙方盡快恢復和談發揮積極作用。

去年12月，習近平在沙烏地首都利雅德出席首屆中國－阿拉伯國家峰會、首屆中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會期間會見了阿巴斯。習近平在會見中表示，中方將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力。

今年3月，在中國的外交斡旋之下，長期對立的伊朗和沙烏地實現歷史性和解，重新恢復了邦交。上周，美國國務卿布林肯對沙烏地進行訪問之後對外表示，沙烏地沒有被強迫在華盛頓和北京之間選邊站。

日前，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長阿巴斯‧扎基（Abbas Zaki）接受新華社採訪時說，中國和巴勒斯坦是「比兄弟還要親近的朋友」。他還說，總統阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待中國今後在巴以問題上繼續發揮更大作用。

商務經貿方面，中國也不斷加強與中東的合作。

路透社報導，阿巴斯的經濟顧問穆罕默德-穆斯塔法（Mohammed Mustafa）表示，中國似乎正在增加其與巴勒斯坦的經貿往來，兩國已就中國將資助的4個項目達成原則性協議。這些項目位於由以色列占領的西岸地區，包括太陽能發電裝置、太陽能電池板生產廠、鋼鐵廠和道路基礎設施。

穆斯塔法說，希望在兩國總統會面時能初步簽署此項協議。

此前在沙烏地阿拉伯11日舉辦的「阿拉伯-中國合作論壇第十屆企業家大會」上，中阿也宣布了數十億美元的投資合作。

（法新社、彭博社、路透社）

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