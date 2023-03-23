 中國指美艦擅闖南海 美方否認稱是例行航行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2023

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时政风云

中國指美艦擅闖南海 美方否認稱是例行航行

中美緊張關係加劇，南海爭議再起。週四（24日），中國軍方稱美國軍艦擅闖其領海；中國外交部稱此為挑釁，美方則反駁中方說法。究竟發生了什麼？雙方怎麼說？

中國外交部發言人汪文斌譴責美軍進入西沙海域（資料照）。

中國外交部發言人汪文斌譴責美軍進入西沙海域（資料照）。

（德國之聲中文網）中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里週四（3月23日）表示，美國導彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）「非法闖入中國西沙領海」，美國海軍則於當日反駁中方說法。

田軍里表示，美艦擅闖中國西沙海域「破壞南海地區和平穩定」，中方跟蹤監視並予以警告驅離，並「將時刻保持高度戒備狀態，採取一切必要措施」，捍衛其主權安全。

美國海軍當日對中方聲明提出異議，稱美方軍艦只是在作「例行行動」，也並未被驅逐。美國第七艦隊聲明表示：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

圖為2012年美國導彈驅逐艦米利厄斯號（DDG69）停靠在菲律賓馬尼拉港口照。

圖為2012年美國導彈驅逐艦米利厄斯號（DDG69）停靠在菲律賓馬尼拉港口照。

中國外交部發言人汪文斌同日譴責美方稱：「美方應當立即停止此類侵權挑釁行動。」

據路透社23日報導，中美在南海的關係緊張程度一直在加劇，而隨著北京尋求推進其領土主張，美國則在鞏固與亞太地區盟國的關係，以抗衡中國。

西沙爭議

中美曾數次在西沙地區發生爭議，去年7月，中國軍方也曾表示美軍艦艇本福號（USS Benfold）擅闖該區而被驅離。美軍同樣予以反駁，表示美方目的是維護國際法賦予的航行自由與合法使用海洋權利。

美國當時稱，「只要一些國家繼續聲稱與主張限制超出其國際法授權的權利，美國將繼續捍衛所有人都享有的海洋權利和自由」。

去年1月，本福號也曾進入該海域，中方對此曾表示強烈不滿，並表示西沙群島是中國領土，並根據《中華人民共和國領海及毗連區法》認定美方行徑非其宣稱的「航行自由」，而是「侵犯中國主權、危害南海和平穩定的嚴重挑釁」。

美軍艦艇本福號曾於去年初及7月進入西沙海域，引起中國不滿（資料照）。

美軍艦艇本福號曾於去年初及7月進入西沙海域，引起中國不滿（資料照）。

西沙群島歸屬問題也是南海主權爭議之一，台灣及越南皆主張擁有其主權，中越還曾因此於1974年爆發過西沙海戰。中國實際上已於該區島嶼上從事建設開發。

據台灣中央社23日報導，近期美日舉行海上聯合訓練時，美軍曾派出米利厄斯號與日本海上自衛隊進行戰術軍訓。

（綜合報導）

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