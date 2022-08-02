中國持續在台周圍軍演 戰機越中線挑釁意味濃

（德國之聲中文網）由於美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，中國解放軍宣布在台灣周圍進行三天的大規模軍事演習，造成區域緊張。而軍演第二天（8月5日），雙方僅在海空軍上呈現對峙局面，並未在台灣四周海空域擦槍走火。

台灣國防部5日晚間公布偵測情況，根據台方監測，中國解放軍出動殲10戰機7架次、殲11戰機6架次、殲16戰機10架次、蘇愷30戰機24架次、運8遠程干擾機1架次、以及運8反潛機1架次等飛機突破台灣海峽中線，台灣空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

中國人民解放軍東部戰區透過官方微博宣布，5日，東部戰區按計劃，繼續位於台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。東部戰區空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓。

此外，中國海軍10餘艘驅護艦艇，從不同方向展開封控行動。在浙江東部、福建省、廣東東部沿海，中國多艘護衛艦、導彈快艇和多個機動岸導火力單位保持高度戒備，持續對海上重要目標實施火力追瞄，並展開模擬突擊，以錘煉對海打擊能力。

值得一提的是，東部戰區還公佈了一段解放軍飛行員，在戰機上俯瞰台灣海岸線和中央山脈的影片，並首次使用高鐵作為「衛生列車」，演練大批傷員救治和後送。該「衛生列車」內設收容處置室、重症監護室、手術室等，以車廂為單位劃分醫療保障組、後勤保障組等工作區域，可收容行走傷員、擔架傷員、重症傷員等100多人。

多枚飛彈曾飛越台灣上空

台灣《自由時報》報導，針對日本政府4日晚間公布，有4枚中國飛彈飛過台灣本島上空，台灣國防部說明，該批飛彈的彈道落點對本島不構成危害，因此未發布防空警報。

根據日本防衛省發布資訊指出，4日中國發射的飛彈總數有9枚，且有部分飛越台北上空。台灣國防部4日深夜解釋，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，且國軍精準掌握中共飛彈彈道落點為東部海域，對台灣本島不構成危害。

對此，台海安全研析中心主任梅復興在臉書發文指出，中國發射的彈道飛彈飛越台灣時的高度都應該明顯超過100公里，這個高度是在一般地球大氣層與太空的分界線，即所謂的「卡門線」（Karman Line），嚴格來說並未通過台灣法定或國際認定的領空範圍。

中國解放軍4日從多地向台灣周遭海域發射彈道飛彈

梅復興認為，中方這麼做有不得不如此的考慮，一來，為了要確保能飛越台灣或台北上空，而又不至於濺落點距台灣太近，以至於會有像1995年7月演習飛彈墜落福建，2020年8月飛彈試射墜落廣西等意外擦槍走火之虞，又要配合手邊可用東風系列飛彈的特性，所以就得採納這樣種彈道高度的方案。

梅復興說，台灣國防部未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實中國飛彈確曾飛越台灣上空，僅是事後經媒體查證才予輕描淡寫說明，「這基本上令中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果」。

台灣中央社則報導，台灣前空軍副司令張延廷認為，台灣的地理位置比日本更靠近中國大陸，雷達絕對能清楚掌握中國彈道飛彈軌跡；他認為，台灣國防部第一時間應向民眾清楚說明，中國發射何種型號飛彈穿越台灣上空。

張延廷解釋，台灣國防部應比照地震警示普發簡訊，向全民說清楚不必發布防空警報、不予攔截的原因；這類罐頭簡訊可預先準備、及時發布，民眾會對國防部豎大拇指，台灣的資訊戰就贏了。

此外，他還說，國軍要驗證掌握飛彈參數資訊、高度，甚至可發射一枚愛國者飛彈，去嘗試攔截進行實彈驗證，打到發立功勳章，沒打到是經驗累積，可供未來參考。

中國持續派無人機持續騷擾

日本防衛省統合幕僚監部5日公布，3架中國無人機4日在台灣東部空域飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。分別是BZK-005偵察型無人機，及TB-001偵察及攻擊型無人機。

兩機先從東海朝東南方飛越宮古海域上方後進入太平洋，並在日本先島群島南方的太平洋上方盤旋後，再度通過宮古海域上方返回東海。

台灣《聯合報》分析認為，中國無人機經過這個路徑，雖然過去都已經演練過，這次卻是放在對台演習項目當中，對台威脅明顯。而就在日本抗議中國對台演習後，中國回敬無人機繞行日本宮古水道，似有若無地的回應日方抗議，這是進一步展現其對台軍事的反介入能力。

在外島的部分，中國也持續派出無人機騷擾。台灣陸軍司令部6日上午表示，5日晚間發現無人機4批7架次，進入金門、烈嶼及北碇地區禁限制水域上空；另外，馬祖亮島及東引地區上空亦發現不明飛行物。當地駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。

台灣陸軍司令部也指出，外島防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。

台灣漁船紛紛進港躲避演習

蔡英文：嚴正要求中國自制

台灣總統蔡英文5日深夜在臉書發表文章表示，「中國在台灣周邊，世界最繁忙的國際航道上，進行實彈射擊等軍事威脅行動，這是不負責任的做法；鄰近的日本經濟水域，也遭受到飛彈的侵擾。

台灣總統蔡英文日前歡迎美國眾議院議長佩洛西到訪台灣

「我們已經嚴正要求中國理性自制。任何一個負責任的區域成員，都不應該破壞區域的和平穩定。面對這種無端而起的軍事威脅，國際社會正高度關切。」蔡英文說。

蔡英文強調，「面對困難艱險，我們絕不退縮。捍衛主權，守護美麗家園，是我們不變的堅持；每一次面對挑戰，都讓我們更為團結，更加堅韌。現在，我們要再一次團結一起，共同守護我們的國家，守護我們的民主。」

（綜合報導）

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