中國拒撤對澳制裁 要堪培拉「重調立場」

（德國之聲中文網）澳大利亞新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）日前向中方要求，取消針對澳大利亞超過200億美元出口貿易制裁。《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）週四（6月2日）報導，中國駐澳大利亞大使肖千拒絕了這項要求，並稱在堪培拉和北京的政治關係改善之前，「不會發生這種情況」。

肖千態度強硬同時也釋出善意，他表示中國政府願意無條件與工黨新政府對話，尋找潛在合作領域，包括氣候變化和太平洋問題。他也否認中國構成安全威脅。

中國官媒《中國日報》（China Daily）1日發表名為「堪培拉有機會重新調整立場」的英文社論指出，北京始終敞開與堪培拉對話合作的大門，但阿爾巴尼斯政府應該認真考慮在「重蹈前任錯誤」，以及「充當美中調解人」之間做出選擇。

社論說，前者意味著它將以整個地區為代價，將澳大利亞最大的貿易夥伴和主要投資者變成競爭對手，而後者將提升澳大利亞在世界舞台上的形象，將其從美國的「走狗」，變成負責任的全球利益相關者。

澳外長二訪南太平洋 與中較勁

法新社報導，中國外交部長王毅前腳剛訪問完太平洋島國薩摩亞和湯加王國後，澳洲新上任外交部長黃英賢（Penny Wong）1日起也二度搭機出訪南太平洋島國。自10天前宣誓就職以來，她已出訪日本參加「四方安全對話」（Quad），並在日前訪問斐濟。

隨著澳大利亞和中國爭奪在大平洋島國的影響力，黃英賢表示將修復和強化南太平洋島國與澳洲間「深厚的友誼和大家庭關係」。她將於週五（6月3日）上午抵達湯加。與此同時，中國外長王毅在南太平洋地區的馬拉松外交接近尾聲，他將在6月4日訪問完東帝汶後返回中國。

澳洲廣播公司（ABC）報導，黃英賢2日宣布與薩摩亞建立為期8年的新夥伴關係，以幫助解決這個太平洋島國的人類發展問題，並為該國建造一艘新的海上巡邏艇。

黃英賢在與薩摩亞總理馬塔法（Fiamē Naomi Mata'afa）舉行的聯合新聞記者會上表示，「我想非常清楚的說，我們堅定地致力於在氣候問題上採取更有力的行動」。

馬塔法駁斥了薩摩亞同意與中國簽署了太平洋範圍內協議的說法，並強調太平洋島國需要在同意之前，就任何區域範圍內的提議達成一致。

馬塔法也對澳大利亞的捐贈表示歡迎，並稱這艘新船對保護這個太平洋國家的海上安全至關重要。 馬塔法說：「我認為澳大利亞政府和人民非常慷慨，儘管我們最後一艘船的情況很不幸，但他們仍向我們贈送了另一艘巡邏艇。」

除了薩摩亞，即將舉行大選的巴布亞新幾內亞，是中國外長王毅此行訪問的最大國，該國政府的態度也讓外界格外關注。

澳洲金融評論報指出，巴布亞新幾內亞前總理、也是有望在下個月的選舉中重返大位的候選人歐尼爾（Peter O'Neill ）表示，他希望與中國和澳大利亞合作，重振萎靡不振的資源部門，但他不會與中國或任何其他國家簽署安全協議。

歐尼爾說，他們需要在資源行業進行勘探，以重啟巴布亞新幾內亞的經濟，但由於巴新現任總理馬拉佩 （James Marape）政府與當地地主之間存在爭議，他對中國和加拿大之間的合資企業波格拉金礦（Porgera Gold Mine）今年能否重新開業沒有信心。

澳總理將訪印尼 修補外交關係

《澳大利亞人報》（The Australian）報導，澳洲總理阿爾巴尼斯週日（6月5日）將「帶著豐碩的成果」前往印尼訪問：兩國2021年的雙邊貿易成長率達到了76%，這主要得益於澳大利亞焦煤、鐵礦石和小麥的出口。

這也是阿爾巴尼斯繼上週赴日本東京參加四方會談以來，上任後第二次的外交訪問，外長黃英賢也會同行。外界關注他們能否重建澳洲與印尼的關係。

根據澳洲智庫洛伊研究所在2021年進行的民調發現，印尼人對澳大利亞的信任程度，在過去十年中急劇下降，只有55%的印尼受訪者表示信任澳大利亞，比2011年下降了20個百分點。

《衛報》澳洲版5月31日曾報導，澳洲工黨希望與印尼建立年度2+2部長級經濟對話，且印尼將主辦今年的二十國集團（G20）領袖峰會，澳大利亞也可以為印尼遷都提供專業知識和建議。

在莫里森政府去年9月宣布澳大利亞將購買至少8艘核潛艇後，印尼和馬來西亞都擔心英美澳同盟（AUKUS）的這項交易，可能會加劇地區軍備競賽，並引發核擴散問題。

（澳洲金融評論報、法新社、澳洲廣播公司）

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