中國承諾保障外資平等競爭 德企業不看好

（德國之聲中文網）2024年「中國發展高層論壇」在北京登場，中國商務部副部長郭婷婷週一（3月25日）表示，將「全面保障外資企業國民待遇」，促使外資安心投資中國，但她並未說明「保障國民待遇」的具體舉措。

據中國官媒央視報導，郭婷婷稱中國「致力於營造具有全球競爭力的開放創新生態」，未來將繼續「深度參與全球產業鏈供應鏈合作，更好地吸引全球優質生產要素」。工業與信息化部長金壯龍則說，中國會繼續「擴大高水平開放，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施」。

不過中國最大的貿易夥伴之一德國，反應卻相對冷淡，呼籲中方採取具體行動來實現真正的平等競爭，而非僅是空談。

德國機械設備製造業聯合會（VDMA）亞洲專家瓦克（Oliver Wack）表示：「我們看到越來越多（中國）的友善訊號。」但也指出並沒有太「驚天動地」的內容。瓦克也呼籲，中國應加入世界貿易組織中的政府採購協定以及經濟合作暨發展組織（OECD），以利在企業間創造真正的平等。

德國批發商與外貿商協會（BGA）主席詹杜拉（Dirk Jandura）亦對中國提出欲改變現狀的說法澆冷水。詹杜拉指出：「我們對這類承諾很熟悉。不幸的是，在過去，它往往只是口頭上的承諾，或者是小步小步地做出改變。」

根據路透社報導，德國在2023年的對華直接投資提升到創紀錄的119億歐元，顯現出儘管德國政府正在努力分散風險，但中國市場仍具有重要意義。

與此同時．中國商務部長王文濤則會見了多位外企管理階層人士，包含美國超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰、美國能源企業埃克森美孚（ExxonMobil）董事長伍德倫（Darren Woods）等人。

「中國開放的大門只會越開越大。」王文濤對伍德倫說，希望該公司「抓住機遇，繼續扎根中國」；他也與蘇姿丰談到，希望美中在半導體業「共同努力」，替企業「提供清晰的安全邊界和穩定的預期」。

週日（24日）的論壇開幕式上，中國國務院總理李強的主題演說亦釋出「市場開放」的訊號。「一個更開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇。」李強說，「今天的中國經濟已與世界經濟深度融合」，而中國將會「不斷以更高水平的開放鏈接世界」。

3月中旬，中國國務院推出「行動方案」，希望「更大力度吸引和利用外資」，具體內容包含在電信、醫療領域「擴大市場准入」；在公平競爭方面，中國將「及時處理」針對外商投資企業的「歧視行為」；中國也稱希望「對接國際高標準經貿規則」，例如加大懲處侵犯外商知識產權的行為。

總理座談會取消

中國發展高層論壇自2000年開始舉行，目的之一是讓外國企業人士有機會與中國官方互動，並進一步了解中國每年的經濟目標與政策。據官方資訊，本屆中國發展高層論壇自24日至25日舉行，約有百名跨國企業CEO與會。

不過，往年論壇尾聲通常會舉辦中國總理與企業高管的閉門座談會，今年卻遭到取消。據《紐約時報》報導，少了與中國總理直接互動的機會，許多高管因此跳過週一的活動，直接在週日晚間就搭乘私人飛機離開中國。《華爾街日報》上週曾引述知情者說法稱，今年可能由中國國家主席習近平會晤美國商界領袖，但名單仍在安排，不排除最後關頭取消會談。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

中國政府多次強調對外開放，但似乎仍無法完全阻擋外企移出中國的趨勢；有分析指出，去年外國對華直接投資降到了30年來的最低點。面對美中之間的地緣政治緊張，美國對中國施加的高科技出口管制越來越多，對外企供應鏈造成風險。

此外，歐美國家也越來越常以「經濟脅迫」的概念，批評中國以不透明、不合理的方式阻礙貿易；再加上中國去年施行修訂版《反間諜法》，又突襲調查多間外國機構，都刺激更多企業思考「去風險」。

儘管如此，在本屆發展論壇公開受訪的時候，多數外企高管都稱會持續在中國擴大投資。

最引發關注者是蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）。早在上週，庫克就先行抵華，參加蘋果在上海的新門市開幕。他向中國媒體稱對中國市場「非常有信心」，且每次造訪中國都感受到「一切皆有可能」；他24日的論壇演說，也重申了中國供應鏈對蘋果的重要性。

德國梅賽德斯-奔馳的董事會主席康林松（Ola Källenius）接受官媒央視採訪時也表示，中國市場步調快、競爭激烈，因此該公司過去幾年大幅增加在中國的研發投資。

德國汽車零件生產商采埃孚集團（ZF Group）董事馮‧舒克曼（Stephen von Schuckmann）則告訴中國環球電視網：「任何關於供應鏈外移的說法與炒作，都不是我們依循的方向……我們有投資，我們會留在這裡。」

（綜合報導）

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