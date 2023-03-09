中國批美英澳核潛艇計劃「走在錯誤道路」

（德國之聲中文網）針對澳大利亞、英國和美國公佈的AUKUS核動力潛艇計劃，中國官方周二（3月14日）嚴正警告：「這是典型的冷戰思維……三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險道路上越走越遠。」

13日，澳大利亞政府宣布將購買多達五艘美國的核動力潛艇，並透過美國和英國的技術自產一款新型核潛艦。外界普遍認為，此協議是在劍指北京，為應對中國在印太地區的崛起。而部分專家則說，此舉將觸碰北京敏感神經、影響中澳關係。

據報，美國總統拜登（Joe Biden）似乎正試圖淡化外界視AUKUS為抗中聯盟的想法。 13日，他在該協議的細節發布會上說：「我不覺得我們在挑戰任何人。」並稱他不擔心此協議會被中國視為威脅。

然而，中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會嚴厲指責此事。他表示：「這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。愛好和平的國家對此表達了嚴重關切和堅決反對。」

汪文斌說：「美英澳三國不應開展核潛艇合作，機構秘書處也不得擅自與三國商簽保障監督安排。」他嚴正指出，此舉構成嚴重核擴散風險，違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨。

路透社報導，俄羅斯官方14日也表示，美英澳聯合計劃已引起了核擴散問題。汪文斌強烈譴責道：「三國聲稱將遵守最高核不擴散標準純屬欺世盜名，實質上是脅迫國際原子能機構秘書處作出保障監督豁免安排。」

此前，拜登表明這些潛艇將是核動力，而非核武裝，「船隻上不會有任何形式的核武器」。

SSN潜艇

AUKUS協議細節

週一（13日）美、英、澳三國領導人按計劃在加州聖地亞哥的一個美國潛艇上會晤，宣佈被稱作AUKUS的潛艇項目的細節。這個現代國防史上耗資最大的潛艇項目在2021年9月宣佈時，曾引起法國的不滿，此前，法國同澳洲就潛艇升級簽署了價值高達660億歐元的協定，隨著AUKUS的誕生，法澳協定隨即泡湯。

據德國《商報》的報導，AUKUS的第一階段裡，澳洲向美國購買3艘可承載132名水兵的弗吉尼亞級潛艇，如有需求，再增購兩艘。每艘潛艇售價約30億美元，2032年交貨。澳洲潛艇士兵目前已在美國受訓。第二階段，英國負責設計包含大量美國技術的SSN潛艇，2040年交貨。第三階段，澳洲在國內自行製造SSN潛艇。報導稱，該潛艇由核動力推動，但不配備核武器。《商報》指出，將核動力系統的技術轉讓給澳洲，尚需要美國國會以及英國議會的批准。

國際輿論一致認為，AUKUS的宗旨是為澳洲潛艇更新換代，配備核動力，以對抗中國不斷增強的軍事實力，制衡北京對台灣施壓。美國海軍部長德特洛（Carlos del Toro）對"戰略新聞"表示，長期看，澳洲會成為美國在中國附近最重要的基地，而AUKUS構成潛艇"港口"，"從這裡美國海軍將能監控整個亞太地區水下活動的全貌"。

根據《外交政策》雜誌，中國目前擁有79艘潛艇，其數量居世界之冠。澳洲則迄今沒有核動力潛艇，而AUKUS將改變這一狀況。核動力的優勢在於，潛艇幾乎可以在水下停留任意長的時間，浮出水面是為獲取新的食品。澳洲獲得的新潛艇可以發射巡航導彈。

2021年9月拜登总统宣布AUKUS成立

澳洲將獲得部分製造潛艇能力

週日（12日）澳洲總理會晤英國首相蘇納克之後對記者說，已就AUKUS項目知會亞洲鄰國，"我已同地區其它國家領導人談及該事，解釋我們的立場，效果不錯，對方理解我們這樣做的原委。"

面對國內，澳洲首相阿爾巴尼斯承受著巨大壓力，儘管如此，他希望能夠告訴民眾該國有財政能力完成這項史上最昂貴的項目。阿爾巴尼斯說，該項目事關就業，包括製造業，特別是澳洲西部將是該項目最大受益者，理由是，在AUKUS後期階段，將產生一個由英國負責設計的合作潛艇項目。當地媒體週一（13日）報導，根據澳洲政府的模型預估，今後30年內，該合作項目創造20000個就業位置，其中8500個位置源於潛艇製造領域。

2021年AUKUS成立時，美國和英國宣佈將與澳洲分享核潛艇技術，這讓許多東南亞國家深感震驚。不過，澳洲國立大學戰略與國防研究中心主任傅立林（Stephan Frühlin）表示，澳洲現有的柯林斯級潛艇大部分都是"澳洲製造"，但這在AUKUS核潛艇卻是做不到的，"很大一部分將在國外生產製造"。

（綜合報導）

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