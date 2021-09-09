中國批准60款國產網遊 放寬科技業監管救經濟？

（德國之聲中文網）中國日前一口氣發放60個網路遊戲許可證，遊戲類股也應聲大漲。嗶哩嗶哩（Bilibili）遊戲公司的股票週三（6月9日）在港股飆升20%，恆生科技指數上揚4.8%，收於3月初以來的最高水平，顯示中國批准60款遊戲的消息提振了市場對中概股監管環境的信心。

中國國家新聞出版署是在週二（6月7日）批准這60款遊戲發行，大多來自中小企業，包括米哈游、多益網絡、羲和網絡等。名單中並沒有騰訊和網易兩大遊戲廠商，他們今年尚無任一產品獲批准發行。

這是中國今年第二次針對網遊發放許可，距離上次發放已近兩個月。早前，該監管機構4月曾批准45款遊戲發行，在這之前，自去年7月以來沒有批准任何遊戲。香港《經濟通通訊社》指出，去年7月中國暫停發放網遊許可前，中國每個月都會公佈國產遊戲發行許可名單，每次大約會有80到100個遊戲獲准發行。

「艾媒咨詢」CEO兼首席分析師向張毅向中國《經濟通通訊社》表示，此次批准明顯向中小企業傾斜，也意味著目前市場對於中小企業而言或許是一個巨大的機會。中國人民大學國際貨幣研究所研究員陳佳（音譯）也對中國官媒《中國日報網》稱，最新的公告表明，國家鼓勵中小型創新遊戲獨角獸的發展。

「對科技業的積極信號」

對於這次中國批准60款遊戲，各界持正面態度。花旗向港媒表示，中國當局4月僅批出45款遊戲，不排除與疫情封鎖措施有關，這次再發放版號，反映當局向互聯網行業發出政策支持的正面訊號，加強該行對遊戲審批流程更正常化的信心。

另外，華興證券（China Renaissance Securities）宏觀和策略研究主管龐溟（Bruce Pang）則對《華爾街日報》表示，監管壓力已經緩解。他說，新遊戲獲批是互聯網行業的又一個積極信號，對包括電子商務巨頭阿里巴巴在內的其他公司產生了溢出效應。

中國《中國日報網》週四（6月9日）也引述行業分析師稱，在中國當局批准發佈幾十款新遊戲後，網絡遊戲企業的股價在週三大幅上漲，向中國的遊戲行業發出了積極的信號。

北京市場研究公司Analysys分析師廖旭華（音譯）說：「最新批准的遊戲許可證將支撐起遊戲行業、投資者和相關企業的信心。」

放寬監管救經濟？

自去年8月開始，中國監管機構要求網路遊戲公司必須限制未成年人的服務時間，並嚴格執行用戶實名註冊的規定，以阻止兒童沈迷，保護他們的健康。

當時中國官媒新華社旗下的《經濟參考報》甚至撰文稱，網路遊戲是毒害青少年一代的「精神鴉片」和「電子毒品」，任何企業都不應以此作為盈利的手段。

這些規定被認為是北京針對包括科技業在內等一系列行業的打擊及整頓。如今，中國經濟在嚴格防疫政策下，面臨越來越大的壓力。5月底，中國國務院總理李克強召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」更顯示中國經濟正面臨挑戰。當局若放寬對科技業監管，可能是為了挽救經濟的措施之一。

日前《華爾街日報》報導，中國將結束對打車巨頭滴滴出行長達一年的調查，同時最快本週內會允許其應用程序重新進入國內市場。該報導引述知情人士說法指出，北京希望藉此緩解中國互聯網行業的壓力。

（路透社、《華爾街日報》等）

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