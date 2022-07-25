 中國房市危機延燒：銷量恐跌三分之一 亞洲女首富身家腰斬 | 经济纵横 | DW | 28.07.2022

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经济纵横

中國房市危機延燒：銷量恐跌三分之一 亞洲女首富身家腰斬

中國房市危機未解，房地產龍頭碧桂園的大股東、亞洲女首富楊惠妍，其資產也因此暴跌52%。隨著危機持續惡化，有分析指中國今年房市銷量恐暴跌三分之一。與此同時，傳中國央行將調動1萬億元人民幣貸款「救火」。

China Evergrande

示意图。

（德國之聲中文網）中國房地產危機持續惡化，根據週四（7月28日）公布的彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），中國房地產開發商龍頭之一碧桂園的大股東、亞洲女首富楊惠妍因此受到重挫，其財富在過去一年直接砍半。

《彭博社》報導指出，楊惠妍的資產淨值從一年前的約237億美元暴跌至113億美元，跌幅超過52%。根據中國官媒報導，楊惠妍在2005年自她的父親、碧桂園創始人楊國強手上承接股份，2007年該開發商在香港首次公開募股後，楊惠妍成為亞洲最富有的女性。

但如今，楊惠妍僅能勉強保住這個頭銜。在她的淨資產因中國房地產危機大幅縮水之後，中國化纖公司恆力石化的董事長兼首席執行官范紅衛，目前以112億美元的淨資產緊隨其後。

根據英國《衛報》報導，碧桂園在香港上市的股票週三（27日）下跌了15%。該公司已宣布計劃通過出售股票籌集超過3.43億美元的資金，部分將用於償還債務。

碧桂園在提交給香港證券交易所的文件中說，出售所得資金將用於「現有境外債務的再融資、一般營運資金和未來發展用途」。

報導指出，儘管碧桂園在這波危機動蕩中目前相對沒有受到太大影響，但近日種種跡象已讓投資者感到恐慌，表明危機正朝之前被認為堅如磐石的開發商蔓延。

China | Logo von Country Garden

碧桂園已宣布計劃通過出售股票籌集超過3.43億美元的資金，部分將用於償還債務。

房市銷量恐暴跌三分之一

根據標普全球評級公司的最新預測，中國今年房地產銷售量將暴跌，跌幅甚至可能超過2008年金融危機期間的水準。

該評級機構說，中國今年全國房地產銷售可能暴跌約30%——這比之前的預測還要糟糕近2倍。預測更為悲觀的理由是，有越來越多的中國購房者暫停支付他們的抵押貸款。

中國當局在2020年打擊房地產行業的過度債務，使恒大等大型房地產公司在支付方面陷入困境，迫使他們在破產邊緣與債權人重新談判。今年以來，滯後的施工和延遲交付的房產引發買主不滿，全國各地購房者對「爛尾樓」感到憤怒，開始出現預售屋買主拒繳貸款的情況。

根據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，自6月下旬以來，非官方統計顯示，在幾百個未完成的「爛尾樓」項目中，中國購房者拒絕支付抵押貸款的情況迅速增加。標普全球評級公司總監劉（Esther Liu）表示，罷繳抵押貸款正在損害市場信心，將中國房地產行業的復甦推遲到明年而不是今年。

劉說，隨著房地產銷售的下降，更多的開發商可能會陷入財務困境，她警告「如果情況得不到控制，這種拖累甚至可能會蔓延到更健康的開發商身上」，購屋者若沒有得到他們付錢買下的公寓，也有可能出現社會動蕩。

據估計，房地產行業占中國GDP的18%到30%，是這個世界第二大經濟體增長的關鍵動力。

CNBC報導指出，儘管拒繳貸款的數量在近期迅速增加，但分析家們普遍認為不會因此出現系統性的金融危機。

《衛報》則引述部分分析師的警告稱，隨著中國房地產業陷入「惡性循環」，將進一步打擊消費者信心。此前中國公布的第二季度增長數據令投資者沮喪，是自新冠大流行以來最糟糕的表現。

傳央行尋求調度1萬億元人民幣

根據英媒《金融時報》報導，為了緩解眼前的房地產危機，北京正在尋求調動高達1萬億元人民幣（1480億美元）的貸款，以振興受債務困擾的房地產行業，並安撫那些受「爛尾樓」所苦的購屋者。

DW.COM

继债务危机之后，中国的房地产业遭受新的打击：买到烂尾预售房的业主冒着登上失信“黑名单”的风险集体反抗，宣布停止向贷款银行还房贷。中国的房地产业的多重危机引发全球担忧。

《世界报》近日关注中国房地产市场，指出其中的危机如果持续发酵，可能成为“一场大火”，导致中国陷入经济衰退；《法兰克福汇报》则聚焦毕尔到访台湾一事，表示这位欧洲议会副议长从台湾向中国发出了警告，但北京显然更关注美众议院议长佩洛西可能的行程。

先是从银行账号里无法取钱，然后是“烂尾楼”的购房者宣布停止支付贷款。中国的金融领域在短时间内面临着两个对于任何经济体来说，都可以伤筋动骨的关键性事件。 “停贷潮”有没有法律依据？中国的监管部门又做了些什么？专家们给出分析。

据彭博社报道，中国22个城市至少35个住宅项目的房产购买者拒绝继续偿还抵押贷款，原因是建楼工期拖延和房产价格下跌。经济分析人士指出，严格“清零”防疫政策和房地产市场的疲软可能会使得中国第二季度经济增速骤降。

報導引述參與有關討論的人士說法稱，中國人民銀行初始階段將先向國有商業銀行發放約2000億人民幣的低息貸款，年利率約為1.75%。

根據中國國務院最近批准的計劃，銀行將利用中國人民銀行的貸款和它們按市場利率借出的自有資金，為停滯的房地產項目提供再融資。

消息人士表示，政府希望銀行能運用槓桿，將這筆初始資金擴張5倍，最終募集總共約1萬億元人民幣以填補爛尾樓資金缺口。

對此，報導引述銀行高管和分析師的看法指出，有鑒於銀行從不良房地產項目中獲得回報恐面臨困難，中國人民銀行可能難以籌集到其目標金額。

針對《金融時報》取得的政府消息，該報尋求中國人民銀行置評，但並沒有收到電子郵件回覆。

（《彭博社》、《衛報》、《金融時報》、CNBC）

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