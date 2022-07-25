中國房市危機延燒：銷量恐跌三分之一 亞洲女首富身家腰斬

（德國之聲中文網）中國房地產危機持續惡化，根據週四（7月28日）公布的彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），中國房地產開發商龍頭之一碧桂園的大股東、亞洲女首富楊惠妍因此受到重挫，其財富在過去一年直接砍半。

《彭博社》報導指出，楊惠妍的資產淨值從一年前的約237億美元暴跌至113億美元，跌幅超過52%。根據中國官媒報導，楊惠妍在2005年自她的父親、碧桂園創始人楊國強手上承接股份，2007年該開發商在香港首次公開募股後，楊惠妍成為亞洲最富有的女性。

但如今，楊惠妍僅能勉強保住這個頭銜。在她的淨資產因中國房地產危機大幅縮水之後，中國化纖公司恆力石化的董事長兼首席執行官范紅衛，目前以112億美元的淨資產緊隨其後。

根據英國《衛報》報導，碧桂園在香港上市的股票週三（27日）下跌了15%。該公司已宣布計劃通過出售股票籌集超過3.43億美元的資金，部分將用於償還債務。

碧桂園在提交給香港證券交易所的文件中說，出售所得資金將用於「現有境外債務的再融資、一般營運資金和未來發展用途」。

報導指出，儘管碧桂園在這波危機動蕩中目前相對沒有受到太大影響，但近日種種跡象已讓投資者感到恐慌，表明危機正朝之前被認為堅如磐石的開發商蔓延。

房市銷量恐暴跌三分之一

根據標普全球評級公司的最新預測，中國今年房地產銷售量將暴跌，跌幅甚至可能超過2008年金融危機期間的水準。

該評級機構說，中國今年全國房地產銷售可能暴跌約30%——這比之前的預測還要糟糕近2倍。預測更為悲觀的理由是，有越來越多的中國購房者暫停支付他們的抵押貸款。

中國當局在2020年打擊房地產行業的過度債務，使恒大等大型房地產公司在支付方面陷入困境，迫使他們在破產邊緣與債權人重新談判。今年以來，滯後的施工和延遲交付的房產引發買主不滿，全國各地購房者對「爛尾樓」感到憤怒，開始出現預售屋買主拒繳貸款的情況。

根據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，自6月下旬以來，非官方統計顯示，在幾百個未完成的「爛尾樓」項目中，中國購房者拒絕支付抵押貸款的情況迅速增加。標普全球評級公司總監劉（Esther Liu）表示，罷繳抵押貸款正在損害市場信心，將中國房地產行業的復甦推遲到明年而不是今年。

劉說，隨著房地產銷售的下降，更多的開發商可能會陷入財務困境，她警告「如果情況得不到控制，這種拖累甚至可能會蔓延到更健康的開發商身上」，購屋者若沒有得到他們付錢買下的公寓，也有可能出現社會動蕩。

據估計，房地產行業占中國GDP的18%到30%，是這個世界第二大經濟體增長的關鍵動力。

CNBC報導指出，儘管拒繳貸款的數量在近期迅速增加，但分析家們普遍認為不會因此出現系統性的金融危機。

《衛報》則引述部分分析師的警告稱，隨著中國房地產業陷入「惡性循環」，將進一步打擊消費者信心。此前中國公布的第二季度增長數據令投資者沮喪，是自新冠大流行以來最糟糕的表現。

傳央行尋求調度1萬億元人民幣

根據英媒《金融時報》報導，為了緩解眼前的房地產危機，北京正在尋求調動高達1萬億元人民幣（1480億美元）的貸款，以振興受債務困擾的房地產行業，並安撫那些受「爛尾樓」所苦的購屋者。

報導引述參與有關討論的人士說法稱，中國人民銀行初始階段將先向國有商業銀行發放約2000億人民幣的低息貸款，年利率約為1.75%。

根據中國國務院最近批准的計劃，銀行將利用中國人民銀行的貸款和它們按市場利率借出的自有資金，為停滯的房地產項目提供再融資。

消息人士表示，政府希望銀行能運用槓桿，將這筆初始資金擴張5倍，最終募集總共約1萬億元人民幣以填補爛尾樓資金缺口。

對此，報導引述銀行高管和分析師的看法指出，有鑒於銀行從不良房地產項目中獲得回報恐面臨困難，中國人民銀行可能難以籌集到其目標金額。

針對《金融時報》取得的政府消息，該報尋求中國人民銀行置評，但並沒有收到電子郵件回覆。

（《彭博社》、《衛報》、《金融時報》、CNBC）

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