 中國房地產問題未解 又一巨頭爆債務危機 | 经济纵横 | DW | 09.08.2023

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经济纵横

中國房地產問題未解 又一巨頭爆債務危機

曾為中國第一大房地產商的碧桂園，週二遭爆有公司債務違約的風險，且未能按時支付投資人2筆債券利息，引發市場恐慌。中國房地產危機是否雪上加霜？

中國另一家房地產巨頭碧桂園陷入債務危機，無法按時償還利息，圖為碧桂園商標示意圖

中國另一家房地產巨頭碧桂園陷入債務危機，無法按時償還利息，圖為碧桂園商標示意圖

（德國之聲中文網）在中國房地產龍頭恆大集團爆發驚人債務之際，中國另一家房地產巨頭碧桂園週二（8月8日）遭爆有2筆美元計價的債務並未支付利息，讓該公司在香港的股價暴跌超過14%。

彭博社報導，兩種不同碧桂園公司債的部分持有者表示，截至8日下午，他們還沒有收到債券的利息付款。這些投資者要求匿名，因為他們未獲權公開發言。

根據彭博社彙編的數據，碧桂園這兩筆債券分別是一筆2026年到期的美元債券，欠下了1050萬美元的利息，以及另一筆2030年到期的美元票據，欠下了1200萬美元利息。兩筆合計，未能按時支付投資人達2250萬美元利息。

不過根據碧桂園的債券招股說明書，這兩種債券都有30天的寬限期，所以目前尚未違約。

碧桂園在一份聲明中告訴路透社，該公司正在改善資本安排，以確保債權人的合法權利。該公司還補充，由於銷售和再融資環境惡化以及各種基金監管的影響，其可用現金有所下降，顯示出「週期性的流動性壓力」。

聲明表示，「公司一直在堅守，但很難看到曙光」，並強調在行業應對「前所未有的困難」之際，正努力確保能進行房屋交付和償還債務。

碧桂園8日在香港上市的股價下跌14.4%，創下去年12月以來最大單日跌幅，並連累其他中國房地產類股和港股的整體表現。

新加坡研究機構CreditSight分析師Nicholas Chen表示：「（碧桂園）正在努力解決利息支付問題，而不是債券的本金償還問題，這或許凸顯了其流動性非常吃緊」。

圖為碧桂園在中國大連的一個建案標誌（資料照）

圖為碧桂園在中國大連的一個建案標誌（資料照）

模範生表現不佳

碧桂園是一家擁有31年歷史的房地產商，曾被中國政府譽為該行業的「模範生」，但該公司未能支付兩筆債券的利息，這標誌著中國房地產市場危機進入了一個新階段。

若按房屋銷售額計算，目前已跌至第6位的碧桂園，曾經是中國最大的房地產商，顯示即使是最強大的公司，在經歷了中國多年的經濟危機後，也可能陷入困境。

截至2022年底，碧桂園的總負債約為1.4兆元人民幣（約1940億美元）。

根據彭博社彙編的數據顯示，如果將該公司的所有貨幣的債券都加起來，在今年內，碧桂園還將有超過20億美元的債券必須支付。

由於投資者越來越懷疑，在席捲中國房地產業的違約浪潮中，碧桂園能否倖存下來，導致該公司股價今年以來已經下跌了58%。碧桂園上週曾表示，預計2023年上半年將轉為淨虧損的狀態。

分析師認為，碧桂園在中國二、三線城市的業務相對較多，因此很容易受到房屋銷售疲軟的影響。

彭博社則指出，碧桂園先前是少數尚未違約的中國大型房地產商之一，在北京尋求重振陷入困境的房地產市場之際，碧桂園未能償還債務一事，將打擊本已脆弱的市場信心。

自2021年底以來，中國龐大的房地產行業出現了一系列現金吃緊的開發商債務違約，其中全球負債最重的房地產開發商——中國恆大集團，處於危機中心。

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中國房地產業再度陷入危機

《華爾街日報》報導指出，中國房地產開發商遭遇財務困境已不是新聞。但在房地產市場開始走弱大約3年後，碧桂園突然陷入信心危機，這表明中國房地產行業的問題已益發根深蒂固，但真正的解決方案仍遙不可及。

彭博社報導，儘管已有跡象表明，中國的政策制定者打算更快採取行動幫助房地產開發商，但目前尚不清楚碧桂園會否是受益者之一。中國人民銀行行長潘功勝最近會見的中國民營企業代表名單中，並未包含碧桂園，但當時中國央行表示，盼能了解房地產業的困難。

彭博資訊的房地產業分析師Kristy Hung說：「碧桂園的任何流動性問題，都可能影響中國多達65萬1千套預售房屋的交付，但這並不一定代表當局會在需要時進行干預，以提供（碧桂園）幫助」。

「迄今為止，（中國政府）對該行業的政策援助還不足以救助個別企業，而碧桂園的業務策略，意味著它可能面臨長期壓力」，她說。

中國人民銀行行長潘功勝，近期曾表示要了解房地產業的問題，圖為潘功勝2019年出席兩會記者會（資料照）

中國人民銀行行長潘功勝，近期曾表示要了解房地產業的問題，圖為潘功勝2019年出席兩會記者會（資料照）

（彭博社、路透社、《華爾街日報》）

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