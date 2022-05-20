中國戰機頻繁逼近加拿大偵察機 恐致墜機事故

（德國之聲中文網）來自加拿大軍方和聯邦政府的多個消息告訴加拿大《環球新聞》，中國戰機正反覆干擾一架加拿大偵察機，該偵察機正在國際水域執行聯合國任務。

報導指出，加拿大皇家空軍CP-140極光反潛機（CP-140 Aurora）目前正在執行聯合國監控朝鮮的任務，為的是要防止朝鮮發展大規模毀滅性武器，這架飛機由多位機組人員輪換飛行。

不願透露身份的消息人士說，這些中國飛機經常在距離加拿大飛機20至100英尺的地方飛行，距離近到加拿大飛行員看到機上的中國飛行員，有時還看到中國飛行員比中指。

加拿大智庫「麥當諾－勞雷爾研究院」（Macdonald-Laurier Institute）的高級研究員查爾斯-伯頓（Charles Burton）說：在如此高的速度下，這個距離是可怕的，很可能會導致墜機災難。

「你太常這麼做的話，最終，總有一天，它會出問題。」

消息人士指出，自聖誕節以來，中國戰機進行了60多次類似的攔截行為，其中超過20次被認為是「非常危險」；加拿大政府也就事件向北京發出外交抗議，但沒有獲得回應，或阻止類似事件發生。

加拿大國防部也向《環球新聞》證實這些事件並表示「令人擔憂且發生頻率越來越高」，發言人稱:「在某些情況下，機組人員感到非常危險，他們不得不迅速修改自己的飛行路線以增加距離，以避免與攔截的飛機發生碰撞。」

伯頓表示，他不僅擔心由於中國飛行員的行為而可能在空中發生碰撞，而且更擔心導致加拿大和中國兩國間發生國際衝突。

他說：「我完全不明白為什麼中國會冒著煽動國際衝突的風險，若中國飛機導致加拿大飛行員喪命，可能會導致緊張局勢的極度加劇。」並補充稱，「中國政府沒有回應加拿大的關切，這也非常令人擔憂。」

根據CNN報導，加拿大軍方的媒體關係負責人丹勒布蒂利耶（Dan Le Bouthillier）週三（1日）表示，中國飛機有時飛得很近，以至於加拿大飛機上的人員可以「非常清楚地看到」他們的機組人員。並表示，加拿大已經通過外交渠道向北京方面提出了此事，而CNN已要求中國官員發表評論。

CNN指出，中國和外國戰機間還發生過多次碰撞。其中最嚴重的一次發生在2001年，當時一架中國戰機在中國南海上空與一架美國海軍偵察機相撞。該事件中，中國F-8戰鬥機的飛行員死亡，而美國偵查機被迫在中國的海南的島嶼緊急迫降，當時24名美國機組人員在中國島嶼上被關押了11天後才被釋放。

（CNN、加拿大《環球新聞》）

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