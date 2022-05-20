 中國戰機頻繁逼近加拿大偵察機 恐致墜機事故 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中國戰機頻繁逼近加拿大偵察機 恐致墜機事故

加拿大軍方向媒體指出，該國空軍巡邏機在西太平洋上空執行聯合國的任務時，遭到中國軍機多次「逼近」，距離近到雙方可以看到彼此。專家指出，中國軍機的行進可能造成墜機事故甚至中加兩國的國際衝突。

China Zhuhai | China International Aviation and Aerospace Exhibition

中國軍機。（資料照片）

（德國之聲中文網）來自加拿大軍方和聯邦政府的多個消息告訴加拿大《環球新聞》，中國戰機正反覆干擾一架加拿大偵察機，該偵察機正在國際水域執行聯合國任務。

報導指出，加拿大皇家空軍CP-140極光反潛機（CP-140 Aurora）目前正在執行聯合國監控朝鮮的任務，為的是要防止朝鮮發展大規模毀滅性武器，這架飛機由多位機組人員輪換飛行。

不願透露身份的消息人士說，這些中國飛機經常在距離加拿大飛機20至100英尺的地方飛行，距離近到加拿大飛行員看到機上的中國飛行員，有時還看到中國飛行員比中指。

加拿大智庫「麥當諾－勞雷爾研究院」（Macdonald-Laurier Institute）的高級研究員查爾斯-伯頓（Charles Burton）說：在如此高的速度下，這個距離是可怕的，很可能會導致墜機災難。

「你太常這麼做的話，最終，總有一天，它會出問題。」

消息人士指出，自聖誕節以來，中國戰機進行了60多次類似的攔截行為，其中超過20次被認為是「非常危險」；加拿大政府也就事件向北京發出外交抗議，但沒有獲得回應，或阻止類似事件發生。

加拿大國防部也向《環球新聞》證實這些事件並表示「令人擔憂且發生頻率越來越高」，發言人稱:「在某些情況下，機組人員感到非常危險，他們不得不迅速修改自己的飛行路線以增加距離，以避免與攔截的飛機發生碰撞。」

伯頓表示，他不僅擔心由於中國飛行員的行為而可能在空中發生碰撞，而且更擔心導致加拿大和中國兩國間發生國際衝突。

他說：「我完全不明白為什麼中國會冒著煽動國際衝突的風險，若中國飛機導致加拿大飛行員喪命，可能會導致緊張局勢的極度加劇。」並補充稱，「中國政府沒有回應加拿大的關切，這也非常令人擔憂。」

根據CNN報導，加拿大軍方的媒體關係負責人丹勒布蒂利耶（Dan Le Bouthillier）週三（1日）表示，中國飛機有時飛得很近，以至於加拿大飛機上的人員可以「非常清楚地看到」他們的機組人員。並表示，加拿大已經通過外交渠道向北京方面提出了此事，而CNN已要求中國官員發表評論。

CNN指出，中國和外國戰機間還發生過多次碰撞。其中最嚴重的一次發生在2001年，當時一架中國戰機在中國南海上空與一架美國海軍偵察機相撞。該事件中，中國F-8戰鬥機的飛行員死亡，而美國偵查機被迫在中國的海南的島嶼緊急迫降，當時24名美國機組人員在中國島嶼上被關押了11天後才被釋放。

（CNN、加拿大《環球新聞》）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。 

DW.COM

加拿大跟進「五眼聯盟」 5G網路禁用華為

加拿大成為「五眼聯盟」裡最後一個加入排除華為行列的國家。加拿大審查此事多年，遲遲未能拍板，如今在週四（5月19日）宣布這項重大決定。外界普遍認為，這與加拿大－中國關係的變化有關。  

双边关系敏感时期 加驻华大使离任

加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）周一表示，他将在今年年底结束已历时两年的驻华大使任期。过去两年当中，加中关系一直处于冰冻期，但鲍达民还是成功地帮助两名被中国拘押的加拿大人重获自由。  

中国军方证实曾在台湾周边开展“战备警巡”

中国军方证实近日曾在台湾附近海域空域展开巡逻行动，并明确指出这是对“美台勾结”做出的回应。台湾媒体报道称，本周一，曾有30架次中国军机进入台湾防空识别区。  

德语媒体：德国缺乏抗衡中国的意愿和能力

大多数民主国家都不会派遣高级官员出席北京冬奥会的开幕式。美国、加拿大、日本和丹麦等国公开宣布进行外交抵制，德国、法国和意大利等国，虽然措辞模糊，但也不会派遣政府高级代表。  

相关内容

A woman walks past the logo of Chinese telecom giant Huawei during the Web Summit in Lisbon on November 6, 2019. - Europe's largest tech event Web Summit is held at Parque das Nacoes in Lisbon from November 4 to November 7. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP /AFP via Getty Images)

加拿大跟進「五眼聯盟」 5G網路禁用華為 20.05.2022

加拿大成為「五眼聯盟」裡最後一個加入排除華為行列的國家。加拿大審查此事多年，遲遲未能拍板，如今在週四（5月19日）宣布這項重大決定。外界普遍認為，這與加拿大－中國關係的變化有關。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

对于华为 我们应该感到担忧吗？ 30.05.2022

加拿大不久前以担忧国家安全为由，宣布禁止华为参与其5G网络建设。对于这个中国科技巨头而言，这又是沉重一击。此前，美、英等国已经对华为下达了类似禁令。这种担忧有道理吗？

February 27, 2019 - Moscow, Russia - Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with senior members of the government at the Kremlin February 27, 2019 in Moscow, Russia

俄公布禁止入境美国人名单 俄棋王被列「外国代理人」 21.05.2022

俄罗斯首次公布受制裁的美国和加拿大公民名单，其中包含两国领导人和众多高阶官员。泽伦斯基在媒体上表示外交是结束战争的唯一途径，也强调要让俄罗斯赔偿战争损失。俄罗斯的前石油大亨和退休西洋棋大师皆被列入「外国代理人」名单。

广告

媒体看中国

中国驻法兰克福领事馆门前的监控摄像头

德语媒体: 德国必须解除与中国利益的捆绑

《法兰克福汇报》刊评指出，南太平洋岛国没有和中国签署全面合作协议，是因为担心自己会成为大国博弈的棋子。《每日镜报》则呼吁通过牺牲中国人权换来自身繁荣的德国，必须尽快解除和中国利益的捆绑。  