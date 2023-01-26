中國工程師從事間諜活動 被美國判刑8年

（德國之聲中文網）一名31歲的中國工程師，週三（1月25日）因蒐集美國工程師和科學家的信息為中國政府從事間諜活動，而遭到判刑8年。這些行為被認為是中國情報部門為獲取美國公司正在開發的先進航空航天和衛星技術，所做的一部分努力。

美國CNN報導，2013年赴美國就讀伊利諾伊理工大學電氣工程專業，畢業即入伍美國陸軍預備役的中國公民季超群（音譯）於2018年被捕，並在去年9月被判非法充當中國國家安全部的代理人，向美國軍隊作出重大虛假陳述。

根據美國司法部的說法，季超群的任務是向一名情報官員提供有關可能被招募為中國間諜的個人信息。這些人包括在美國擔任工程師和科學家的中國公民，其中一些人為美國國防承包商工作。

在2016年，也就是季超群畢業1一年後，他加入了美國陸軍預備役部隊，該計劃規定如果外國人的技能被認為「對（美國）國家利益至關重要」，則可以招募他們。

在申請加入該項目時，季超群謊稱自己在過去7年內，沒有與外國政府有過任何接觸。據美國司法部稱，在隨後與一名美國陸軍軍官的面談中，他也沒有透露他與中國情報官員的關係和聯繫。

2018年，季超群多次與一名冒充中國國安部代表的美國執法臥底人員會面。在這些會見中，季超群說，他可以憑軍人證件參觀「羅斯福級」航母並拍照。他還解釋說，一旦他通過陸軍預備役計劃獲得美國公民身份和安全許可，他將在中央情報局、聯邦調查局或美國國家航空航天局尋求一份工作，美國司法部援引審判中的證據說。

美國司法部還在聲明中說，季超群打算在上述的其中一個機構從事網路安全工作，以便訪問數據庫，包含科學研究的數據庫。

聲明還說，季超群是在中國國安部江蘇省分部副處長徐彥軍（音譯）的指導下工作。徐彥軍是一名職業情報官員，去年因密謀竊取幾家美國航空航天公司的商業機密而被判處20年徒刑。他在2018年被美國聯邦調查局（FBI）調查後，在比利時被拘留，徐彥軍還是第一位被引渡到美國受審的中國間諜。

美國NBC報導，美國情報官員此前曾對美國大學，已成為中國間諜的軟目標表示擔憂。季超群的被捕，是FBI在俄亥俄州調查過去1年中國間諜招募活動的一部分行動。

中國外交部沒有立即回應NBC新聞的置評請求。

（美國CNN、美國NBC）

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