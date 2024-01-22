 中國工商銀行涉洩密　遭美開罰逾三千萬美元 | 经济纵横 | DW | 22.01.2024

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经济纵横

中國工商銀行涉洩密　遭美開罰逾三千萬美元

美國金融監管機構調查發現，中國工商銀行涉嫌非法向海外監管機構洩漏「機密監管信息」，且未遵守相關法規，重罰該行逾3000萬美元，並要求限期改善。與此同時，美國與中國金融工作組則在北京舉行了會談。

中國工商銀行屬於國有銀行，是世界上資產規模最大的銀行。（資料照）

中國工商銀行屬於國有銀行，是世界上資產規模最大的銀行。（資料照）

（德國之聲中文網）世界資產規模最大的銀行「中國工商銀行」及其紐約分行，上週遭美國以「未經准許使用、公開機密監管信息」，以及未遵循相關法令為由，總計開罰3240萬美元。

這是美國聯邦儲備委員會（美聯儲）和紐約州金融服務部聯合出手的罰則，2個單位分別向中國工商銀行開罰240萬美元與3000萬美元。

為何挨罰？

美聯儲上週五（1月19日）的公告指出，所謂「機密監管信息」，包含銀行檢查報告以及銀行監管機構的其他機密通訊；在未經銀行監管機構事先同意的情況下，公開機密監管信息屬違法行為。

據法新社報導，美聯儲認定中國工商銀行的紐約分行「缺乏任何正式的政策、程序、訓練與內部管控措施」，來指導員工如何處理機密監管信息。依規定，中國工商銀行的董事會與分行管理階層必須在90天內，針對如何加強遵守規範，向美聯儲提交「可接受」的方案。

紐約州金融服務部則發布公告指，2018年和2022年間，中國工商銀行紐約分行在遵循《銀行保密法》及《反洗錢法》規範方面存在諸多缺陷。此外，有一名紐約分行的前員工曾受指示讓許多文件提前生效，但銀行方面並未即時向紐約州金融服務部通報此事。調查還發現，中國工商銀行曾非法向海外監管機構透露機密監管信息。

公告指出，經過調查，紐約州金融服務部與中國工商銀行已達成合意處罰令，中國工商銀行及其紐約分行同意支付3000萬美元的罰款。

《華爾街日報》報導引述中國工商銀行回應，該行稱已進行了補救措施，但與美方達成和解「並不反映紐約分行的法規遵循方案與內部管控現狀」。該行補充道，遵守法規與風險管理是其「首要之務」。

延伸閱讀：中国工行马德里分行涉嫌洗钱 五人被捕

中美金融官員會談

在中國工商銀行被罰的同日，美國與中國金融工作組在北京的會議也告一段落。美國財政部19日的新聞稿指出，這次會議是該小組2024年以來首度開會，也是第一次在中國舉行。

根據美方新聞稿，19日的會議觸及「金融穩定性與資本市場議題、國際金融機構、永續金融、跨境支付與數據、反洗錢與打擊對恐怖主義的資助」等議題。美國官員也「坦率地提及存在分歧的領域」，而雙方同意繼續定期會面；此外，美方代表已向中方表示，美國財長耶倫（Janet Yellen）期待「在適當時候再次訪問中國」

美國財長耶倫去年7月造訪北京，與中國副總理何立峰會面。（資料照）

美國財長耶倫去年7月造訪北京，與中國副總理何立峰會面。（資料照）

據中國官媒新華社報導，中國副總理何立峰19日會見了美國代表團。何立峰說，「雙方應繼續運用好金融工作組機制，不斷累積成果，鞏固發展金融領域合作勢頭」。

此工作組成立於去年9月，直屬於耶倫與何立峰管理；此前的7月，耶倫曾造訪北京，盼重建兩國在經濟與金融領域的溝通。11月的舊金山亞太經合組織（APEC）領導人峰會前，耶倫與何立峰曾經會面。當時耶倫重申美國希望以公平競爭為前提，與中國建立健康的競爭關係；何立峰亦說應使兩國關係「恢復健康穩定發展」。

（綜合報導）

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