中國展開常態化核酸檢驗 恐致防疫疲態

（德國之聲中文網）中國衛健委週四（5月26日）通報新冠病毒確診新增444例，疫情難以符合中國「動態清零」的目標，官方決定在多地實施「常態化檢測」手段。同時仍傳出零星社區封閉管理的消息。

中國衛健委27日通報，中國26日新增確診102例，其中本土病例80例，以上海45例最多，依序是北京22例、天津7例等。

天津市宣布自27日晚間7時起，全天津居民在當時居住地保持原地相對靜止，根據各區防控指揮部的統籌部署和街道（鎮）、社區（村）的組織安排，有序到指定地點及時主動配合進行核酸檢測。在核酸結果出來前要繼續保持靜止。

落實動態清零

為了防止疫情生變，以及堅持「動態清零」總方針，其他地區陸續公佈常態化核酸檢測的實施辦法和檢測頻率。

河南省要求全省居民及在河南人員，每48小時要實施一次核酸檢測；在浙江杭州，已經布局1萬個核酸採樣點，並要求居民每72小時檢測一次；安徽合肥要求全市居民每5天一次核酸檢測。甚至也有地區實施男女分採。

中國國家衛健委主任馬曉偉曾在5月16日撰文，探討中國完善常態化檢測機制的系列佈局。文章中提到，為了方便民眾核酸檢測，省會和千萬級人口以上城市必須要建立步行15分鐘核酸採樣圈。另外，每週定期檢測，重點人群加大檢測頻率。進一步提升核酸檢測能力，以可移動檢測力量為重點，加強公共檢測實驗室、城市檢測基地、第三方實驗室建設。

中國國家醫保局有關司負責人接受了《央視新聞》訪問，稱當局開展常態化核酸檢測，目的是要及時發現新冠肺炎病毒傳染源、迅速鎖定管控目標、有效切斷傳播途徑，是落實「動態清零」總方針的有效手段。但常態化核酸檢測費用將由各地政府承擔。

防疫效益

中央社報導，中國實施常態化核酸檢測將帶來雙重考驗，一方面是核酸檢測的能力，在長期高強度抗疫下，防疫人員或民眾都可能出現疲態。另一方面，急劇增加的檢測費用可能會拖垮財政。

台灣疫苗產業協會理事長何美鄉接受中央社採訪提到，頻繁核酸檢測確實能夠減緩疫情傳播速度，但病毒已經進入社區的情況下，難以清除疫情。尤其奥密克戎（omicron）病毒株隱匿性強。何美鄉強調，「從宏觀角度來看，病毒是清不掉的」。

何美鄉說，若不是為了等待更有效的藥物或疫苗問世，核酸檢測會沒完沒了，因為病毒不可能清零。更何況奥密克戎病毒株還會變異，不會完全消失。

中國式共存

《環球時報》前主編胡錫進5月24日在社群平台上發表評論，直言「如果常態化核酸能代替封城，豈有不支持之理？」胡錫進還重申官方說法，認為若病毒共存在中國行不通，常態化核酸檢測會是最佳選擇。

另外香港媒體指出，「中國式的共存路線」不同於躺平式的「與病毒共存」，也異於過去動輒封城的「休克療法」。從目前中國疫情防控機制的佈局來看，已經在結合自身國情和實踐，寄託於常態化核酸檢測。

港台媒體分析稱，在「中國式防疫」的背後，需要全民高度配合並搭配「健康碼」等科技監控，並非每個國家都可複製的經驗。

（綜合報導）

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