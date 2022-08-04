 中國導彈飛過台灣上空 台國防部：在太氣層外無害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2022

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时政风云

中國導彈飛過台灣上空 台國防部：在太氣層外無害

中國對台灣展開大規模軍演的第一天，日本防衛省指，中國發射的導彈有4枚穿越台灣上空。中方稱，這是解放軍常規導彈「首次穿越台島」；台灣國防部則表示「即時掌握」，但由於彈道路徑在太氣層之外，對地面「不構成危害」。

Taiwan China Konflikt Manöver

中國官方4日公布東部戰區的軍演照片。

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美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国如宣布的那样，于周四开始在台湾周围6个海域进行大规模实弹军演。《法兰克福汇报》文章认为，此次军演可能是中国的一次“试水”。德国《时代周报》认为，拜登和习近平其实都对局势升级没有兴趣。

中國週四（8月4日）開始在台灣周圍6個海域進行大規模實彈軍演，演習前22架軍機飛越海峽中線，隨後又傳金門首度發現中國無人機侵擾，台灣發射信號彈驅離。台海局勢實際多緊張？北京飛彈會否飛越台灣上空？德國之聲採訪兩名台灣專家請他們做出分析。

目前，美国众议院议长佩洛西的旋风访台行程已经结束。不过，中国军方在台湾岛周边展开的一系列军事演习才刚拉开序幕。除了担心军演影响海运、空运外，也有台湾学者指出， “台海中线”恐从此不复存在，“两岸的军事互动会升级到新常态”。

七国集团对于中国在军事和经济上向台湾施压表示担忧，外长们发表联合声明警告北京。这引发中方言辞激烈的回应，指责西方“颠倒黑白”，并因此取消王毅与日本外长在金边的会面。德国国防高官在接受德国之声采访时说，西方不能被中国威吓住，“不能因为中方过度紧张，就没人再赴台”。

（德國之聲中文網）中國週四（8月4日）開始在台灣周邊海域展開大規模實彈軍演，這是數十年來規模最大的一次軍演。根據日本防衛省推定，中國軍方當日發射了9枚飛彈，其中4枚飛越台灣上空。

日本防衛省的報告指出，日方推定中國在4日下午陸續從內陸朝台灣方向發射9枚導彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），4枚飛越台灣本島上空。防衛省表示，日方將持續蒐集情報，分析並警戒監視。 

日媒共同社報導，這是中國導彈首度落入日本專屬經濟區。

日本外務省事務次官森健良譴責稱：「我們意識到，這是中國彈道飛彈首度落入我國專屬經濟區」，據說離日本領土最近的彈道飛彈落在「與那國島北北西約80公里處」。日本防衛大臣岸信夫晚間則召開記者會表示，已透過外交管道向中國表達「強烈抗議」。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京強烈抗議，中國隨後宣布自8月4日12時至7日12時在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。4日中午軍演開始後不久，台灣交通部航管局公告稱，中方將軍演擴大至7區個操演區，延長至8日上午10時。對此，中國官方未有任何回應或消息公布。

中方：解放軍常規導彈「首次穿越台島」

根據中國官媒《環球時報》報導，中國國防部發言人譚克非4日下午發表談話時強調：「中國軍隊說話是算數的」。報導指出，根據「東部戰區」發布的消息，當日下午13時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。

《環球時報》引述中國海軍研究院研究員張軍社的說法，解讀中國軍演首日實彈射擊的代表意義。張軍社說，解放軍在這次軍演首次組織火力穿島實彈射擊，「敢於穿越台軍『愛國者』導彈密集部署的區域，在美國宙斯盾艦眼皮子底下精準命中目標，這反映出解放軍已經解決了遠海遠域看得見、打得準的問題，而且既不怕你攔、你也攔不住。」

「東部戰區」新聞發言人施毅同日表示：「解放軍東部戰區火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控」。

對此，彭博社記者在中國外交部例行記者會上詢問，這是否代表演習已經結束、演習區已解除管控、還是仍在繼續時，外交部發言人華春瑩未正面回應，僅說：「請你繼續關注中國軍方發布的消息。」

記者會上，華春瑩還表示，未來中國軍演會不會成為台海局勢「新常態」，「要取決於美方和『台獨』分裂勢力會怎麽做」。

Taiwan China Konflikt Manöver

台湾民众关注中国近日频繁的军事动作，但民间普遍气氛仍属平缓。

台灣國防部：飛在大氣層外無害

針對中國導彈飛越台灣上空一事，在日本防衛省公布推定的彈道路徑圖與報告後，台灣國防部4日深夜發佈新聞稿側面回應，指「即時掌握發射動態」，但由於彈道路徑在大氣層之外，「對飛越的廣闊地面區域並無危害」，故未發布警報。

該新聞稿寫道：「彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。」

台灣國防部表示，運用監偵系統，「可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害」，因此未發布防空警報。

此外，該部稱，考慮到中國實彈射擊以威懾台灣為主要目標，為保護情監偵作業能量，「有關其飛行路徑等資訊，將不予公布」。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

在這之前，台灣國防部曾發新聞稿證實，中國在約下午1時56分起向台灣東北部、西南部周邊海域，已發射11枚東風系列彈道飛彈。晚間亦曾發布「台海周邊空域空情動態」證實，當日有22架次的中國軍機越過台灣海峽中線。

台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩此前在接受德國之聲採訪時曾預測，中國軍演飛彈可能會飛越台灣上空，他當時表示，彈道應在外太空與地球大氣層分界線的卡門線以上，不涵蓋在領空內。

台灣軍事專家蘇紫雲在軍演前夕也向德國之聲指出，中國飛彈飛過台灣上空的可能性雖然不能排除，但理性來看即便發生了，飛彈在大氣層外的可能性比較高。他表示：「這是心理上威嚇，但在軍事上沒有太大的作用」。

蔡英文：台灣從不被挑戰擊倒

面對中國發動操演「封鎖」台灣的大規模軍演，台灣總統蔡英文深夜透過社交媒體發表談話影片稱，「台灣從來不會被挑戰所擊倒。」


 
蔡英文在談話中譴責中國實彈軍演，稱「這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。」

蔡英文強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，並指台灣軍方已經加強戰備，同時提醒中國訊息戰的威脅。
 
蔡英文也向國際喊話，稱「民主的台灣」始終是負責任的國際一員，致力維護台海和平穩定的現狀。「我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮。」

（綜合報導）

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Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest point from Taiwan, in Fujian province on August 4, 2022, ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island. - China is due on August 4 to kick off its largest-ever military exercises encircling Taiwan, in a show of force straddling vital international shipping lanes following a visit to the self-ruled island by US House Speaker Nancy Pelosi. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

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评论分析

图为针对佩罗西访台的一幅漫画

评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。  