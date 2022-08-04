中國導彈飛過台灣上空 台國防部：在大氣層外無害

（德國之聲中文網）中國週四（8月4日）開始在台灣周邊海域展開大規模實彈軍演，這是數十年來規模最大的一次軍演。根據日本防衛省推定，中國軍方當日發射了9枚飛彈，其中4枚飛越台灣上空。

日本防衛省的報告指出，日方推定中國在4日下午陸續從內陸朝台灣方向發射9枚導彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），4枚飛越台灣本島上空。防衛省表示，日方將持續蒐集情報，分析並警戒監視。

日媒共同社報導，這是中國導彈首度落入日本專屬經濟區。

日本外務省事務次官森健良譴責稱：「我們意識到，這是中國彈道飛彈首度落入我國專屬經濟區」，據說離日本領土最近的彈道飛彈落在「與那國島北北西約80公里處」。日本防衛大臣岸信夫晚間則召開記者會表示，已透過外交管道向中國表達「強烈抗議」。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京強烈抗議，中國隨後宣布自8月4日12時至7日12時在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。4日中午軍演開始後不久，台灣交通部航管局公告稱，中方將軍演擴大至7區個操演區，延長至8日上午10時。對此，中國官方未有任何回應或消息公布。

中方：解放軍常規導彈「首次穿越台島」

根據中國官媒《環球時報》報導，中國國防部發言人譚克非4日下午發表談話時強調：「中國軍隊說話是算數的」。報導指出，根據「東部戰區」發布的消息，當日下午13時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。

《環球時報》引述中國海軍研究院研究員張軍社的說法，解讀中國軍演首日實彈射擊的代表意義。張軍社說，解放軍在這次軍演首次組織火力穿島實彈射擊，「敢於穿越台軍『愛國者』導彈密集部署的區域，在美國宙斯盾艦眼皮子底下精準命中目標，這反映出解放軍已經解決了遠海遠域看得見、打得準的問題，而且既不怕你攔、你也攔不住。」

「東部戰區」新聞發言人施毅同日表示：「解放軍東部戰區火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控」。

對此，彭博社記者在中國外交部例行記者會上詢問，這是否代表演習已經結束、演習區已解除管控、還是仍在繼續時，外交部發言人華春瑩未正面回應，僅說：「請你繼續關注中國軍方發布的消息。」

記者會上，華春瑩還表示，未來中國軍演會不會成為台海局勢「新常態」，「要取決於美方和『台獨』分裂勢力會怎麽做」。

台灣國防部：飛在大氣層外無害

針對中國導彈飛越台灣上空一事，在日本防衛省公布推定的彈道路徑圖與報告後，台灣國防部4日深夜發佈新聞稿側面回應，指「即時掌握發射動態」，但由於彈道路徑在大氣層之外，「對飛越的廣闊地面區域並無危害」，故未發布警報。

該新聞稿寫道：「彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。」

台灣國防部表示，運用監偵系統，「可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害」，因此未發布防空警報。

此外，該部稱，考慮到中國實彈射擊以威懾台灣為主要目標，為保護情監偵作業能量，「有關其飛行路徑等資訊，將不予公布」。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

在這之前，台灣國防部曾發新聞稿證實，中國在約下午1時56分起向台灣東北部、西南部周邊海域，已發射11枚東風系列彈道飛彈。晚間亦曾發布「台海周邊空域空情動態」證實，當日有22架次的中國軍機越過台灣海峽中線。

台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩此前在接受德國之聲採訪時曾預測，中國軍演飛彈可能會飛越台灣上空，他當時表示，彈道應在外太空與地球大氣層分界線的卡門線以上，不涵蓋在領空內。

台灣軍事專家蘇紫雲在軍演前夕也向德國之聲指出，中國飛彈飛過台灣上空的可能性雖然不能排除，但理性來看即便發生了，飛彈在大氣層外的可能性比較高。他表示：「這是心理上威嚇，但在軍事上沒有太大的作用」。

蔡英文：台灣從不被挑戰擊倒

面對中國發動操演「封鎖」台灣的大規模軍演，台灣總統蔡英文深夜透過社交媒體發表談話影片稱，「台灣從來不會被挑戰所擊倒。」





蔡英文在談話中譴責中國實彈軍演，稱「這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。」

蔡英文強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，並指台灣軍方已經加強戰備，同時提醒中國訊息戰的威脅。



蔡英文也向國際喊話，稱「民主的台灣」始終是負責任的國際一員，致力維護台海和平穩定的現狀。「我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮。」

（綜合報導）

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