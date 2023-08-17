中國對美加徵報復性關稅 WTO裁定違規

（德國之聲中文網）世界貿易組織（WTO）爭端解決小組週三（8月16日）發布報告指出，中國對部分美國進口產品徵收報復性的額外關稅，違反中國作為世貿組織成員的義務。

美國貿易代表辦公室對此表示樂見，並稱中國「以虛假的『保障』關稅進行非法報復」。

中國商務部16日深夜發布聲明，稱中方正在研究世貿組織的報告內容，並將依該組織規範做好後續工作。聲明強調，本案癥結在美國的「單邊主義和保護主義行徑」。

2018年3月，川普政府據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以國安為由，對中國等國家的進口鋁和鋼鐵製品各加徵10%、25%的關稅，以保護國內鋼鋁產業；作為回應，中國隨後亦對水果、豬肉等128種原產於美國的產品，加收15%至25%的額外關稅。

2022年底，世貿組織裁定美國加徵關稅的舉措違規，華盛頓曾對此提出上訴。中國商務部聲明稱，儘管美方已經被裁決違規，但卻一意孤行地阻撓裁決生效、拒絕取消違規關稅。聲明稱，中方的反制措施是「維護自身合法權益的正當之舉」，並要求美方立即取消「鋼鋁232措施」，以維護多邊貿易規則。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

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贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



法新社指出，北京可以對世貿組織此次裁決提出上訴，但由於世貿組織的上訴機構自2019年以來，一直因美國阻止上訴機構的新法官任命，而無法審理案件，因此即使中方上訴，可能也會陷入停滯僵局。

對此，中國商務部11日曾發表長達85頁的《美國履行世貿規則義務情況報告》，批評美國「作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決」，還「阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入『癱瘓』」，不僅「破壞多邊貿易體制」、操縱雙重標準，還「擾亂全球產業鏈供應鍊」。

美國貿易代表辦公室16日則質疑：「中國決定追究這一爭端，凸顯了其在世貿組織起訴美國，並單方面以關稅進行報復的虛偽性。」

（路透社、法新社、《南華早報》）

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