 中國對美加徵報復性關稅 WTO裁定違規 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2023

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中國對美加徵報復性關稅 WTO裁定違規

世界貿易組織16日裁定，中國對部分美國產品徵收的額外關稅，違反貿易規則。這起爭端可追溯至多年前，美國以國安為由，對進口鋼鐵、鋁加徵關稅，中國對此也作出反擊。

中美關係持續緊張，兩國近日又因關稅爭議再起衝突（示意圖）。

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（德國之聲中文網）世界貿易組織（WTO）爭端解決小組週三（8月16日）發布報告指出，中國對部分美國進口產品徵收報復性的額外關稅，違反中國作為世貿組織成員的義務。

美國貿易代表辦公室對此表示樂見，並稱中國「以虛假的『保障』關稅進行非法報復」。

中國商務部16日深夜發布聲明，稱中方正在研究世貿組織的報告內容，並將依該組織規範做好後續工作。聲明強調，本案癥結在美國的「單邊主義和保護主義行徑」。

2018年3月，川普政府據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以國安為由，對中國等國家的進口鋁和鋼鐵製品各加徵10%、25%的關稅，以保護國內鋼鋁產業；作為回應，中國隨後亦對水果、豬肉等128種原產於美國的產品，加收15%至25%的額外關稅。

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2022年底，世貿組織裁定美國加徵關稅的舉措違規，華盛頓曾對此提出上訴。中國商務部聲明稱，儘管美方已經被裁決違規，但卻一意孤行地阻撓裁決生效、拒絕取消違規關稅。聲明稱，中方的反制措施是「維護自身合法權益的正當之舉」，並要求美方立即取消「鋼鋁232措施」，以維護多邊貿易規則。

法新社指出，北京可以對世貿組織此次裁決提出上訴，但由於世貿組織的上訴機構自2019年以來，一直因美國阻止上訴機構的新法官任命，而無法審理案件，因此即使中方上訴，可能也會陷入停滯僵局。

對此，中國商務部11日曾發表長達85頁的《美國履行世貿規則義務情況報告》，批評美國「作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決」，還「阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入『癱瘓』」，不僅「破壞多邊貿易體制」、操縱雙重標準，還「擾亂全球產業鏈供應鍊」。

美國貿易代表辦公室16日則質疑：「中國決定追究這一爭端，凸顯了其在世貿組織起訴美國，並單方面以關稅進行報復的虛偽性。」

（路透社、法新社、《南華早報》）

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