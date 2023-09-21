中國封鎖台灣會失敗？ 專家分析解放軍三行動

（德國之聲中文網）美國國防部官員週二（19日）在眾議院軍事委員會的聽證會上表示，中國解放軍若想對台灣發動封鎖，很可能會失敗。此外，美國官員也認為，中國若是軍事入侵台灣，想要成功的難度極高。對此，台灣的軍事專家則認為，雖然封鎖對中國而言不可行，但台灣仍應防備解放軍的大規模跨海作戰。

曾為台灣陸軍中校、並出版過十多本軍事專業和戰史書籍的軍事專家黃竣民向DW解讀，解放軍若採取封鎖的戰略，在執行上雖然較簡單、損失也較低，但震攝程度也較低。以目前的情況而言，中國「既沒有執行的條件，也沒有必要（執行封鎖）。」

4月曾出版《戰爭下的平民生存手冊：懂這些，才能撐過黃金48小時》一書的台灣國立暨南國際大學兵棋課程兼任講師，也曾是台灣空軍少校參謀的邱世卿向DW指出，若採取封鎖台灣的戰略，對於解放軍而言是弊大於利，「假使封鎖無法達成目標，那麼（解放軍）最終還是得發動跨海作戰」。

「與其（搞封鎖）繞了一圈，（解放軍）還不如一開始就以雷霆之勢（發動登陸作戰），運用軍事手段達成政治目標，還有較高的成功機會」，邱世卿說。

美方說法

近年來，隨著中國海空軍實力的不斷增強，中國軍方在台海周圍的軍事行動日漸增加，特別是2022年8月美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍連續多日在台灣四周海空域發動大規模軍事演習，讓外界擔憂中國是否已考慮在必要時封鎖台灣，甚至是入侵台灣。

美國眾議院軍事委員會19日召開了一場與台灣國防合作有關的聽證會，邀請美國國防部多位官員到場作證。據路透社報導，主管印太事務的美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）在聽證會上表示，對台灣的封鎖將使台灣的盟友有時間為台灣調動資源。此外，封鎖對中國的經濟影響將是毀滅性的，並堅定國際社會對抗北京的決心。

因此，瑞特納認為，中國對台灣實施封鎖很可能不會成功，「這將是升級的巨大風險，它（中國）可能不得不考慮，是否最終將開始攻擊商船」。

美國國防部參謀長聯席會議中，負責戰略、計畫和政策的副主任、美國陸軍少將麥吉（Joseph McGee）在聽證會上也表示，有鑑於封鎖所涉及的挑戰，中國對台灣採取封鎖的可能性不大，「我認為它是個選項，但可能不是個可能性很高的選項」麥吉說。

此外，麥吉指出，解放軍要對台灣發動正面的兩棲登陸極其困難，而且不可能發動奇襲。因爲解放軍必須在中國東海岸集結數萬、甚至數十萬部隊，「那將是個明顯訊號」。因此他斷言，「解放軍要入侵台灣，絕對沒那麼容易。」

麥吉也說：若是在台灣登陸，解放軍將遭遇一座海灘不多的島嶼。而且他相信台灣人民願意奮戰到底，「因此解放軍要入侵台灣，絕對沒有那麼容易。」

發動奇襲可行嗎？

但若封鎖的方案不可行的話，針對美方官員認為解放軍很難發動奇襲，軍事專家的意見也都認同。例如邱世卿就表示，純就台灣海峽的寬度而言，解放軍一旦決定對台發動軍事行動，就不太可能是一種以奇襲為核心的戰略規劃。

若是想要發動奇襲，解放軍兵力就不能太多，但這將為登陸作戰帶來巨大的風險。在中國必須速戰速決的指導原則下，「我不認為解放軍會冒這樣的風險」，邱世卿說。

黃竣民也解讀，雖然對中方而言，奇襲是一個軍事選項，因為台灣的外島中還有很多只有駐軍、而沒有居民的小島，例如馬祖列島中的高登島和亮島等。而這種「外島中的外島」對台灣而言，地理位置對補給與增援都很困難，防衛的兵力也薄弱，島上的指揮、管制、通訊和情報都易遭截斷。

而若對這些小島發動奇襲，雖然中國相對有利，並且可作媒體操作，但站在中國的角度思考，解放軍都是「有能力做，卻不見得要做」。以現在兩岸情勢的現況，其實若是「換位思考」，中國最大的假想敵是美國，而非台灣。

大規模登陸作戰可行嗎？

最後一種可能的軍事行動，即解放軍在台灣本島直接進行大規模的兩棲登陸作戰。而這項戰略，以目前的條件來說，雖然美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾在今年2月初表示，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前做好入侵台灣的準備。但受訪的軍事專家也都認為，實際操作上，並不如外界想像中的容易。

邱世卿分析，登陸作戰一直是戰爭中最困難的作戰類型，而未來解放軍規劃中的渡海作戰，其規模可能是人類登陸作戰史上從未有過。其複雜的程度，也會與第二次世界大戰中美軍所做過的登陸作戰完全不同，「解放軍要入侵台灣，絕對沒那麼容易」。

黃竣民也認為，在今日的科技條件下，中方若要執行大規模跨海行動而不被偵知，有極高的困難度，「即便台灣不知，老美會先知」。因此，中方即便是具備了發動大規模登陸作戰的條件，但有沒有必要真的採取這項軍事策略，仍是另一回事。

曾為台灣海軍「中權號」戰車登陸艦艦長、現為台灣「中華戰略學會」資深研究員的張競則向DW表示，他認同所有的登陸作戰都很困難的說法，而且他相信美方已盡可能做出評估。然而他坦言，即便是專家，都很難斷言解放軍的登陸作戰可否成功。

他舉歷史上的兩個著名案例：1950年聯合國軍總司令麥克阿瑟（Douglas MacArthur，俗稱「麥帥」）在韓國發動仁川登陸，事前絕大多數人都不看好；1944年聯軍總司令艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）在法國發動諾曼地登陸時，更是連萬一登陸失敗後要為此負責的辭職信都已寫好，但後來這兩次登陸作戰都相當成功。

而針對美國官員認為，台灣缺少合適的沙灘可供登陸，張競則解讀，解放軍很可能會以奪取台灣港口，並直接用船隻搭載軍隊和車輛到港口登陸為目標，而不會只試圖在海灘上登陸，這也是台灣備戰時需要思考的方向。

防衛計畫和軍購需一致

不過，雖然美國官員和受訪的台灣軍事專家都做出分析認為，中國無論是採取封鎖、奇襲、還是大規模兩棲登陸，都將相當困難。然而，這並不意味著台灣的國防策略已經相當充分。相反的，目前外界對於台灣應該採取何種準備，有不同的看法。

張競分析，目前對美對台軍售的實際品項，以及美國對兩岸戰爭型態的判斷是否一致，仍有「深入思考和對比的空間」。他舉例，台灣軍方一直希望從美國取得更先進的海空軍備，例如F-35戰鬥機等，以便能在解放軍正式登陸前，就在制海和制空作戰中取得優勢，而不是等到解放軍登陸時才開始阻止其行動。這很可能與台美部分政界人士想採取的本島陸地作戰、甚至是在台灣發動游擊戰的想法不同。

在經費和資源有限的情況下，張競認為，台灣軍方目前最需要的，仍是制空、致海和遠程打擊的能力。而且，解放軍若要發動登陸作戰，兵力必須要先在中國東南沿海做集結，所以台灣對美軍購應該要採購的重點，很可能就不是以灘頭作戰的軍備，例如火山布雷系統等為主，反而是過去曾採購過的反艦飛彈等武器，才是增強台灣制空、制海能力的較佳選項。

社會動員程度成關鍵

雖然外界對台海爆發戰爭後的規模與形式，有很多不同的討論，但外界也相當關注台灣社會對此的動員和應對措施。邱世卿認為，在可能的兩岸戰爭中，對解放軍造成麻煩的是台灣的人民與其抵抗的決心，而不是美軍是否前來馳援。

張競也同意這樣的看法。他認為，台灣的國防政策必須要同時激起社會動員、取得軍中專業人士的認同、以及政治領導層的認同和支持，才能發揮最大效果，而目前各界對台海戰略，特別是美國和日本等盟邦是否會馳援，則有不同看法。

張競舉例，台灣軍方深切瞭解到，美國可能會幫助台灣練兵、販售武器、並盡可能會在平時提供協助。但在戰時，台灣軍方一直都是以獨立作戰為目標，「有（盟軍幫忙）我們也打，沒有（盟軍幫忙）我們也要打」。

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