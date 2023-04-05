中國封殺美光 美：反對無事實根據的限制

（德國之聲中文網）中國互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）週日（5月21日）發布消息稱，美國半導體公司美光（Micron）的產品「存在較嚴重網絡安全問題隱患」，對中國的關鍵信息基礎設施供應鏈構成重大風險、影響國家安全，因此網路安全審查未通過，相關企業應停止採購美光產品。

中國網信辦表示，審查美光是「維護國家安全的必要措施」，並稱外國企業「只要遵守中國法律法規要求」，都歡迎進入中國市場。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）22日表示，還不清楚中國政府的疑慮是什麼。他說，美光對總部在中國的公司的直接與間接銷售，佔美光收益的四分之一左右。

墨菲說：「我們目前估計的影響範圍，在低端市場方面，佔全公司營收比例在個位數的前段（low single-digit percentage），高端部分佔全公司營收則是個位數的後段（high single-digit percentage）。」

路透社指出，墨菲的言論有助美光止血，該公司週一收盤股價下滑2.8%，跌到每股66.23美元。

美國的回應

美國政府表示，堅定反對「沒有事實根據的限制措施」。美國商務部的發言人21日說：「此舉還有近期對其他美國企業的突擊和攻擊，跟（中國）主張要開放市場、致力於打造透明監管框架的說法並不一致。」

美國商務部說，將直接與北京政府溝通、釐清此事，並與盟友接觸，以確保能夠密切協調，「因應中國的做法對記憶體晶片市場造成的扭曲」。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）認為，美光產品遭禁一事，引發美國企業在中國營運的疑慮。美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）則形容，中國的法律體系如同「黑手黨」，批評北京「霸凌美國企業」。

中國的說法

針對美光未通過中國網路安全審查一事，中國外交部發言人毛寧22日重申中國立場：「有關審查是為了防範產品網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。」

同日，中國商務部長王文濤在上海主持召開座談會，聽取美資企業在華經營情況。據中國媒體報導，上海美國商會以及強生、3M、陶氏、默克、霍尼韋爾等美資企業代表參加了座談。

王文濤說，中國堅定不移推進高水平對外開放，加快構建新發展格局，把吸引外資放在更加重要的位置，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。

他表示，當前，中國經濟運行保持恢復向好態勢，市場潛力持續釋放，這些都將為包括美資企業在內的各國企業來華髮展提供更多機遇。商務部將依法保護外商投資權益，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，與各國企業共享中國龐大市場和開放發展的紅利。

他還強調，中美兩國經濟深度融合，雙方在相互尊重，互惠互利的基礎上開展經貿合作，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界。中方將繼續歡迎美資企業在華髮展，實現共贏。

新措施可能影響有限

中國網信辦並沒有公布其發現的具體國安風險為何，也未提及哪些美光產品將受影響。美光公司21日表示，已收到審查結果通知，目前正在評估並考慮下一步。被問及是否將對此提出異議，美光發言人回應：「我們期盼繼續與中國政府討論此事。」

美光是美國記憶體晶片大廠，路透社指出，隨著美中之間的晶片科技戰升級，中國網信辦此舉可能影響運輸、金融等產業。根據中國國務院2021年8月發布的定義，「關鍵信息基礎設施」涉及能源、交通、水利、金融等領域。

根據美光的數據，該公司去年308億美元的營收約有10%來自中國。不過，法新社引述分析師說法稱，美光在中國的銷售很大一部分是賣給非中國廠商，目前並不清楚中國網信辦的決定是否影響外國企業。

投資諮詢公司杰富瑞（Jefferies）的分析師認為，此事對美光的影響相當有限，因為它在中國的主要客戶是製造智慧型手機與電腦等消費性電子的企業，而非基礎設施供應商。

杰富瑞的說明寫道：「美光的動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND閃存晶片產品，比較少用在伺服器上，因此我們認為該公司在中國大部分收入不是來自電信公司和政府。」

美光生產DRAM和NAND閃存晶片，與韓國的三星電子、SK海力士以及日本東芝旗下的鎧俠公司有競爭關係。

時機「不是巧合」

著有《晶片戰爭》一書的美國塔夫茨大學（Tufts University）教授米勒（Christopher Miller）認為，中國網信辦此一決定宣布的時機很重要，也就是七國集團（G7）領袖在日本舉行峰會之際。

路透社引述米勒的說法：「中國選在G7峰會的時候......報復美國的晶片大廠，這不是巧合。」

美國總統拜登21日表示，G7各國都贊同對華關係要「去風險化」，且應該是「多樣化」的。各國還達成協議，將建立一個反制「經濟脅迫」的倡議機制。米勒表示，針對這方面的努力，美光事件對G7而言可能會是初步考驗。

美中科技戰

今年3月底，中國宣布審查美光的產品；美光公司隨後表示，正全力配合調查，但在中國的業務仍正常運作。針對中國21日的新措施，美國官員並未立即回應路透社的置評請求。

此前，美國對中國的晶片製造科技祭出一系列出口管制，並採取行動阻止美光的競爭對手長江存儲公司購買特定的美國零件。

美國也在說服盟友跟進其作法；荷蘭與日本近期皆宣布新的半導體技術出口限制，但並未直接點名中國。對此，中國外交部曾批評美國以金融霸權為後盾進行「長臂管轄」，「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施」，並要求荷蘭等國對此事的負面影響「保持清醒認識」，如果措施損害到中方，中國就會「採取行動維護自身利益」。

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