 中國宣布禁購美光產品 分析指衝擊有限 | 经济纵横 | DW | 22.05.2023

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经济纵横

中國宣布禁購美光產品 分析指衝擊有限

中國政府週日要求「關鍵信息基礎設施」運營者應停止採購美國半導體企業美光的產品，認定其威脅國家安全。此舉影響的產業範圍仍不明確，但為什麼分析師認為對美光衝擊程度有限？

G7領袖峰會期間，中國宣布美光公司的網路安全審查未通過，專家認為此時機點不是巧合。圖為美光的愛達荷博依西廠。（資料照）

G7領袖峰會期間，中國宣布美光公司的網路安全審查未通過，專家認為此時機點不是巧合。圖為美光的愛達荷博依西廠。（資料照）

（德國之聲中文網）中國互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）週日（5月21日）發布消息稱，美國半導體公司美光（Micron）的產品「存在較嚴重網絡安全問題隱患」，對中國的關鍵信息基礎設施供應鏈構成重大風險、影響國家安全，因此網路安全審查未通過，相關企業應停止採購美光產品

中國網信辦表示，審查美光是「維護國家安全的必要措施」，並稱外國企業「只要遵守中國法律法規要求」，都歡迎進入中國市場。

新措施可能影響有限

該辦公室並沒有公布其發現的具體國安風險為何，也未提及哪些美光產品將受影響。美光公司表示，已收到審查結果通知，目前正在評估並考慮下一步。被問及是否將對此提出異議，美光發言人回應：「我們期盼繼續與中國政府討論此事。」

美光是美國記憶體晶片大廠，路透社指出，隨著美中之間的晶片科技戰升級，中國網信辦此舉可能影響運輸、金融等產業。根據中國國務院2021年8月發布的定義，「關鍵信息基礎設施」涉及能源、交通、水利、金融等領域。

根據美光的數據，該公司去年308億美元的營收約有10%來自中國。不過，法新社引述分析師說法稱，美光在中國的銷售很大一部分是賣給非中國廠商，目前並不清楚中國網信辦的決定是否影響外國企業。

投資諮詢公司杰富瑞（Jefferies）的分析師認為，此事對美光的影響相當有限，因為它在中國的主要客戶是製造智慧型手機與電腦等消費性電子的企業，而非基礎設施供應商。

杰富瑞的說明寫道：「美光的動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND閃存晶片產品，比較少用在伺服器上，因此我們認為該公司在中國大部分收入不是來自電信公司和政府。」

美光生產DRAM和NAND閃存晶片，與韓國的三星電子、SK海力士以及日本東芝旗下的鎧俠公司有競爭關係。

晶片成為美中科技戰的核心。圖為美國總統拜登2021年2月簽署一項關於關鍵供應鏈的行政命令時，手上拿著微晶片。

晶片成為美中科技戰的核心。圖為美國總統拜登2021年2月簽署一項關於關鍵供應鏈的行政命令時，手上拿著微晶片。

時機「不是巧合」

著有《晶片戰爭》一書的美國塔夫茨大學（Tufts University）教授米勒（Christopher Miller）認為，中國網信辦此一決定宣布的時機很重要，也就是七國集團（G7）領袖在日本舉行峰會之際。

路透社引述米勒的說法：「中國選在G7峰會的時候......報復美國的晶片大廠，這不是巧合。」

美國總統拜登21日表示，G7各國都贊同對華關係要「去風險化」，且應該是「多樣化」的。各國還達成協議，將建立一個反制「經濟脅迫」的倡議機制。米勒表示，針對這方面的努力，美光事件對G7而言可能會是初步考驗。

21日，G7、歐盟與烏克蘭的領袖齊聚廣島。同一天，中國宣布美光的網路安全審查未通過。

21日，G7、歐盟與烏克蘭的領袖齊聚廣島。同一天，中國宣布美光的網路安全審查未通過。

美中科技戰

今年3月底，中國宣布審查美光的產品；美光公司隨後表示，正全力配合調查，但在中國的業務仍正常運作。針對中國21日的新措施，美國官員並未立即回應路透社的置評請求。

此前，美國對中國的晶片製造科技祭出一系列出口管制，並採取行動阻止美光的競爭對手長江存儲公司購買特定的美國零件。

美國也在說服盟友跟進其作法；荷蘭與日本近期皆宣布新的半導體技術出口限制，但並未直接點名中國。對此，中國外交部曾批評美國以金融霸權為後盾進行「長臂管轄」，「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施」，並要求荷蘭等國對此事的負面影響「保持清醒認識」，如果措施損害到中方，中國就會「採取行動維護自身利益」。

（綜合報導）

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