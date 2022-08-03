中國宣布台灣周邊軍演 台國防部：形同海空封锁

佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。
（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週二晚間（8月2日）抵達台灣，中國隨即宣布8月4日到7日將在環繞台灣本島的6個海域和空域進行軍演，並組織實彈射擊。
根據中國官媒新華社授權公告的示意圖，這6個操演區域大致落在海峽中線、台灣東北部、西南部，以及東部外海。該公告警示，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域」，但並未說明演練具體規模。
《環球時報》前總編胡錫進在微博發文稱，「這樣的演習規模和陣仗超過了1996年的台海危機」，並指是「佩洛西開啟了中美圍繞台海高強度博弈的時代」。
中國《解放軍報》3日刊文重申：「佩洛西之流無論以什麽方式『挺台遏華』，都無法阻擋中國統一的歷史進程。」文章續寫道，解放軍將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，「中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰」。
針對解放軍將在台灣周邊海空進行實彈演習，台灣國防部3日凌晨發布聲明表示，這凸顯了中國以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。
台灣國防部譴責稱，中國宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，「有威脅我重要港口與都會區域企圖」，片面破壞區域和平與穩定，無助中國的國際形象，亦傷害兩岸人民情感，並表示已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對。
台灣國防部強調，北京有關的「武嚇」舉動明顯以威懾人心為目標，台灣方面除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。
與此同時，台灣國防部也另發聲明指，網傳中國蘇-35戰機穿越台灣海峽「並非事實」。中國央視2日晚間曾在官方微博發文稱，「中國解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」。
3日中午，台灣國防部再舉行臨時線上記者會，表示北京此舉「侵入了中華民國的領海或鄰接區，危急了國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的一種不理性行動。」
該部稱，全方掌握台海周邊的海空域動態，所有演訓活動都依照年度計畫正常執行，「秉持備戰不求戰，應戰不必戰，以及不升高衝突的理智態度加強戒備」，有絕對的能力跟信心，負起守衛疆土的責任。
法律司法規研審處副處長于健昌上校則表示，中國在台灣周邊海域的軍演，形同海空封鎖台灣，「此舉涵蓋我國領土領海，嚴重侵害我國領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》等規定」，表達嚴厲譴責。
台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩在接受德國之聲採訪時指出，解放軍公布在台灣周圍6個海域進行的實彈軍演，時間正好錯開了佩洛西在台停留期間，這是因為北京還不能與美國全面撕破臉。
佩洛西預計3日結束台灣訪問行程，下午搭專機離台，前往日韓繼續她的亞洲之行。
呂禮詩分析並預測，若是實彈射擊，東部外海操演區的設計應是打算由浙江金華發射，通過台北上空；廣東梅州發射，通過台中上空；海南儋州發射，通過高雄上空。海峽中線、富貴角正北兩個操演區的設計，可能展現遠程火箭砲的長程打擊能力。小琉球以西及鼻頭角以東的兩個操演區設計，應為彈道飛彈實彈射擊。
呂禮詩指，解放軍於東部外海操演區的目的，是在觸發飛彈國家警報，造成人心浮動。此次的6個操演區，有3個在台灣24海浬鄰接區內，「重要的是12海浬領海，但中國不想做的太過頭，所以打個擦邊球」。此外，飛越本島上空的部分，由於彈道在外太空與地球大氣層分界線的卡門線以上，不涵蓋在領空內。
美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）2日在一次線上媒體談話表示，她認為中國會有什麼反應，將取決於佩洛西在台期間的動作與表態。
「她會公開還是私下做事？是否會召開新聞發布會，告訴全世界她在台灣談了些什麽？是否會有她與蔡英文總統會面的影片片段？我認為所有這些都會對中國此時的反應產生一些影響。」
葛來儀指出，如果北京在台灣領空內飛行，將是「史無前例」，亦有可能導致意外發生，她也認為引人擔憂的還有，習近平可能認為他所採取的並非升級行動。
葛來儀警告，事實上，美國將不得不採取比預期更強烈的方式作出回應，「這有可能導致誤判，也可能導致升級螺旋。我確實認為，存在著更大的風險。」但她表示，美國並不希望發生戰鬥，如果中國戰鬥機飛過海峽中線，在未來幾天或之後有大量飛機進入台灣防空識別區，「我不認為我們會看到美國對此的軍事反應。」
新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ian Chong） 也認為，當前局勢仍存在風險可能。莊嘉穎向德國之聲表示，他認為北京在一段時間後會繼續對台灣進行恐嚇，「因為它不能看起來像退縮了」。
莊嘉穎預測，可能發生的情況是，脅迫性的威脅行為會持續到北京覺得它的信號已經充分發出為止。他說：「我想這是一種樂觀的情況，（但）總是有可能出現一些意外。」
政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）則告訴德國之聲，他認為北京雖然態度愈發強烈，但沒有要要將事件升級到前所未有的地步。
南樂表示，可以預期北京會派遣戰機飛入台灣的防空識別區，就算不是數量增加，也可能是這些類型的噴氣機和戰鬥機質量的變化，此外「北京計劃進行的這些實彈演習，是我們已經有一段時間沒有看到的，但這是我們知道他們會做的事情。中國肯定在使用更強烈的軍事和恐嚇策略，但他們沒有要升級到前所未有的地步。這很重要。」
針對佩洛西訪台，中國國防部新聞發言人吳謙2日發表談話，再次表達中方的強烈譴責與剪絕反對。吳謙稱，佩洛西「惡意挑釁制造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係」。
吳謙表示，美國此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，將進一步加劇台海緊張局勢升級，中國解放軍將展開「一系列針對性軍事行動予以反制」。
除了在台灣周圍的6個海域進行軍演，中國「東部戰區」新聞發言人施毅陸軍大校也在凌晨宣布，8月2日晚開始，解放軍東部戰區將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。
「東部戰區」表示，此次行動是針對美方近期在台灣問題上「消極舉動重大升級」所採取的嚴正震懾，也是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。
東部戰區副參謀長顧中表示：這次聯合軍事行動，戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力。
此外，中國海事局官網2日晚間也發佈航行警告稱，將在「東海實彈射擊」。該公告寫道，8月3日至8月5日每天6時30分至18時30分，將於東海海域進行實彈射擊，禁止駛入。
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当地时间8月2日晚22时40分，美国国会众议长佩洛西的专机在经历了约7个小时的绕飞后降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。在佩洛西抵台后，北京表示将展开“一系列针对性的军事行动予以反制”。