中國宣布台灣周邊軍演 台國防部：企圖威脅港口都會

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週二晚間（8月2日）抵達台灣，中國隨即宣布8月4日到7日將在環繞台灣本島的6個海域和空域進行軍演，並組織實彈射擊。

根據中國官媒新華社授權公告的示意圖，這6個操演區域大致落在海峽中線、台灣東北部、西南部，以及東部外海。該公告警示，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域」，但並未說明演練具體規模。

《環球時報》前總編胡錫進在微博發文稱，「這樣的演習規模和陣仗超過了1996年的台海危機」，並指是「佩洛西開啟了中美圍繞台海高強度博弈的時代」。

針對解放軍將在台灣周邊海空進行實彈演習，台灣國防部3日凌晨發布聲明表示，這凸顯了中國以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。

台灣國防部譴責稱，中國宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，「有威脅我重要港口與都會區域企圖」，片面破壞區域和平與穩定，無助中國的國際形象，亦傷害兩岸人民情感，並表示已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對。

台灣國防部強調，北京有關的「武嚇」舉動明顯以威懾人心為目標，台灣方面除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。

與此同時，台灣國防部也另發聲明指，網傳中國蘇-35戰機穿越台灣海峽「並非事實」。中國央視2日晚間曾在官方微博發文稱，「中國解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」。

軍事專家解析

台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩在接受德國之聲採訪時指出，解放軍公布在台灣周圍6個海域進行的實彈軍演，時間正好錯開了佩洛西在台停留期間，這是因為北京還不能與美國全面撕破臉。

佩洛西預計3日結束台灣訪問行程，下午搭專機離台，前往日韓繼續她的亞洲之行。

呂禮詩分析並預測，若是實彈射擊，東部外海操演區的設計應是打算由浙江金華發射，通過台北上空；廣東梅州發射，通過台中上空；海南儋州發射，通過高雄上空。海峽中線、富貴角正北兩個操演區的設計，可能展現遠程火箭砲的長程打擊能力。小琉球以西及鼻頭角以東的兩個操演區設計，應為彈道飛彈實彈射擊。

呂禮詩指，解放軍於東部外海操演區的目的，是在觸發飛彈國家警報，造成人心浮動。此次的6個操演區，有3個在台灣24海浬鄰接區內，「重要的是12海浬領海，但中國不想做的太過頭，所以打個擦邊球」。此外，飛越本島上空的部分，由於彈道在外太空與地球大氣層分界線的卡門線以上，不涵蓋在領空內。

專家：仍有風險可能

美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）2日在一次線上媒體談話表示，她認為中國會有什麼反應，將取決於佩洛西在台期間的動作與表態。

「她會公開還是私下做事？是否會召開新聞發布會，告訴全世界她在台灣談了些什麽？是否會有她與蔡英文總統會面的影片片段？我認為所有這些都會對中國此時的反應產生一些影響。」

葛來儀指出，如果北京在台灣領空內飛行，將是「史無前例」，亦有可能導致意外發生，她也認為引人擔憂的還有，習近平可能認為他所採取的並非升級行動。

葛來儀警告，事實上，美國將不得不採取比預期更強烈的方式作出回應，「這有可能導致誤判，也可能導致升級螺旋。我確實認為，存在著更大的風險。」但她表示，美國並不希望發生戰鬥，如果中國戰鬥機飛過海峽中線，在未來幾天或之後有大量飛機進入台灣防空識別區，「我不認為我們會看到美國對此的軍事反應。」

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 1991年在天安门广场拉开横幅 1991年，身为议员的佩洛西在六四事件两年后，首度造访天安门，并和两名国会议员一起展开了一条横幅，上面写着”献给为中国民主事业牺牲之烈士”。此举导致佩洛西一行人遭到短暂拘留，并被驱逐出境。2016年6月4日，佩洛西在自己的网页上发表了当时的照片，并写道：中国的孩子们在课堂上被剥夺了了解真相的权利，他们必须从父母和祖父母那里了解天安门起义和大屠杀。她说，如果我们不支持中国的人权，就失去了在世界任何地方谈论人权的道德权威。愿天安门广场的记忆继续加强我们代表民主和自由的决心。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2009年5月访问北京 2009年5月27日，众议院议长佩洛西率领的美国国会众议院代表团访华，并与中国国家主席胡锦涛、人大委员长吴邦国、总理温家宝举行会谈。据中国官媒报道，胡锦涛表示，中方愿同美方一道，增进互信，扩大共识，推进合作，在平等和相互尊重的基础上，通过对话协商，妥善处理彼此的分歧。佩洛西说，美中关系是重要的双边关系，愿通过此次成功访问进一步加深美中双方的相互了解，推动两国在能源、环境以及气候变化等领域的政策对话和务实合作。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 “我和各位议员带着友谊而来” 2009年5月27日，时任国务院总理的温家宝在北京中南海紫光阁会见美国众议长佩洛西一行。 据中国官媒报道，温家宝说，中美在双边领域和全球范围拥有广泛的共同利益和坚实的合作基础，一个长期稳定、健康发展的中美关系对两国人民有利，对世界有利。双方要高瞻远瞩，携手合作，“和而不同”，推动中美关系取得新的进展。佩洛西说，我和各位议员带着友谊而来，愿本着坦诚、开放的态度同中方交换看法，为发展两国关系发挥桥梁作用。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 纪念六四民运20周年 2009年6月4日，身为美国国会众议院议长的佩洛西在华盛顿参加纪念六四民运20周年纪念活动。她还在议长办公室会见了因在六四期间涂污天安门城楼上的毛泽东像而被监禁10多年，被外界称为“天安门三君子”余志坚、喻东岳以及鲁德成。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2010年参加为狱中刘晓波举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式 2010年12月10日，挪威首都奥斯陆举行诺贝尔和平奖颁奖仪式，颁奖台上摆放一张空座椅，代表因“颠覆国家政权罪”被中国当局判处了11年监禁的刘晓波。佩洛西参加了颁奖仪式。她左手边坐着人权组织“公民力量”创建人杨建利。佩洛西发表声明表示，希望通过出席颁奖传达出一个明确的信息，就是美国政府支持非暴力、民主自由、捍卫基本人权。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2015年与李克强见面 2015年11月13日，中国总理李克强在北京中南海紫光阁会见美国国会众议院少数党领袖佩洛西率领的美国国会众议院代表团。中国官媒报道，李克强说，应当看到，中美共同利益远大于分歧，关键是要把握两国关系发展的大方向，通过对话磋商建设性管控好分歧。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 与李克强会晤前访问西藏 佩洛西在2015年11月13日与中国总理李克强会晤前，同美国议员代表团一起访问了西藏。据报道，佩洛西对能够访问西藏向李克强表示了感谢。佩洛西还说，美中作为世界前两大经济体，发挥着举足轻重的国际影响；美方愿以友好、坦诚的方式同中方加强接触，增进理解，扩大共识，在友好合作的道路上相向而行。佩洛西经常严厉批评中国在西藏的人权纪录，她也是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的支持者。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 参加达赖喇嘛80岁生日庆典 2015年7月10日，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在纽约庆祝80岁寿辰。白宫、国会和纽约市政府均派代表出席庆祝仪式。身为众议员的佩洛西在仪式上表示：“如果热爱和平的人们，迫于中国经济的压力，不敢站出来对抗对西藏的威胁，那我们就失去了在全世界任何地方为维护人权而发声的道义力量。”

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2017年造访达兰萨拉 2017年5月10日，佩洛西率领美国国会两党代表团访问印度并会见达赖喇嘛。她表示支持达赖喇嘛和流亡政府领导洛桑·桑盖发出要求西藏获得更多自治的呼吁，并指出，历届美国政府都因为没有让北京为侵犯人权负责而付出了高昂的代价，因为美国同中国发展贸易关系而忽略人权，让中国得到了极大的好处。中国外交部称，佩洛西的这次访问 "对外发出了支持藏独的严重错误信号"。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2019年6月4日为坦克人雕像揭幕 2019年6月4日，佩洛西在华盛顿为”坦克人“雕像揭幕。。在国会山当天举行题为《天安门30年：检视中国压迫的演变》的听证会上，佩洛西表示，“30年后，20世纪一幅经久不衰的画面依然烙在我们共同的良知上，一个男子孤身站在街上，阻拦了一队坦克。九年后回到中国后，我很伤心，大多数大学生和其他人都不知道这幅画面。”她还表示，国际社会必须继续大声疾呼，以同一个声音捍卫所有被北京迫害的人。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 承诺美国捍卫中国人权是持久的 2021年12月，美国众议院通过三项有关中国人权的议案，其中一项是《防止强迫维吾尔人劳动法》。2022年2月，佩洛西率领美国众议院代表团访英期间与来自香港、中国的多名人权活动人士会面，并表示，美国捍卫中国人权的承诺是跨党派、跨议院和持久的。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 是否访问台湾引关注 据多家媒体报道，正在亚洲访问的佩洛西8月2日晚将抵达台湾并将在3日早上与台湾总统蔡英文见面，之后赴立法院。白宫国家安全发言人柯比8月1日向媒体表示，“议长有权访问台湾”，“此事并非没有前例”，北京“没有必要”因此升高冲突。他说，预计中国未来几天将反应升级，但美国“不会被吓倒”。先前，中国政府以佩洛西是美国政府第3号人物为由发出警告说，佩洛西访台将严重破坏美中关系并导致台海紧张升级，中国将以“强而有力措施”来回应。



新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ian Chong） 也認為，當前局勢仍存在風險可能。莊嘉穎向德國之聲表示，他認為北京在一段時間後會繼續對台灣進行恐嚇，「因為它不能看起來像退縮了」。

莊嘉穎預測，可能發生的情況是，脅迫性的威脅行為會持續到北京覺得它的信號已經充分發出為止。他說：「我想這是一種樂觀的情況，（但）總是有可能出現一些意外。」

政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）則告訴德國之聲，他認為北京雖然態度愈發強烈，但沒有要要將事件升級到前所未有的地步。

南樂表示，可以預期北京會派遣戰機飛入台灣的防空識別區，就算不是數量增加，也可能是這些類型的噴氣機和戰鬥機質量的變化，此外「北京計劃進行的這些實彈演習，是我們已經有一段時間沒有看到的，但這是我們知道他們會做的事情。中國肯定在使用更強烈的軍事和恐嚇策略，但他們沒有要升級到前所未有的地步。這很重要。」

解放軍展開一系列軍演

針對佩洛西訪台，中國國防部新聞發言人吳謙2日發表談話，再次表達中方的強烈譴責與剪絕反對。吳謙稱，佩洛西「惡意挑釁制造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係」。

吳謙表示，美國此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，將進一步加劇台海緊張局勢升級，中國解放軍將展開「一系列針對性軍事行動予以反制」。

除了在台灣周圍的6個海域進行軍演，中國「東部戰區」新聞發言人施毅陸軍大校也在凌晨宣布，8月2日晚開始，解放軍東部戰區將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

「東部戰區」表示，此次行動是針對美方近期在台灣問題上「消極舉動重大升級」所採取的嚴正震懾，也是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。

東部戰區副參謀長顧中表示：這次聯合軍事行動，戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力。

此外，中國海事局官網2日晚間也發佈航行警告稱，將在「東海實彈射擊」。該公告寫道，8月3日至8月5日每天6時30分至18時30分，將於東海海域進行實彈射擊，禁止駛入。

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

（綜合報導）

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