中國官媒點名兩藍委  國民黨兩岸空間受壓

(德國之聲中文網) 《人民政協網》週一 (2月14日)以「促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭」為題，點名國民黨裡的「暗獨」勢力，還直接點名國民黨立委林為洲、陳以信。

對此，林為洲15日拍攝影片回應:「現在中華民國就是一個主權獨立的國家，名稱就叫中華民國，如果這樣也要叫做台獨，我想台灣大部分的人都是台獨。」

他表示，「我們國家的名稱叫中華民國，現在是台澎金馬，將來兩岸怎麼處理，要看兩岸。以台灣來講，要看台灣的民意，2300萬人的意志來決定兩岸將來要怎麼走。」

林為洲說希望兩岸維持和平與共榮，但是顯然最近「不平靜」，「軍機擾台情況越來越嚴重」，最近甚至在逼近領空或疑似飛機已經飛到東引和東沙附近，讓兩岸關係更加緊張。他說:「中國方面也要負起很大的責任。」

國民黨立委陳以信則強調，「自己最支持中華民國，而支持中華民國絕不是反華，他最反對的是台獨」。

他說:「國民黨未來的路線，應該是親美與和陸兼顧......呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定之策略......」

陳以信批評民進黨政府「單邊押寶美國」，斷絕兩岸關係發展，讓台灣「失衡」，但也說「中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華」，否則就會是「嚴重的誤判」。

國民黨如何回應

台師大政研所教授范世平告訴德國之聲，這個事件顯示國民黨未來的兩岸路線會遇到更大困難。他提到，林為洲和陳以信都是「比較年輕、跟本土比較接近」的國民黨員，兩人沒有公開支持台獨，但在「九二共識」立場也比較模糊。

他說:「如果連林為洲和陳以信都被視成『暗獨』，可能只有像洪秀柱這種深藍的才有可能是中國比較能接受的人。」

范世平表示，「洪秀柱在台灣支持度很低」，中國這樣的作法讓國民黨「被洪秀柱、趙少康、馬英九這樣的人綁架」，只會離年輕世代越來越遠，要在台灣總統大選獲勝的可能性就越來越低。

台灣中山大學政治學研究所教授廖達琪有不同看法，她認為這個事件是「幫助國民黨在台灣市場開拓新可能」，對林為洲和陳以信甚至是「加分」，對台灣反而可能是「好事」。

她說:「台灣的氛圍不是中國大陸那邊可以單獨想像的。年輕的世代還要在台灣走政治的路，眼前跟中國不是『抗中』，要是要先尊重台灣的主體性。」

廖達琪比喻，就像民進黨有不同派系，有深綠，國民黨也有深藍，也有「中間的」，以免被「邊緣化」，在中國議題上要「分進合擊」。

至於《人民政協網》的用詞「暗獨」、「明槍易躲暗箭難防」，她認為中國官媒跟國台辦實際處理兩岸議題的單位聲音可能不同:「聽聽看就好，沒什麼大不了，他們向來會做這樣的文章。」並說，這樣可能呈現出「對台灣理解度有問題」。

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