中國媒體人罕見批評防疫 呼籲專家出來說話

（德國之聲中文網）中國著名評論家、官方媒體《環球時報》前總編輯胡錫進，週日（9月25日）罕見在其個人微博上表示，希望中國專家對新冠疫情的防疫問題，能多發表意見。此外，他呼籲中國應該對疫情進行全面研究，並使結果對公眾透明，但他沒有說明他是否贊成或反對持續嚴格的防疫政策。

路透社報導，在監管嚴格的中國互聯網環境中，胡錫進這樣不尋常地呼籲中國官方坦誠和透明，為他贏得了至少34,000個讚，同時讓不少網民得以坦率回應。

胡錫進強調，「專家們要站出來說話，國家應該組織相關的全面研究，並且把它們公開向公眾透明」。此外，無論中國官方未來是否會放寬防疫政策，他認為，中國政府應該要告訴民眾利弊是什麼，同時對中國的整體利益又是什麼。

微博網友對他的評論回應積極，一位網友說「反對躺平，也反對過度防疫」，還有網友說，「不是放開，是更加精準的應對，不要太影響經濟」。另外也有網友說，防疫政策「首先要講科學，其次要科學的做出判斷」。

胡錫進在26日的微博發言中，還提到了目前外國的研究認為，新冠病毒已經比流感還要微弱，以及中國治理下的香港政府衛生署，已經宣布不再舉行疫情記者會，也取消了入境香港的隔離規定一事。他的發言似乎是在為可能的政策變動試水溫。

胡錫進指出，「我們抗疫確實付出了經濟代價」，此外，「現在越來越多的人對反覆靜態管理感覺受不了了」他說。

胡錫進在週六（24日）發表的前一條微博上罕見呼籲，希望中國公衛專家所在的單位，不要對他們的發言進行限制，而且網友也不應該給專家們貼標籤或施加壓力，希望網友們「高抬貴手」。

中國網友已厭倦防疫

路透社報導，儘管自新冠疫情爆發以來，中國死亡人數很低，截至24日為止，僅有 5,226人喪命。在許多國家已放棄了嚴格的防疫政策，並學習與新冠病毒共存之際。中國仍持續收緊防疫政策，以遏制奧密克戎（Omicron）變種病毒的傳播。

此外，中國政府以「生命至上」為名，這使許多城市都經歷了不同程度的封城，而感染或疑似病例的確診者，也被限制在隔離設施或家中，其他的當地居民則每兩至三天就需要進行一次核酸檢測，否則會被禁止進入公共設施和其他空間中。

週五（23日），中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在其個人微博上表示，雖然新冠疫情不太可能在今年冬天結束，「但新冠的發病數和死亡數將持續下降」。他也預估今年冬天新冠疫情造成的死亡人數，應該不會很高。

不過，吳尊友也認為，今年冬天還是有可能出現第六波全球新冠病毒大流行，被不少中國網友認為是官方將持續進行封鎖和管控措施，相關言論引發不少中國網友的不滿。目前吳尊友的微博原文已經關閉了評論功能，轉載此文的中國媒體《觀察者網》等平台，也已經關閉了評論功能，顯示此一話題仍相當敏感。

（綜合報導）