 中國媒體人嘆新聞空間萎縮 文章一出即下架 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2024

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时政风云

中國媒體人嘆新聞空間萎縮 文章一出即下架

資深媒體人彭遠文22日撰文寫道，當今中國的新聞環境，只要官方沒有「通報」，幾乎一律不報，文章發出不到一天便下架。此前，山東廣播電視台台長稱「不做跨省的輿論監督」，「只轉發正能量」，再度掀起討論。

中國新聞媒體發揮空間萎縮的同時，官方通報的影響力與日俱增。圖為北京人民大會堂。（資料照）

中國新聞媒體發揮空間萎縮的同時，官方通報的影響力與日俱增。圖為北京人民大會堂。（資料照）

（德國之聲中文網）曾任《新京報》「我們視頻」副總經理的中國媒體人彭遠文，週一（1月22日）在微信公眾號「往事與隨想」發表文章，以「新聞『通報時代』」為題，談中國近年來「新聞空間越來越窄憋的現實」。不過文章發布不到一天，即遭下架。

總部在美國的媒體網站「中國數字時代」刊登了彭遠文的原文。文內寫道：「所謂『通報時代』，就是『所有人都在等待通報』，『沒有新聞，只有通報』。 最後被逼無奈，民眾只能自發性去做調查，有人被按住，有人雖然發出來了但很快被刪除。」

彭遠文指出，3、4年前的中國媒體環境還不是這樣。過去即使沒有官方的通報，「內部檢查事實無誤，也就發了」；反觀現在，只要是「稍微有點敏感」的消息，「沒有官方通報，一律不報」。

新聞「通報時代」的標誌事件

彭遠文認為，2022年的「豐縣事件」是新聞「通報時代」的典型案例；上海新冠疫情封城，則讓人看見「通報時代」的後果。

「豐縣事件」在網路上引起極大關注，但媒體遲遲沒有報導，一直在「等通報」；網友自發調查，卻遭遇打壓。最後官方終於發布通報，卻面臨更多質疑；官媒則轉述通報內容，但「已經沒有人信了」。

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此外，2022年上海因新冠疫情封城數月；彭遠文形容，這是他認為「2022年最大的新聞」。然而，封城期間消息來源幾乎只有官方通報，媒體原創報導可說付之闕如。「媒體不要說做瞭望者了，它連已經發生的錯誤都無法呈現，遑論糾正。就此可以宣告中國新聞徹底進入『通報時代』。」

新冠讓上海付出的代價

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彭遠文也提及2022年9月貴州防疫轉運大巴翻車致27死，以及今年4月北京長峰醫院火災。他指出，在官方通報前，網路上幾乎沒有現場畫面，「簡直創造了現代社會的奇蹟」。

媒體不監督，只要正能量？

在彭遠文撰文前幾日，山東廣播電視台台長呂芃在一場媒體論壇的言論，也掀起各界對中國媒體責任的質疑。他說：「閃電新聞（山東台旗下的新聞平台）從來不做跨省的輿論監督，我們從來不看別人的笑話，我們從來不轉播任何灰色地帶的東西，我們只轉發正能量。」

對此，彭遠文認為呂台長「當然該罵，但不能只罵他」；事實上，多數地方台也「早就不做新聞」，例如19日河南南陽的學生宿舍失火，導致13人遇難，「河南媒體連消防通報都不發，看來中國新聞不僅進入『通報時代』，現在還要進入『不通報時代』了」。

「中國數字時代」22日刊登另一篇由北京清華大學法學院教授勞東燕微博發布、後遭微博刪除的文章。該文指出，媒體應該派記者到火災現場，盡到監督的責任，「看一下消防是不是合規（這很奢侈），至少也得弄清楚火災的原因」。

然而，火災之後只有極少數媒體做了採訪，消息亦只短暫上了熱搜，隨後遭到撤下。有網友評論：「 13條生命換不來1條熱搜。」

「如果媒體都要等官方通報出来，那媒體算什麼呢？」彭遠文拋出提問，並指出另一關鍵現象：媒體缺席新聞現場、越來越少做原創報導的同時，微博「政務號」的追蹤者和影響力越來越大，顯示了「公權大幅擴張，媒體同步萎縮」。

如果中國有新聞自由......

跟官方不同調 等著被禁？

媒體的自我審查及消音，成了中國新聞自由的一大表徵。彭遠文的文章指出，通報等於有了官方背書，「萬一有事，可以拿出來做擋箭牌，否則背不起這個責任」。勞東燕的文內則寫道，過去的媒體常被禁，但這也表示媒體「在做各種嘗試」；如今連報導都不報導，「估計權力也會驚詫甚至失望：也不給我一個機會來禁止？」

根據無國界記者組織去年5月發布的「世界新聞自由指數報告」，中國在180個國家和地區之中，排名第179名，僅勝過北韓。報告指出，中國不僅是世界上關押最多記者的國家，也在全球範圍內打壓新聞從業者和民眾的知情權。

去年底，中國《財新週刊》發布社論，內容被指批評中國國家主席習近平，而遭到官方下架。該媒體創辦人胡舒立的個人微博帳號也遭「清空」，甚至有消息指她遭到國安人員約談。有分析認為，這是由於《財新》的社論與習近平和中共中央近期主張的說法「調性不合」。

圖為胡舒立2019年出席財新舉辦的論壇活動。（資料照）

圖為胡舒立2019年出席財新舉辦的論壇活動。（資料照）

（綜合報導）

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