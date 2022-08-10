中國如何試圖重新定義台灣海峽的權力平衡？

（德國之聲中文網）在台灣周邊進行了七天的大規模軍事演習後，中國人民解放軍週三（8月10日）宣布演習告一段落。然而，北京承諾將繼續在台灣海峽附近組織定期戰備巡邏。部分專家認為，相關言論提高了中國未來在台灣附近展開頻繁軍事行動的可能性。

華府智庫德國馬歇爾基金會的亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴德國之聲：「我相信中國正試圖改變現狀，在台灣海峽創造一種新常態。中國在軍演開始之際，決定他們想做一些前所未有的事情，他們想展示其軍事能力的發展，並顯示其決心。我擔心的是，他們明確地展示了他們可以在台灣周圍實施封鎖。」

與此同時，中國國台辦10日發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，指「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，和平實現統一是第一選擇；惟同時明言不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項。

美國「不允許」中國孤立台灣

中國在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後舉行的軍事環島演習，是數十年來規模最大的軍演之一。中國人民解放軍東部戰區在演習中派出艦艇和戰鬥機，並多次讓數十架戰機與艦艇越過台灣海峽的中線。此外，解放軍也舉行了反潛艇的演習，目的是加強空中與海上部隊的組織作戰能力。

此外，解放軍向周圍海域試射了11枚導彈，日本政府公布的資料顯示可能有4枚飛彈飛過了台灣上空。台灣批評中國可能藉由軍演來模擬入侵台灣的場景。

與此同時，美國眾議院議長佩洛西10日在華府的一場記者會上表示，她對代表團的成果感到非常自豪，並認為中國將她出訪做完發起軍演的藉口。她說：「我們不允許中國孤立台灣。」

此外，佩洛西還說美國不允許中國將對台灣施加的壓力提升到另一個層級。她說：「我們看到的是中國正試圖建立一種新常態，而我們不能讓這種情況發生。」

同日，中國外交部例行記者會上有記者問道，對於佩洛西表示不理解為何數月前美國會議員訪台未產生影響，她訪台卻引發中方高度關注，並稱美國不應允許中方孤立台灣，中方對此有何評論時，發言人汪文斌再次譴責佩洛西「竄台」。

中國反擊的新底線

美國海軍研究院安全事務專家杜孟新（Christopher Twomey）認為，中國和美國之間緊張局勢加劇，以及北京承諾在台灣附近進行定期巡邏，都指向一個令人擔憂的發展趨勢。他指出：「我們可以看到台灣軍隊在台海持續行動，美國軍隊偶爾也會航經周圍的國際水道。而若解放軍在那裡的常規行動越多，情勢就越危險。」

他補充道：「各界真正擔憂的其中一個點是，若下一次有另一個政治或外交舉動，中國覺得它需要回應，中國人可能必須做的比這次還更多，這會成為中國反擊的新底線。」

雖然專家對中國咄咄逼人的軍事行動表示擔憂，但美國說最近的事件並沒有改變他們原先預測中國兩年內不會入侵台灣的分析結果。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員哈特（Brian Hart）向德國之聲表示，華盛頓正在努力緩和局勢，但同時又不想給人一種它們面對中國壓力時退縮的印象。他說：「拜登政府必須確保美國不會輕易地屈服於中國的行動。他們的重點應該是要緩和局勢，但同時也要堅持美國會繼續在國際水域和國際法允許的範圍內行動，並繼續與印太地區的盟友和伙伴合作。」

哈特強調，華盛頓應根據其長期的官方政策繼續與台灣合作。他建議：「與其大張旗鼓地高調宣傳與台灣的互動，華府應該以更低調的方式與台灣互動，並確保這些互動能為台美關係帶來實質效益。」

杜孟新表示，他希望台灣能更認真地培養不對稱作戰能力或採用所謂的「豪豬」戰略，並同時減少購買戰鬥機或大規模海軍平台等昂貴的武器。他說：「台灣應該更注重建立可以從沿海地區發射的反艦巡航導彈儲備。」

為了更有效應對北京推動的新現狀，台灣國防安全研究所軍事專家蘇紫雲說，台灣需要向世界其他國家表明，它並不試圖依靠其他國家來確保自己的安全。他說：「台灣也應該增加其國防預算，像德國便在俄烏戰爭爆發後，大幅增加其國防預算。此外，台灣應該優先考慮投資地基防空導彈或地基反艦導彈，這樣可以迅速形成更有效的防禦力量。」

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