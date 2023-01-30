「中國女子購買沖繩小島」在日本引起的虛實爭議

「耶，我到了。後面的小島就是我於2020年購買的小島」，該段文字是來自一位中國青島34歲張姓女士的自拍影片。她在2023年一月底上傳一段公開自己買的島嶼影片後，立刻成為中國網路上的熱門搜索話題。影片中她開心的在海灘旁嬉戲、甚至抓取招潮蟹等，開看來相當放鬆。

中國媒體不約而同報導

該段影片隨即吸引各家中國媒體引述報導。根據該張女士已公開的相關資訊，從事餐飲業的她，家中本身是金融業背景。該島在2020年12月24日完成簽約，2021年2月2日完成島上近720筆權利轉讓登記。根據該女自述，總共購進70萬平方公尺（約0.70平方公里）左右土地。

根據相關資訊，島上917筆土地所有權中，該女士的公司已經購入720筆，接近78%。她並稱「將在能力範圍內邀請和歡迎大家上島遊玩，消息吸引不少中國網友回應，一度「30多歲小資女成島主」成為熱議話題，但此後她就不再對此相關話題做出回應。

位於沖繩美軍基地要衝

屋那霸島是位在沖繩縣沖繩本島北方城市名護市更北邊的離島，一旁鄰近伊是名島。島上的伊是名村人口約1200人，目前是唯一的有人居住島、其餘鄰近的屋那覇島、具志川島、降神島等三島均是無人島嶼。

屋那霸島面積約為0.74平方公里，環繞一周約5.3公里，飆高最高僅為12公尺，相當平坦。島上過去曾是琉球石灰岩的採集場，島上並留有部分開採遺跡。如果要前往，僅能在沖繩本島北部搭小艇前往。

然而，距離屋那霸島約50公里左右的另一個離島伊江島，從1945年二次大戰時就被美軍佔領、爾後作為美軍輔助機場，每次軍演期間更是美軍練習空對地飛彈的重要基地。在越戰期間，該基地更是士兵前往越南戰場前最後受訓的場所之一，軍事重要性不言可喻。

持續增加中國資本土地

因此，該女性的購島行為，同時在日本社交網路引起熱議，甚至有類似「引清兵入關」的說法。有日本網友就擔心「如果是中國資本在背後指使，將來不斷在各地買資產，可能會影響當地治安」。

對於該段影片以及事實真偽等，目前日本主流媒體都沒有進一步跟進。事實上，在新冠疫情爆發之前，日本各地的觀光勝地、特別是滑雪地附近等就開始出現不少「中國資本」收購土地的情形，包括北海道的二世古、俱知安等，都有不少中國、香港、新加坡等企業購買土地建置別墅區，當地中文與英文交雜已經是屢見不鮮。

甚至當時，一度在日本社交網路出現「北海道殖民地化」或是「中國北海道省」等說法。外界開始擔心珍貴的山林或是水源地等會成為中資收購的對象，跟中國、新加坡等極權國家不同，過去日本購買土地或不動產並無較大限制，甚至未持有日本國籍身分也可購買，讓中資等管道進入相對容易。

日本近來強化安全保障

而從2021年6月起，因應中國持續在沖繩鄰近的釣魚台群島進出，以及北方俄國的軍事威脅等，日本也修訂「土地利用規制法」，將自衛隊基地與核能發電所等周圍一公里左右的範圍劃作「需注意區域」，購買時將對土地購買者的國籍、名字與利用狀況等詳加調查，必要時要對有危害國安的行為進行輔導、嚴重者甚至有刑期責任。

原先外國人的土地持有，按照國際法來看是依據「相互主義」實施。然而中國原則上禁止所有外國人的土地、建築物買賣，反倒是日本給予中國人行買賣的便利，這樣的不公平也讓不少日本網友對此不滿。認為既然中國不准日本人持有土地，日本也應該對中國比照辦理。

近來不少國家因為國防考量，開始限制外國人的投資用不動產買賣，包括加拿大也祭出新法，2年內有條件限制外資的不動產投資買賣。而日本的「土地利用規制法」上路後，岸田內閣先指定58所地區敏感土地開始進行調查，看是否有外資購買，不少地區就位於沖繩縣。未來在強調安保優先的前提下，對於土地買賣管理預計將愈發收緊。

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