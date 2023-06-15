 中國央視證實 比爾蓋茨16日將會習近平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2023

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中國央視證實 比爾蓋茨16日將會習近平

中國官媒央視16日證實，微軟創辦人比爾蓋茨將在此次訪問中國期間會見習近平，這將是習近平近年來首次會見外國民營企業家。兩人曾有過哪些互動？

比爾蓋茨參與2021年聯合國氣候變遷大會

比爾蓋茨參與2021年聯合國氣候變遷大會

（德國之聲中文網）中國官媒中央電視台證實，正在訪問中國的比爾蓋茨（Bill Gates）將於16日會見習近平。

蓋茨正在進行他睽違3年的訪華之旅。14日深夜，蓋茨在推特上表示，他已在北京降落，此行將訪問其基金會「比爾及梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）的合作單位。

路透社14日引述兩位知情人士說法，稱蓋茨此行可能與習近平進行一對一會面，但並未透露兩人可能會討論什麼。該基金會及中國國務院新聞辦公室均未立即回應路透社的置評請求。

這將是習近平近年來首次會見外國民營企業家和商界領袖。疫情期間，習近平曾因中國邊境管制，停止出國近三年。

自中國邊境今年年初重啟以來，已有數位外國執行長訪問中國，但多僅會見中國的部長級人物——今年3月，中國總理李強會見了蘋果公司的庫克（Tim Cook）等一批外企執行長；路透社日前亦報導，特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）5月底會見了中國副總理丁薛祥

作為微軟的共同創辦人之一，蓋茨2008年辭去了他在該公司的全職職務，2020年卸任微軟董事會後，便專注於與全球健康、教育和氣候變化相關的慈善工作。

路透社指出，習近平和蓋茨上一次會面是在2015年的博鰲論壇期間；2020年初，蓋茨的基金會承諾向中國提供一系列援助，其中包含對抗COVID-19的500萬美元資金，習近平曾為此致信蓋茨，以示感謝。

緊接在蓋茨之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦將於6月18日至19日前往中國，進行推遲已久的訪問，以穩定中美之間持續緊張的關係。

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